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В Святогорской лавре находятся 600 мирных жителей, работаем над организацией гуманитарного коридора для эвакуации, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавра,святогірська

Украина работает над организацией гуманитарного коридора по эвакуации мирных жителей с территории Святогорской лавры в Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру, расположенную на берегу реки Северский Донец Донецкой области. На сегодняшний день Святогорская лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на территории лавры до сих пор находятся до 600 мирных жителей. Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий".

"В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", - сообщают в ГУР.

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По информации ГУР, в настоящее время около 100 монахов отказываются покидать территорию лавры. Часть из них невозможно эвакуировать из-за ранений, возраста и болезней. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.
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Топ комментарии
+17
а попи москвабадские и монахи
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14.07.2022 23:12
+15
Ми навіть попів москальських вигнати не можемо.То про що тоді далі казати?
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14.07.2022 23:15
+11
Ну це вже занадто. За стільки часу мешканці і прощани не могли виїхати? Про ченців і попів навіть слухати не хочу - мріють померти від ран, хвороб, голоду і спраги - вперед. Чому волонтери через цих істот мають ризикувати?
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14.07.2022 23:20
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а попи москвабадские и монахи
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14.07.2022 23:12 Ответить
Ще й такі самі прочани.
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14.07.2022 23:18 Ответить
Ми навіть попів москальських вигнати не можемо.То про що тоді далі казати?
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14.07.2022 23:15 Ответить
Навіщо таке розповсюджуєте ? Рашисти Накриють і море горя . Вивозите тихенько і потім через декілька днів звітуйте
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14.07.2022 23:20 Ответить
Не знаєш чим відома Святогірська лавра?
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14.07.2022 23:22 Ответить
Диркин 2014 відосики ? ФСБ? Тобто по твоїй версії ГРУ дає координати на зрадників і свідків Гундяя . Да рашистам пох кого накривать . На парашаТБ скажуть що ЗСУ і до прильоту будуть на місці їхні оператори
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14.07.2022 23:39 Ответить
Рашисти можуть казати і на порожньому місці. У мене питання чому про цих індивідумів мають турбуватись українські військові і волонтери?
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14.07.2022 23:51 Ответить
Ну це вже занадто. За стільки часу мешканці і прощани не могли виїхати? Про ченців і попів навіть слухати не хочу - мріють померти від ран, хвороб, голоду і спраги - вперед. Чому волонтери через цих істот мають ризикувати?
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14.07.2022 23:20 Ответить
Ви абсолютно праві. Чому волонтери повинні ризикувати своїми життями заради російських Попов і таких же релігійних вірян - дурнів, Вибачте, які не могли виїхати з лаври вже майже 4 місяці або більше.
Якщо мені треба помолитися Богу я молюся вдома, а не бігаю по церквах роздаючи свої гроші попам на дорогі машини та шикарні квартири, і також не молюся на досточки, на яких незрозуміло хто намалював незрозуміло кого. Бог живе в душі та серці, а не в різних церквах. Україна вже відчула на собі яка ціна московського опіуму для народу.
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15.07.2022 01:00 Ответить
Повна деградація влади, це коли її органи перестають виконувати свої прямі обов'язки, а займаються не знати чим. І це не тільки ГУР. До речі, тією лаврою, як і іншими, мала б перейматися контррозвідка, як би вона була.
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14.07.2022 23:25 Ответить
Навіщо говорити де і скільки перебуває? Вони вдарять по ним ракетами і скажуть, що це зробили ми. Невже Маріуполь нічого не навчив?
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14.07.2022 23:28 Ответить
панне Анатолію, рашисти прекрасно знають - скільки і кого там перебуває. У раші ж як заведено? Б'ють - значить *******. на віду і смєрть красна...
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15.07.2022 10:02 Ответить
Ще одне "перемир'я" та "припинення вогню? Не забагато останнім часом? Як тільки дєрьмака приплющили, так зразу з'явились якісь незромілі рухи .
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14.07.2022 23:30 Ответить
похоже святогорский отряд масквабадской агентуры переносит все тяготы ради красивой картинки на рашистских ТВ, где они расчитывают давать интервью о "зверствах укропов"
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14.07.2022 23:42 Ответить
Нащо,їх евакуювати? Ждуть рюзьге мир,хай зустрінуть...
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15.07.2022 00:06 Ответить
так лавра в Святогорске,а он уже захвачен.
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15.07.2022 00:15 Ответить
ФСБшних попів вивезти - це першочергове завдання.
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15.07.2022 00:43 Ответить
сакральні жертви
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15.07.2022 01:29 Ответить
Там криком кричали - евакуація!!! А вони казали "что еще подождем"... Но тут замість "братушек провославних" прийшли буряти і дон-кадирільйон... Тепер йой рятуйте...
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15.07.2022 02:48 Ответить
Навіщо підказувати ворогу гарні цілі для ракет?
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15.07.2022 03:09 Ответить
Це та лавра в якій гіркінські бойовики переховувалися і склади їхньої зброї були?
Це ті ченці, що русскій мір чекають з нетерпінням?
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15.07.2022 05:47 Ответить
Так. І та сама де була ФСБ-шна катівня.
Макс Ярош втік звідти під час наступу ЗСУ і детально все описував....
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15.07.2022 11:08 Ответить
Надо заранее эвакуировать и монахов Киевской Лавры. И желательно на духовную родину, в Москву. В парке "Победа" стоит их главная святыня цвета хаки, главный храм Вооруженных сил РФ, персональный настоятель Кирюха Гундяй, начальник наместника Лавры Паши. Так и представляю, Христос на ослике, рядом подымая пыль, пролетают их два мерседеса , сзади колонна охраны ФСО и ФСБ. "Блаженны миротворцы".... Счас. Война-это мир, мир - это война, мы в рай, а вы просто сдохните.
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15.07.2022 06:36 Ответить
Таке гуманне відношення до розсаднику злоби до УКРАЇНСТВА треба знищити , окрім будов !!! Теж саме і тварин Києво-печерської Лаври !!!
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15.07.2022 07:04 Ответить
 
 