Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июля потери личного состава противника составляют около 38 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38 000 (+130) человек ликвидировано,

танков - 1672 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3866 (+14) ед,

артиллерийских систем - 842 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 220 (+1) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 681 (+0),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли - 15 (+0) од,

автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,

специальная техника - 67 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - уточнили в Генштабе.

Читайте: ВСУ остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки на Бахмутском направлении, - Генштаб