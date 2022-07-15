352 ребенка погибли в результате агрессии РФ, более 657 ранены, - Офис генпрокурора
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От российской агрессии пострадали более 1009 детей: 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра г. Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения", - говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Также российские обстрелы и бомбардировки повредили 2126 учебных заведений, из них 216 разрушены полностью.
В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры не окончательны - их еще уточняют на оккупированных и освобожденных территориях, в местах, где продолжаются боевые действия.
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Захід при бажанні міг поставити парашу на місце, але цього не зробив, допомагають нам не через те що вони такі добренькі, коли країна позиціонує на лідерство на планеті Земля на неї лягають певні обов'язки, + у них зараз економіка піде на підйом, так як потрібно знову робити зброю, всі побачили чого вона варта і будуть замовляти.
Виборців ЗЕ я теж ненавиджу!
Одужання пораненим.