ВСУ остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки на Бахмутском направлении, - Генштаб

Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки на Бахмутском направлении наши воины успешно остановили, как и попытки захватить села Спорное и Вершину.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 15 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Итак, начались сто сорок вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА "Орлан-10" недалеко от Приморского.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

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На Донецком направлении противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигорья, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки завладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал БпЛА вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили точным огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.

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На Южнобужском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях.