Правительство Ичкерии призывает демократический мир принять акты о непризнании оккупации их территории Россией
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Только полное наказание российских военных преступников может уберечь Европу и весь мир от дальнейших преступлений авторитарного режима Путина.
Об этом сообщает президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, передает Цензор.НЕТ.
Там поддержали Украину в борьбе с Россией, а также осудили оккупацию территории Грузии, Молдовы и Украины Российской Федерацией.
"Мы осуждаем коллаборационизм сегодняшнего оккупационного режима в Чечении, который принимает непосредственное участие в агрессивной политике РФ по всему миру. Этот же режим по указке Путина участвует в совершении преступлений и против чеченского народа. Многие из них совершаются на территории западных стран", - говорится в заявлении.
Правительство Чеченской Республики Ичкерия обращается к главам государств и парламентам демократических стран с призывом принять акты о непризнании оккупации Россией Чеченской Республики Ичкерия и осудить геноцид чеченского народа.
"Только полное наказание российских военных преступников за все содеянное сейчас и в прошлом может уберечь Европу и весь мир от дальнейших преступлений авторитарного режима Путина, а также способствовать установлению подлинного мира", - отметили там.
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А вот если бы все случилось как и планировал вяликий сралин, то после двух дней сопротивления националистов, все эти деятели, радостно бы приветствовали "освобождение" Финляндии.
хотя насчет чеченцев может и вру или лгу - они то хотят независимости, ну, эти, что в эмиграции
"ухвалити акти про невизнання окупації їхньої території Росією"
кстати, "крестить" это было прибл. так же само что и орки сейчас делают - кто ненавидит Яхве = прости и прощай.
да, я зануда((
Якщо Ми, не хочемо для України, повторення долі народу Чеченської Республіки Ічкерія, то борімося і перемагаємо Московію до повної її капітуляції, поки доля надає нам допомогу всього цивілізованого Світу. Ніяких зрадницьких перемовин з державою - терористом. Помстимося за скалічені душі, за смерті невинних дітей, рідних, близьких нам людей.
До зброї! Нищимо ворога на всіх фронтах.
А що стосується днр та лнр то рада ще в 2014 вже визнала їх терористичними організаціями?