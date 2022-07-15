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352 ребенка погибли в результате агрессии РФ, более 657 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

От российской агрессии пострадали более 1009 детей: 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра г. Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

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Также российские обстрелы и бомбардировки повредили 2126 учебных заведений, из них 216 разрушены полностью.

В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры не окончательны - их еще уточняют на оккупированных и освобожденных территориях, в местах, где продолжаются боевые действия.

Автор: Анастасія Потіха
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ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 08:57 Ответить
По цивільних об'єктах, вбиваючи їх дітей ? Щоб тоді ми виглядали перед Заходом таким само терористом, як клятий оркостан і це обмежило надання нам військової допомоги від них ? Щоб це ще більше розлютило звичайних цивільних орків і вони кинулися до військоматів мільйонами ? Щоб це розв'язало руки ***** і воно розпочало примусову мобілізацію або взагалі використало ЯЗ ? Українська ненависть до головного терориста світу ***** та лишньохромосомних орків цілком зрозуміла та виправдана, але ж треба зважувати, яку користь або ризики нам це принесе.
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15.07.2022 09:27 Ответить
Коли зруйнують всі міста, окупують всю територію, закатують всіх українців, що ти скотина тоді скажеш?
Захід при бажанні міг поставити парашу на місце, але цього не зробив, допомагають нам не через те що вони такі добренькі, коли країна позиціонує на лідерство на планеті Земля на неї лягають певні обов'язки, + у них зараз економіка піде на підйом, так як потрібно знову робити зброю, всі побачили чого вона варта і будуть замовляти.
Виборців ЗЕ я теж ненавиджу!
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15.07.2022 10:10 Ответить
Цим вбивствам виправдання та прощення ніколи бути не може, їхні імбетильні виродки, яких вони возять у візках-танках і одягають з народження у військову форму і вчать вбивати українців, мають страждати так само як маленькі українські діти.
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15.07.2022 09:00 Ответить
Эта цифра не учитывает погибших детей в Мариуполе. После учета она увеличится в несколько раз.
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15.07.2022 09:22 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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15.07.2022 10:11 Ответить
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15.07.2022 10:18 Ответить
 
 