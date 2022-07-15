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После уничтожения ВСУ вражеского склада в оккупированной Новой Каховке в РФ призывают мстить и прицельно бить по мостам в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,нова

После уничтожения ВСУ вражеского склада во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что пора уничтожать мосты через Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Коротченко в эфире пропагандистского телеканала.

"Настало время ударов по мостам, обрушить мосты в Днепр", - заявил он.

Коротченко заявляет, что "за каждый украинский удар" по Херсону и Новой Каховке, которые Коротченко назвал российскими, "один из мостов должен быть обрушен в Днепр" и что "не надо стесняться делать".

Коротченко сказал, что мосты – это легитимные военные цели, как и горюче-энергетический комплекс.

Он заявил, что западные должностные лица должны быть лишены физической возможности приезжать с визитами в Киев и вообще бояться этого делать.

Читайте: ВСУ нанесли удары по пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+54
зато наши упорно не бъют по мостах. По Антоновскому мосту орки круглосуточно везут эшелонами боеприпасы, лес , бетонные конструкции для строительства оборонных сооружений. разрушить мост есть чем нет команды. чонгар №2 потом скажут как всегда "ну прое%али "
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15.07.2022 08:14
+38
Штатам давно пора стереть Парашу с лица Земли. Вместе со всем её гнилым народцем.
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15.07.2022 08:14
+32
"Відчуття болю залежить від того, з якого кінця палиці ти знаходишся!" Кацапи не розуміють чужого болю - бо звикли спричинять його іншим Саме тому починають несамовито верещать "А нас-то за что?" коли бить починають їх
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15.07.2022 08:24
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зато наши упорно не бъют по мостах. По Антоновскому мосту орки круглосуточно везут эшелонами боеприпасы, лес , бетонные конструкции для строительства оборонных сооружений. разрушить мост есть чем нет команды. чонгар №2 потом скажут как всегда "ну прое%али "
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15.07.2022 08:14 Ответить
Бо вони планують самі ж ці мости потім і використовувати)))
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15.07.2022 08:27 Ответить
СтратЄг? І чого ж московити вичікують з ударами по мостах? А ну, розкажи!
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15.07.2022 08:30 Ответить
Херню порєш, московитський корєш!
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15.07.2022 08:32 Ответить
3,14#@р, це тобі на пів шишечки засадили, і тобі сподобалось, да ваньок?
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15.07.2022 08:34 Ответить
А ви ще не зрозуміли? Все було домовлено і погоджено ще до 24.02, Херсон судячи з усього - був тупо злитий за нашими спинами, а всі ці байки абдристовичей, що ось-ось звільнимо, через місяць-два остаточно закінчаться, скажуть: вони нагнали забагато сил, закріпилися, сховалися за спинами цивільних тощо - і тепер ми нічого зробити не можемо, а Америка зброєю за ленд-лізом не допомагає(скромно замовчуючи - що це тупо через дєрьмака-крота в оточенні преЗЕдента...).

Зараз вони оголосять паузу у бойових діях(такий латентний Мінськ-3), нібито, щоб врятувати бідних голодуючих негрів у Африці(насправді тупо за попрередніми домовленностями з партнерами з "братської" расєйкі) - і це ще ненайгірший варіант буде, якщо при цьому Одесу і решту Чорноморського узбережжя не зіллють(мені здається, що це теж було в домовленностях, тільки Марченко березневим відчайдушним спротивом у Миколаїві завадив). Потім кацапи+колаборанти проведуть свій "референдум", десь у вересні, - а потім наші будуть виправдовуватися, ось бачите, ми по території тепер вже расєї ж бити не можемо, #атопутіннападе - і подібну маєчню...

