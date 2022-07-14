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Винница (701) Зеленский (16621) обстрел (20434)

Специальный трибунал относительно российской агрессии должен быть создан как можно скорее, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальный трибунал по расследованию российских преступлений в Украине должен быть создан как можно скорее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

Зеленский напомнил, что "вследствие всего одного ракетного удара по Виннице убиты 23 человека, трое детей до 10 лет, и это, к сожалению, не окончательное количество. Одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед".

"Если бы кто нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как это было бы названо? Разве не терроризмом? Россия оборвала жизнь девочки в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан", - сказал он.

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После этого, сказал также президент, "ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее нужен специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины".

Он также подчеркнул необходимость "ввести такие ограничения российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества".

Напоследок он обратился к экипажу подлодки, из которой были выпущены ракеты по Виннице. "Хочу, чтобы команда этой посудины, из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает", - заявил он.

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Топ комментарии
+27
Я досі повірити не можу, що Україну зжирає найстрашніша війна, і дебіла вибрали президентом.
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14.07.2022 23:38
+22
а по Елдаку когда будет требунал?
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14.07.2022 23:48
+12
Без робочого механізму екстрадиції злочинців з рашки, цей трибунал буде пустим місцем.
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14.07.2022 23:37
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Без робочого механізму екстрадиції злочинців з рашки, цей трибунал буде пустим місцем.
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14.07.2022 23:37 Ответить
Bін же тільки сьогодні висловився на тему , що ніякі суди всесвітні не зможуть охопити всіх російських військових кримінальних лиходіїв . А через годину говорить зовсім протилежне, ось уже порожня голова з діркою для рота, що туди вкладають, то й несе в ефірі.
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15.07.2022 00:40 Ответить
Для початку треба САП запустити і не давати вказівок Конгресу.
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15.07.2022 08:08 Ответить
Може пора відповідати по їх території військових частин, до трибуналу далеко
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14.07.2022 23:37 Ответить
давно час, але комплекс цього малороса перед метрополією не дозволяє йому віддати такий наказ.
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14.07.2022 23:41 Ответить
Військові бачать цілі, можуть до них дістати, але не стріляють тому що якийсь квартальний дурник так сказав? Не вірю
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14.07.2022 23:42 Ответить
а ти повір,бо від Харкова до белгорода спокійно дістає навіть точка-у,так що навіть без західної зброї нам є чим їм ввалити... Так само і по мозирю
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14.07.2022 23:54 Ответить
скоріше - комплекс д'Ермака, не дозволяє.....
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14.07.2022 23:46 Ответить
І щодо зелепіторів за оманські договвірняки
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14.07.2022 23:37 Ответить
Мінські домовленості погані, Турецькі хороші. Не переплутайте
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14.07.2022 23:53 Ответить
Я досі повірити не можу, що Україну зжирає найстрашніша війна, і дебіла вибрали президентом.
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14.07.2022 23:38 Ответить
он считает себя героем.
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14.07.2022 23:41 Ответить
гірше що і на Заході багато хто вважає його героєм.

Уявляю, який там почнеться шум, коли український народ його судитиме за асфальт замість оборони - за геноцид українців на рівні з путіним.
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14.07.2022 23:47 Ответить
Повірте, його ще на другий термін виберуть.
Дурнів, що слухають його маячню, вистачає.
А вибори скоро…
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14.07.2022 23:48 Ответить
А во время войны с выборами как?
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15.07.2022 00:06 Ответить
а ніяк..при війні чи воєнному стані - вибори, перевибори, довибори - від преза, вр і до селищної ради заборонені законодавством. у раз чого - обов'язки преза може виконувати голова або спікер вр..але, през в одне рило може розпустити вр і керувати країною одноособно
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15.07.2022 01:30 Ответить
Вибачте, але не нагадаєте, кому Україна оголосила війну? В нас війни і досі немає, а є просто военний стан
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15.07.2022 07:15 Ответить
Не проводяться під час воєнного стану.
Точніше, можна проводити, але можна і перенести.
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15.07.2022 13:57 Ответить
в нього комплекс Наполеона...то до психіатрів..він же ніяк з ролей своїх не випаде
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15.07.2022 01:26 Ответить
Уявляю гіпотетичну річ - на засіданні спеціального трибуналу присутній в якості обвинуваченого Путін Патрушев Шойгу і хтось ще Викликають свідком "Блазня" Він виходить на трибуну для дачі свідчень Встає Патрушев і заявляє: "Пазвольте! Так какой же он свидетель? Мы же с ним обо всём ещё в Омане договорились - он разваливает Украину а мы её беспрепятственно аккупируем! И деньги за это ему заплатили!"
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15.07.2022 06:50 Ответить
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14.07.2022 23:42 Ответить
Сильотка вже не допоможе, тільки
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14.07.2022 23:50 Ответить
А він цей спіч погодив з тупиним?
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14.07.2022 23:44 Ответить
сімонян текст готувала
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15.07.2022 01:32 Ответить
давай, створюй трибунал з дружів, яких ти попристроював на "хлібні" посади. Головою трибуналу можеш запропонувати свого другана Дєрмака.
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14.07.2022 23:45 Ответить
а по Елдаку когда будет требунал?
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14.07.2022 23:48 Ответить
Коли Єрмак на горі свисне.
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14.07.2022 23:55 Ответить
when will the tribunal for the agent callsign "trump"? His two number name is andrei fucking dick? In Ukrainian this song look like Andrei Eldak. Сaretaker of the president. Who deals with pencils
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15.07.2022 00:08 Ответить
***** ту люсю, трамп по англицки это козырь. у меня всьо
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15.07.2022 00:09 Ответить
А бабушки и зебилы возле телека смотря телемарафон выдохнули: "Ох *****, паря красава, как сказал, как сказал, проголосуем шоб он был царевым, будем ему ноги целовать, а маму сашу и папу римму сразу в лик святых ********"

