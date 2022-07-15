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Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ічкерія

Только полное наказание российских военных преступников может уберечь Европу и весь мир от дальнейших преступлений авторитарного режима Путина.

Об этом сообщает президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, передает Цензор.НЕТ.

Там поддержали Украину в борьбе с Россией, а также осудили оккупацию территории Грузии, Молдовы и Украины Российской Федерацией.

"Мы осуждаем коллаборационизм сегодняшнего оккупационного режима в Чечении, который принимает непосредственное участие в агрессивной политике РФ по всему миру. Этот же режим по указке Путина участвует в совершении преступлений и против чеченского народа. Многие из них совершаются на территории западных стран", - говорится в заявлении.

Правительство Чеченской Республики Ичкерия обращается к главам государств и парламентам демократических стран с призывом принять акты о непризнании оккупации Россией Чеченской Республики Ичкерия и осудить геноцид чеченского народа.

"Только полное наказание российских военных преступников за все содеянное сейчас и в прошлом может уберечь Европу и весь мир от дальнейших преступлений авторитарного режима Путина, а также способствовать установлению подлинного мира", - отметили там.

Читайте также: Во время Первой чеченской войны было возбуждено дело о геноциде, который совершала армия РФ, собрано 64 тома материалов, - генпрокурор Ичкерии Сербиев

Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией 01
Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией 02
Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией 03
Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией 04
Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией 05
Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Треба підтримати справжніх чеченців!
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15.07.2022 10:07
+9
Давно пора :

"ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією"
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15.07.2022 10:03
+6
Угу. Их главная бурято-самка сказала, что "мы не хотим воевать, отправляйте других, а не наших мужчин"(с) Это нормально? Пихуй на бурятов и прочих кацапов - все как один кафно, только разной формы и консистенции
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15.07.2022 10:48
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Вчора у Ганапольського на ПРЯМОМУ показали сюжет опитування людей в Бурятії. БІБІСІ це було чи ДоЙЧЕ ВЕЛЕ - не знаю. Так буряти кажуть що вони не підтримують війну з Україною, але нічого вдіяти не можуть, оскільки їх мало, а більшість расіянців підтримують
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15.07.2022 10:00 Ответить
хаха, ну это как война против финнов - народы совка не поддерживали, но были принуждены отправлять новых "фрагов" для Симо Хайхи.
А вот если бы все случилось как и планировал вяликий сралин, то после двух дней сопротивления националистов, все эти деятели, радостно бы приветствовали "освобождение" Финляндии.
хотя насчет чеченцев может и вру или лгу - они то хотят независимости, ну, эти, что в эмиграции
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15.07.2022 10:11 Ответить
Угу. Их главная бурято-самка сказала, что "мы не хотим воевать, отправляйте других, а не наших мужчин"(с) Это нормально? Пихуй на бурятов и прочих кацапов - все как один кафно, только разной формы и консистенции
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15.07.2022 10:48 Ответить
Давно пора :

"ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією"
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15.07.2022 10:03 Ответить
Треба з чогось починати. Мордор вже всіх задовбав.
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15.07.2022 10:06 Ответить
рамзанка диров напрягся, зараз як раз слушний момент відтяти його гнилу голову. паРаша застрягла в Україні і сил у неї більше ні на кого немає, а сам рамзанка диров здатен лише у тік-тоці...ну як здатен, здатен зашкварюватися.
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15.07.2022 10:06 Ответить
у кадирова арія - приблизно 70000 солдат. Тому те, що ви пишете ,на жаль ,недійсне
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15.07.2022 10:09 Ответить
а населення Чечні майже півтора мільйони. і більше 90 відсотків цього населення люто ненавидить рамзанку дирова.
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15.07.2022 10:14 Ответить
Точно не 90%. Всё-таки РФ Чечне много лет уже большую дань платит.
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15.07.2022 13:38 Ответить
Треба підтримати справжніх чеченців!
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15.07.2022 10:07 Ответить
Давно пора использовать правильное название. Х*йлостан - это никакая не расия или масковия. Исторически точно так: СУЗДАЛЬЩИНА И ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫЕ СОСЕДНИЕ СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ.
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15.07.2022 10:11 Ответить
а во второй вкладке вы радостно приветствуешь тезис что Киефкристилзалесье, ура.
кстати, "крестить" это было прибл. так же само что и орки сейчас делают - кто ненавидит Яхве = прости и прощай.
да, я зануда((
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15.07.2022 10:13 Ответить
О, схоже горці відчули що режим дав слабину! Вітаю! За нашу і вашу свободу!
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15.07.2022 10:12 Ответить
кадыро - овцу гнать ссаной тряпкой
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15.07.2022 10:28 Ответить
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15.07.2022 10:48 Ответить
Підтримаємо боротьбу Чеченського народу за Свободу!

Якщо Ми, не хочемо для України, повторення долі народу Чеченської Республіки Ічкерія, то борімося і перемагаємо Московію до повної її капітуляції, поки доля надає нам допомогу всього цивілізованого Світу. Ніяких зрадницьких перемовин з державою - терористом. Помстимося за скалічені душі, за смерті невинних дітей, рідних, близьких нам людей.
До зброї! Нищимо ворога на всіх фронтах.
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15.07.2022 10:44 Ответить
Українському парламенту необхідно визнати незалежність Республіки Ічкерія. Тим самим розпочати процес розпаду *********. Крім того термоядерний розрив пуканів на расеї забезпечений
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15.07.2022 11:27 Ответить
Це давно треба зробити, але зє-******* на це ніколи не піде.
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15.07.2022 11:52 Ответить
Рада не признает независимость Ичкерии, ведь тем самым легимитизирует признание ДНР/ЛНР.
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15.07.2022 13:39 Ответить
як це пов'язано, ватна логіка тут не працює - це міжнародне право.
А що стосується днр та лнр то рада ще в 2014 вже визнала їх терористичними організаціями?
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15.07.2022 13:58 Ответить
настоящие чеченцы,а не кадыровские проститутки!
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15.07.2022 18:26 Ответить
 
 