У Васильївці доречі, що південніше Запоріжжя(ключове місто на шляху на Мелітополь та Енергодар, за даними найбільшого патріотичного ТГ-каналу міста Запоріжжя і області, рашисти в останні дні почали звозити своїх дружин/родичей на "пмж" - тобто, якщо хоча б 5-10% шанс на наш наступ там був, ніколи б вони такого не вчинили, а значить вони 100% впевнені, що все залізно погоджено "наверху"...
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15.07.2022 09:26 Ответить
Говорив і говорити буду - ця конспірологія дуже примітивна, бо тоді нащо нам допомагає США і Європа, чи їхні розвідки тупі і не знають?
…Їхні розвідки не знають того, що знають звичайні російські солдати? Ну годі…
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15.07.2022 09:33 Ответить
Ага, допомагають. Тільки якось завжди із запізненням. Якби дали ті HIMARS раніше і у більшій кількості, то ніякого просування кацапів в лугандонії не було б. А тепер луганда на 100% під їх окупацією. Нам американці дають рівно стільки, щоб у нас не обвалився фронт, за наступ взагалі немає мови. Хіба ви не бачите, що останні два місяці кацапи тупо артою все перемелюють і ми поступово відступаємо, втрачаючи людей і техніку? США роблять мізер з того, що можуть зробити, цього лише ідіоти не помічають.
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15.07.2022 10:40 Ответить
Штатам давно пора стереть Парашу с лица Земли. Вместе со всем её гнилым народцем.
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15.07.2022 08:14 Ответить
Зеленский уже отдал приказ на освоюождение, осталось снять победобесный видосик
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15.07.2022 08:35 Ответить
Видосики гнусавого слуги Куйла никогда не смотрю, а включать Г+Г вообще не советую.
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15.07.2022 10:31 Ответить
Отчего же, извольте посмотреть вот это, самое правдивое https://www.youtube.com/watch?v=9QNEVjUrfDc
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15.07.2022 11:38 Ответить
Спасибо, пришлось от просмотра блевануть перед обедом.
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15.07.2022 13:04 Ответить
А наша пліснява чотири місяці не наказ атакувати Керченський міст, дочекалися доки його вже зміцнили та захистили з усіх боків. Ну тварюки зелені.
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15.07.2022 08:14 Ответить
Sorry, не дає наказ.
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15.07.2022 08:17 Ответить
Оце норм. Розпізнали, видалили. Бо інколи навіть по ніку видно провокаторів і троляк
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15.07.2022 08:40 Ответить
А чим, жінко, чотири місяці тому ЗСУ могли вдарити по керченському мосту?)) І зараз не дуже є чим, контролюй деколи свій метеоризм...
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15.07.2022 08:41 Ответить
Kонтролюйте свій метеоризм хамло малоосвічене, Сразу видно птицу по полету а добра молодца по соплям .
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15.07.2022 08:51 Ответить
І чим було його улупити того моста?Може вас на ракету посадити ? Ото б ви дали їм жару!
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15.07.2022 09:13 Ответить
***** как вы ******* с этим мостом, ты на зарплате или просто не догоняешь что его нечем влупить?
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15.07.2022 09:52 Ответить
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15.07.2022 08:15 Ответить
"прицільно бити" це явно не про росіян. Якби могли б, то вже б руйнували.
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15.07.2022 08:15 Ответить
👏👏👏
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15.07.2022 08:32 Ответить
Скоко не ціляють куда оркозомбі, а трапляють в дитсадки і медцентри. Загроза в них велика є. ****************.
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15.07.2022 08:18 Ответить
Только что в Николаев прилетело- больше десятка. Очень сильно взрывалось по всему городу. Жесть.
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15.07.2022 08:19 Ответить
Там Кім з пропитим ***** олігофрена защіщаєт надьожна город!
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15.07.2022 08:26 Ответить
склады оккупантов тоже законные военные цели, законнее не бывает. и пусть ещё вспомнит как бомбили коврово берлин, потому что агрессору давали отпор любыми методами
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15.07.2022 08:19 Ответить
а в белгороде склады есть? и в курске? Театры есть, значит есть и склады. В кацапии одно без другого не ходит.
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15.07.2022 08:23 Ответить
"Відчуття болю залежить від того, з якого кінця палиці ти знаходишся!" Кацапи не розуміють чужого болю - бо звикли спричинять його іншим Саме тому починають несамовито верещать "А нас-то за что?" коли бить починають їх
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15.07.2022 08:24 Ответить
To jih typova logika
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15.07.2022 08:33 Ответить
На терор слід відповідати тільки терором. Зеленський слабак або агент путіна, якщо після більш як чотирьох місяців вбивства українських громадян нічого не робиться у відповідь.
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15.07.2022 08:25 Ответить
Tut vybora nemae. My musymo jih vbyvaty vse odno. To jih vybir buv, ne nash.
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15.07.2022 08:35 Ответить
Декілька десятків тисяч вбитих та поранених орків з купою своєї знищеної війскової техніки, а також наші бійці на фронті не згодні, що нічого не робиться.
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15.07.2022 08:42 Ответить
Нелюди і суки. Горіти вам в адуза всі ці звірства.
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15.07.2022 08:27 Ответить
кацапи то виродки
кацапи то дика татарва
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15.07.2022 08:27 Ответить
Тю, так на московії теж багато легітимних військових цілей. Україна ще практично не відповіла на підступні і неспровоковані удари.
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15.07.2022 08:29 Ответить
Ага, по "центрам прінятія рєшєній". А попа не трісне?
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15.07.2022 08:38 Ответить
Если прилетит по Банковой и ВР, то плакать не буду. Там всё равно сидят ФСБшный филиал и полезные колаборанты. Хай хоть всех выбьют
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15.07.2022 08:47 Ответить
Там працюють сотні звичайних аполітичних бюрократів, робітників, прибиральниць тощо.
Їх теж не шкода?
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15.07.2022 08:52 Ответить
Неее, чинуш-паразитов и бюрократов точно не жалко!
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15.07.2022 11:40 Ответить
А центр столиці не шкода буде?
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15.07.2022 09:06 Ответить
Все под богом ходим, всем в центр городов прилетает. Чем Банкова лучше центра Винныци?
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15.07.2022 12:05 Ответить
Ще й прізвище у виродка українське - Коротченко 🤬.

