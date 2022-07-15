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Российские оккупанты 53 раза обстреляли позиции ВСУ на Запорожском направлении, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуляйполе,область,запорізька

Войска РФ сосредотачивают усилия на содержании занятых рубежей в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений.

"Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковлевка, Каменское, Степное, Новоандреевка, Преображенка, Орехов, Гуляйполе", - отметили в ОВА.

Также поступило 21 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

В то же время за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1429 человек, из них 386 – дети.

Читайте: Оккупанты готовят "референдум" в Запорожской области
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Ці ***** не заспокояться доки не отримають аналогічну відповідь.
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15.07.2022 09:02 Ответить
Найвеличнішому ще не підвезли потрібну кількість памперсів. Щось там з логістикою.
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15.07.2022 09:05 Ответить
Ключове "на утриманні", а не на наступі і це тішть.
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15.07.2022 09:03 Ответить
склады боеприпасов противника - это супер цель, а следующей или даже параллельной целью должны стать арт системы, особенно дальнего радиуса действия, их надо методично уничтожать, вплоть до того, что организовать группы охотников за рсзо, использовать все имеющиеся средства - дроны, радиоразведку, да все..., мы же добились отсутствия присутствия самолетов в нашем небе, надо добиваться такойже ситуации с рсзо...
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15.07.2022 09:04 Ответить
РСЗВ дуже мобільні. Пульнули і втекли.
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15.07.2022 09:07 Ответить
але ж ми можемо їх засікати, радарами?
плюс вони ж десь базуються, може, американські супутники їх бачать і нам повідомлять?
а так-то звичайно, треба нищити і рсзо, і ппо, і все, про що довідаємось.
з повагою, ваша Клавдія = капітан очевидність)
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15.07.2022 09:21 Ответить
Я еще раз на переспрошу,кто сливает координаты тварям с болот мацковии?
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15.07.2022 09:23 Ответить
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.07.2022 10:20 Ответить
 
 