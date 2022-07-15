После уничтожения ВСУ вражеского склада в оккупированной Новой Каховке в РФ призывают мстить и прицельно бить по мостам в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После уничтожения ВСУ вражеского склада во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что пора уничтожать мосты через Днепр.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Коротченко в эфире пропагандистского телеканала.
"Настало время ударов по мостам, обрушить мосты в Днепр", - заявил он.
Коротченко заявляет, что "за каждый украинский удар" по Херсону и Новой Каховке, которые Коротченко назвал российскими, "один из мостов должен быть обрушен в Днепр" и что "не надо стесняться делать".
Коротченко сказал, что мосты – это легитимные военные цели, как и горюче-энергетический комплекс.
Он заявил, что западные должностные лица должны быть лишены физической возможности приезжать с визитами в Киев и вообще бояться этого делать.
Пожалуйста, подождите...
Зараз вони оголосять паузу у бойових діях(такий латентний Мінськ-3), нібито, щоб врятувати бідних голодуючих негрів у Африці(насправді тупо за попрередніми домовленностями з партнерами з "братської" расєйкі) - і це ще ненайгірший варіант буде, якщо при цьому Одесу і решту Чорноморського узбережжя не зіллють(мені здається, що це теж було в домовленностях, тільки Марченко березневим відчайдушним спротивом у Миколаїві завадив). Потім кацапи+колаборанти проведуть свій "референдум", десь у вересні, - а потім наші будуть виправдовуватися, ось бачите, ми по території тепер вже расєї ж бити не можемо, #атопутіннападе - і подібну маєчню...
У Васильївці доречі, що південніше Запоріжжя(ключове місто на шляху на Мелітополь та Енергодар, за даними найбільшого патріотичного ТГ-каналу міста Запоріжжя і області, рашисти в останні дні почали звозити своїх дружин/родичей на "пмж" - тобто, якщо хоча б 5-10% шанс на наш наступ там був, ніколи б вони такого не вчинили, а значить вони 100% впевнені, що все залізно погоджено "наверху"...
…Їхні розвідки не знають того, що знають звичайні російські солдати? Ну годі…
кацапи то дика татарва
Їх теж не шкода?
Ні, гнидо ти манкуртська. Це ми мстимося. І це тільки початок.
Доброго ранку, ми з УКРАЇНИ!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
Поки русня не отримає добряче по !балу ( тобто , поки ракети не будуть падати в центрах їхніх міст ) , вони не зрозуміють що - вбивати сусідів , це мінімум - не добре ,, і що за це , неодмінно стане боляче їм самим .
Без " бомбардувань Воронєжа " , в цій війні на жаль не обійтися , хоч як би ми не хотіли цього уникнути , але виникає питання ЧИМ ?? Асфальтом до Воронєжа не дістати , то - чим же , ЗЕлені . !? .
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І що за злочини завжди настає розплата , а іноді приходиться розплачуватись і своєю особистою головою . . Скажеш - кровожерливий я , так , кровожерливий ?!! Але мене таким , прямо зараз - виховують кацапи . Проти моєї волі . Підставляти " другу щоку " не в моїх правилах ,, і я категорично не згоден з Божою заповіддю , згідно якої - на зло треба відповідати добром .
Отака х..ня малята . !! .
А до цього це було випадково?
Пішли вони нах... Хай наші хлопці лурашать кацапню ще більше. Ми витримаємо.
Але хай пам'ятають, що за Ковентрі завжди платить Дрезден.