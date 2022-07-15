Удар по Виннице был нанесен с корабля у крымского мыса Фиолент, - ОК "Південь"
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По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был произведен пуск трех ракет типа "Калибр", которые и попали по Виннице", - говорится в сообщении.
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Треба знищіти Севастополь,кораблі затопити в бухтах
щоб більше ніколи там не було ніяких баз..
Мост залишити-щоб мацкалі хутко біли через нього в па-рашу
а вже потім вже треба його підірвати