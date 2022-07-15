Предателю-нардепу Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск, – ГБР. ВИДЕО

По ходатайству ГБР народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Депутат объявлен в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Напомним, Генеральный прокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил ему о подозрении 6 июля 2022 года. Сотрудники ГБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - "правительстве Херсонской области". Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграцию в страну-агрессора части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания", - говорится в сообщении.

Также читайте: Предателя-нардепа Ковалева исключили из налогового комитета ВР

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.