В Святогорской лавре находятся 600 мирных жителей, работаем над организацией гуманитарного коридора для эвакуации, - ГУР

Украина работает над организацией гуманитарного коридора по эвакуации мирных жителей с территории Святогорской лавры в Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру, расположенную на берегу реки Северский Донец Донецкой области. На сегодняшний день Святогорская лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на территории лавры до сих пор находятся до 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий".

"В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", - сообщают в ГУР.

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По информации ГУР, в настоящее время около 100 монахов отказываются покидать территорию лавры. Часть из них невозможно эвакуировать из-за ранений, возраста и болезней. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.