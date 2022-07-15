С начала российского вторжения 23 тыс. украинских воинов получили награды, из них более 3,5 тыс. посмертно, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения россиян 23 тысячи украинских защитников отметили государственными наградами, из них более 3,5 тысячи – посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ такие данные озвучил во время своего обращения 14 июля президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил: "В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 посмертно. Государственными наградами были отмечены более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч – посмертно".
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