Ні, гнидо ти манкуртська. Це ми мстимося. І це тільки початок.
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15.07.2022 08:49 Ответить
Був під час ДСВ перший секретар цк комуняк коротченко дем"ян. Можливо його правнук?
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15.07.2022 11:49 Ответить
Керченський міст!
Доброго ранку, ми з УКРАЇНИ!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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15.07.2022 08:52 Ответить
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 08:53 Ответить
Цікава філософія. Припхались до нас зі своїми бімбами і будуть мститись за них.
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15.07.2022 08:55 Ответить
ах ви гади! как жи ви пасмєлі срєлять по нашим складам ***********, нам жи тєпєрь нєчєм будєт вас убівать!
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15.07.2022 08:56 Ответить
Таки да. Вчора були тривога з тривогою Я і з ліку збився.
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15.07.2022 08:59 Ответить
*за тривогою
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15.07.2022 09:00 Ответить
Русня мабуть ракети підвезла . . Вони стягують їх зі всієї паРаші , навезуть - вдарять ними , і знов деякий час накопичують . Тому інтенсивність обстрілів постійно змінюється .
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15.07.2022 09:25 Ответить
пора ударить по украинским мостам-по керчинскому мосту и по Антоновскому...жаль что крысы в руководстве не хотят
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15.07.2022 09:07 Ответить
А коли вже будем мститися і прицільно бити по мостах в РФ?
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15.07.2022 09:07 Ответить
Хуже рашистских мразей и выродков нет ‼️КАКОЙ УРОД ПРИДУМАЛ "русскую душу" ⁉️Рабы , подлейшие гнилые *****
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15.07.2022 09:09 Ответить
Кацапня так зухвало себе веде бо - вона не страждає . Вона сидить в глибокому тилу , дивиться на війну - по тєлєку , їй ніде не болить і тому їй пох .
Поки русня не отримає добряче по !балу ( тобто , поки ракети не будуть падати в центрах їхніх міст ) , вони не зрозуміють що - вбивати сусідів , це мінімум - не добре ,, і що за це , неодмінно стане боляче їм самим .
Без " бомбардувань Воронєжа " , в цій війні на жаль не обійтися , хоч як би ми не хотіли цього уникнути , але виникає питання ЧИМ ?? Асфальтом до Воронєжа не дістати , то - чим же , ЗЕлені . !? .
.
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15.07.2022 09:19 Ответить
Любителю ям, а не асфальта, а можеш відповісти, яка була б нам користь, якщо ми б розбомбили центр варонєжа і поклали декілька сотень цивільних орків ?
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15.07.2022 10:32 Ответить
Можу .. Мета - завдати кацапні якнайбільших фізичних і моральних страждань , змусити її побувати у "нашій шкурі " щоб та х.йня ( людьми , язик не повертається їх назвати ) , яка зараз в телеграм каналах , до всирачки радіє загибелі дитинчати у Вінниці , відчула біль втрати ,, щоб таким чином змусити її хоча б замислитись над тим що війна не буває - "в одні ворота" , а кулі , на війні , літають в обидві сторони ..! Тому не треба її розв'язувати .
І що за злочини завжди настає розплата , а іноді приходиться розплачуватись і своєю особистою головою . . Скажеш - кровожерливий я , так , кровожерливий ?!! Але мене таким , прямо зараз - виховують кацапи . Проти моєї волі . Підставляти " другу щоку " не в моїх правилах ,, і я категорично не згоден з Божою заповіддю , згідно якої - на зло треба відповідати добром .
Отака х..ня малята . !! .
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15.07.2022 11:44 Ответить
Кримський міст - це легітимна військова ціль, як і паливно-енергетичний комплекс, рашистські посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості приїжджати з візитами в Крим і взагалі боятися це робити
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15.07.2022 09:48 Ответить
Прицільно?
А до цього це було випадково?

Пішли вони нах... Хай наші хлопці лурашать кацапню ще більше. Ми витримаємо.

Але хай пам'ятають, що за Ковентрі завжди платить Дрезден.
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15.07.2022 09:55 Ответить
Мы всех кацапских городских сумасшедших будем выслушивать? Они уже Киев за 2 дня взяли.
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15.07.2022 10:29 Ответить
А то до тепер вони не старались і не били "прицільно" і по мостам, і по всьому куди тільки могли.
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15.07.2022 10:38 Ответить
Коротченко, етнічний українець. Падаль!
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15.07.2022 12:24 Ответить
Почему до сих пор не обрушили ? Да все просто. Половина ракет упадет при запуске, половину собьет ПВО, а одна- две прорвавшиеся, попадут по жилому дому или по садику за 200 м от моста. Как обычно.
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15.07.2022 14:25 Ответить
Варто врахувати та посилити ППО мостів!!
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17.07.2022 12:30 Ответить
 
 