Специальный трибунал относительно российской агрессии должен быть создан как можно скорее, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальный трибунал по расследованию российских преступлений в Украине должен быть создан как можно скорее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.
Зеленский напомнил, что "вследствие всего одного ракетного удара по Виннице убиты 23 человека, трое детей до 10 лет, и это, к сожалению, не окончательное количество. Одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед".
"Если бы кто нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как это было бы названо? Разве не терроризмом? Россия оборвала жизнь девочки в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан", - сказал он.
После этого, сказал также президент, "ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее нужен специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины".
Он также подчеркнул необходимость "ввести такие ограничения российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества".
Напоследок он обратился к экипажу подлодки, из которой были выпущены ракеты по Виннице. "Хочу, чтобы команда этой посудины, из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Уявляю, який там почнеться шум, коли український народ його судитиме за асфальт замість оборони - за геноцид українців на рівні з путіним.
Дурнів, що слухають його маячню, вистачає.
А вибори скоро…
Точніше, можна проводити, але можна і перенести.
Да, зебобы?
Ми й без тебе знаємо хто такий )(уйло разом із тваринами, які живуть на фашистському болоті!
Вони при совку напиляли зброї стільки, що вистачить на десятки років! Можеш хоч 100500 відосіків своїх показувать через кожні 10 секунд - нічого не зміниться! Крім того, ти тако ж винен у тому, що зараз відбувається і хоч.всерися і бахвалься своїм "боневтіком" із небиритою пикою, але факт є факт і твої мир-в-очах )(уйла та травневі шашлики ніхто ніколи не забуде! А Херсонщину ви зепадли здали і жертви тако ж на вашій совісті, якщо совість там у вас взагалі ще є!
Этот клоун похоже даже не подозревает, как он неприглядно выглядит. Разве шо массажисткам и кассиршам из АТБ может понравиться...
Не проблема створити трибунал. Проблема доставити злочинців