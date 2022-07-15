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Удар по Виннице был нанесен с корабля у крымского мыса Фиолент, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,вінниця

По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был произведен пуск трех ракет типа "Калибр", которые и попали по Виннице", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
нехай пливуть Керченською протокою навимашки
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15.07.2022 07:14
+8
Це багатовікова евгенічна програма. Новий вид: хомо кацапус вульгаріс. Брехливе, підступне, зрадливе, садистьске, крадюче кодло.
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15.07.2022 07:56
+6
А прийде той день, коли на корабель з якого летять ракети на Вінницю чи інші міста миттєво прилетить відповідь. Не встигнуть і всі ракети випустить. І підуть терористи до крейсера "Москва".
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15.07.2022 08:19
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Спочатку писали, що з підводного човна, як це розуміти?
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15.07.2022 06:43 Ответить
Вы же писали, что часть ракет сбили. А теперь получается что было только три и все три попали.
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15.07.2022 06:57 Ответить
асфальтом не зіб"єш....
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15.07.2022 09:15 Ответить
ті шо з підводного човна збили, а шо з ракетного катера - влучили
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15.07.2022 07:02 Ответить
Сдрисни, 3,14#@р
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15.07.2022 08:05 Ответить
Не треба знищівати Кримський мост:
Треба знищіти Севастополь,кораблі затопити в бухтах
щоб більше ніколи там не було ніяких баз..
Мост залишити-щоб мацкалі хутко біли через нього в па-рашу
а вже потім вже треба його підірвати
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15.07.2022 07:11 Ответить
нехай пливуть Керченською протокою навимашки
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15.07.2022 07:14 Ответить
От неправі ви щлдл мосту. Не можна цих нелюдів випускати, бо вони через кілька років знову вернуться і знову будуть нищити і вбивати. В москалів закладено якусь зіпсовану програму.
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15.07.2022 07:47 Ответить
Це багатовікова евгенічна програма. Новий вид: хомо кацапус вульгаріс. Брехливе, підступне, зрадливе, садистьске, крадюче кодло.
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15.07.2022 07:56 Ответить
То що, лишати їх у нашому Криму?
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15.07.2022 09:50 Ответить
Вже час на відповідь! Нептун зачекався.
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15.07.2022 07:54 Ответить
Нептун до достає. Свого нема, чекаєм від Америки.
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15.07.2022 07:58 Ответить
Уже почти пять месяцев ждём, особенно land lease
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15.07.2022 08:53 Ответить
Не достає, 250 км
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15.07.2022 12:03 Ответить
А прийде той день, коли на корабель з якого летять ракети на Вінницю чи інші міста миттєво прилетить відповідь. Не встигнуть і всі ракети випустить. І підуть терористи до крейсера "Москва".
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15.07.2022 08:19 Ответить
Також цього усім серцем бажаю ! 👍
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15.07.2022 12:14 Ответить
...почему х*уйло цапское корыто не потоплено???
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15.07.2022 09:25 Ответить
У цього злочину є конкретний виконавець - це командир корабля.В нього є сім'я та рідня.Поки руськособача мерзота не буде знати,що за його злочин відповість не тільки він а і вся його родина - це не зупинеться.Так треба поступати і з корегувальниками та "стукачами" які повідомляють інформацію рашистам.Не демократично?ПЛЮВАТИ. На БЕЗПРЄДЄЛ треба відповідати адекватно.
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15.07.2022 09:34 Ответить
Кацапи нав'язали свою тактику .Вигідну їм.Що робить наша мільйонна армія?(воюють в телефонах),і чекають зброю яка сама стріляє.
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15.07.2022 09:47 Ответить
 
 