Да, зебобы?
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14.07.2022 23:47 Ответить
У зебобів відморожена здатність мислити. Вони здатні тільки паржать папріколу.
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14.07.2022 23:50 Ответить
Досить скиглити. Вже час відповідати по запаребріку. Інакше до них не дійде.
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14.07.2022 23:47 Ответить
Ты шашлыки маринуй, я ж писал шо первый шампур мой
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14.07.2022 23:49 Ответить
А тобі відомо що найкраще маринування в газованій мінеральній воді? Ну і свпеції відповідно. М"ясо стає м"яким і смачним.
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14.07.2022 23:54 Ответить
Дякую вам, не знала що тут на сайті ще й хорошим рецептом можна розжитися.
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15.07.2022 00:44 Ответить
Так, це правда. Кому цікаво: свіженьке порізане м'ясо вимішую руками, а жінка добавляє сильногазовану мін.воду до тих пір, коли м'ясо вже воду не вбирає. Потім насипаю суміш спецій, їх брав на ринку у узбеків, і годин на 12 у холодильник. Якщо є можливість помішуйте раз на 2 години. Солити перед мангалом за 2 години. Кількість солі: 1-0,9% від ваги м'яса. Все!
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15.07.2022 01:15 Ответить
Ні хрєна ти не тямиш в ковбасних обрізках! Я перепробував купу різних маринадів за життя Гімно і твоя мінералка Найкраще - розчин аскорбінової кислоти на воді або сироватці домашній Вісім таблеток ("п"ятисотка") на півлітра води Вистачає на три кілограми м"яса НЕ СОЛИТЬ при маринуванні!!!
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15.07.2022 06:58 Ответить
Срати хтів пуйло на будь які міжнародні трибунали, він вже закусив вудила і буде нестись до того, поки не влупиться у стіну. Цією стіною доводиться бути Україні, а верховний найвеличніший довпойоп оточив себе фєдєрастовими агентами та бородатими бабусями, які розхитують ту стіну усілякими договорняками з ворогом та грабують бюджет.
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14.07.2022 23:51 Ответить
Зівакам з заходу не дійде поки їх самих не торкнеться війна або коли буде використана ядерна зброя росією. На жаль, світ поки що вибрав переговори з кацапськими терористами заміст їх знищення! Смерть росії і кацапам!!!
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14.07.2022 23:53 Ответить
Згідний.Але трибунал може статися тільки в одному варіанті- поразка рашки.А до того треба...,наприклад ,залізобетонні сховища будувати на неокупованих територіях для цивільних та військових.
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14.07.2022 23:54 Ответить
антоновский мост в Херсоне взорвите. зачем рашиставм даете возможность строить инженерные укрепления вокруг Херсона и завозить боеприпасы эшелонами. или задание такое? потом как всегда объясните " прое%али"
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14.07.2022 23:54 Ответить
З'явилася адреса виродка, який запустив сьогодні ракету з підводного човна на Винницю.
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14.07.2022 23:55 Ответить
Лучше бы ты Комитет-Х создал. Толку больше бы было.
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14.07.2022 23:57 Ответить
Та їм пх на твої заяви, на трибунали і на всі санкції разом взяті! Рашисти будуть закидувати ракети, обстрілювати кожного дня прикордонні міста та села і твої заклики до них не варті ні)(уя!
Ми й без тебе знаємо хто такий )(уйло разом із тваринами, які живуть на фашистському болоті!
Вони при совку напиляли зброї стільки, що вистачить на десятки років! Можеш хоч 100500 відосіків своїх показувать через кожні 10 секунд - нічого не зміниться! Крім того, ти тако ж винен у тому, що зараз відбувається і хоч.всерися і бахвалься своїм "боневтіком" із небиритою пикою, але факт є факт і твої мир-в-очах )(уйла та травневі шашлики ніхто ніколи не забуде! А Херсонщину ви зепадли здали і жертви тако ж на вашій совісті, якщо совість там у вас взагалі ще є!
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15.07.2022 00:07 Ответить
Та яка там совість, там де совість була щось друге виросло .
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15.07.2022 00:47 Ответить
там совість давно атрафована
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15.07.2022 01:37 Ответить
Нельзя одной рукой переговариваться по зерну а другой требовать трибунала. Ты же всему миру этими переговорами показываешь, что это не геноцид и тотальная война, а просто недоразумение....
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15.07.2022 06:26 Ответить
Сто процентов, нельзя еще и обеспечивать транзит газа и нефти, взорвать трубу и все быстро начнут искать альтернативу, только так
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15.07.2022 06:50 Ответить
Как можно быстрее нужно восстанавливать свой ядерный потенциал и влупить по крупным городам рашки
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15.07.2022 06:48 Ответить
И поручить Ермаку с Татаровым назначить туда прокурора?
Этот клоун похоже даже не подозревает, как он неприглядно выглядит. Разве шо массажисткам и кассиршам из АТБ может понравиться...
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15.07.2022 08:03 Ответить
Арештуєш нелюдів сама?
Не проблема створити трибунал. Проблема доставити злочинців
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15.07.2022 08:31 Ответить
Трибунал должен выяснить кто открыл границы России и запустил их. Кто виноват в трагедии Мариуполя ....
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15.07.2022 08:35 Ответить
Кажется Этот человек употребляет какие-то препараты. Ведь сейчас идет война тоесть жизнь или смерть. Вопросы насчет трибунала это чисто послевоенные аспекты. Сейчас Зе ты должен руководить военными делами .А бить кулаком по столу -то на это всегда успеешь..
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15.07.2022 08:55 Ответить
 
 