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Зеленский (16627) награда (1672) ВСУ (5210)

С начала российского вторжения 23 тыс. украинских воинов получили награды, из них более 3,5 тыс. посмертно, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

С начала полномасштабного вторжения россиян 23 тысячи украинских защитников отметили государственными наградами, из них более 3,5 тысячи – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ такие данные озвучил во время своего обращения 14 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно. Государственными наградами были отмечены более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч – посмертно".

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Автор: Анастасія Потіха
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Коля Сракотряс тоже получил награду. Левый Стечкин от левого мутного якобы командира мутного якобы "батальона", который не входит ни до одной структуры, не имеет права на ношение формы и оружия. Там целая вязанка преступлений. И шо?
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15.07.2022 00:44 Ответить
Покажи свою медальку від фсб,за бездоганну службу,муха Zелена з гнійної купки.
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15.07.2022 01:54 Ответить
Господи, як багато загиблих ...
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15.07.2022 06:56 Ответить
Блаблаблабла....... Судя по всему Ермака этот ФСБшный запроданэць Бонэвтик убирать не собирается. Двуличная скотина
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15.07.2022 08:35 Ответить
Головне,що всі розуміють,що країною керують запроданці і сидять мовчать...
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15.07.2022 09:26 Ответить
...ты не медали раздавай, а предателей вычисляй
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15.07.2022 09:28 Ответить
Шо за президент назива кількість без імен.А після війни дізнаємось що всі нагороджені навіть не воювали.Це не нагороди а відмазка так героїв не нагороджують.
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15.07.2022 09:58 Ответить
Але їхні імена та історії табу на марафоні імені Зеленського.
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15.07.2022 10:42 Ответить
 
 