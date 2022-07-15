Российские оккупанты 53 раза обстреляли позиции ВСУ на Запорожском направлении, - ОВА

Войска РФ сосредотачивают усилия на содержании занятых рубежей в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений.

"Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.



По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковлевка, Каменское, Степное, Новоандреевка, Преображенка, Орехов, Гуляйполе", - отметили в ОВА.

Также поступило 21 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

В то же время за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1429 человек, из них 386 – дети.

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