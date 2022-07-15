Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией

Только полное наказание российских военных преступников может уберечь Европу и весь мир от дальнейших преступлений авторитарного режима Путина.

Об этом сообщает президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, передает Цензор.НЕТ.

Там поддержали Украину в борьбе с Россией, а также осудили оккупацию территории Грузии, Молдовы и Украины Российской Федерацией.

"Мы осуждаем коллаборационизм сегодняшнего оккупационного режима в Чечении, который принимает непосредственное участие в агрессивной политике РФ по всему миру. Этот же режим по указке Путина участвует в совершении преступлений и против чеченского народа. Многие из них совершаются на территории западных стран", - говорится в заявлении.

Правительство Чеченской Республики Ичкерия обращается к главам государств и парламентам демократических стран с призывом принять акты о непризнании оккупации Россией Чеченской Республики Ичкерия и осудить геноцид чеченского народа.

"Только полное наказание российских военных преступников за все содеянное сейчас и в прошлом может уберечь Европу и весь мир от дальнейших преступлений авторитарного режима Путина, а также способствовать установлению подлинного мира", - отметили там.

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