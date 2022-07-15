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война (47303) Генштаб ВС (4365) ликвидация (1986) потери (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,русня,орк

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июля потери личного состава противника составляют около 38 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38 000 (+130) человек ликвидировано,

танков - 1672 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3866 (+14) ед,

артиллерийских систем - 842 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 220 (+1) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 681 (+0),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли - 15 (+0) од,

автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,

специальная техника - 67 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - уточнили в Генштабе.

Читайте: ВСУ остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки на Бахмутском направлении, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины 01
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Топ комментарии
+10
Прокацапська точка зору у цього хєнєрала, нічого дивного. Харчується на кацапських інфопомийках.
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15.07.2022 10:17
+5
Для кацапів ці втрати - не головне Бо головне - "понти"! А от коли вони почнуть реально втрачать десятки мільярдів від неможливості торгувать вуглеводнями - от тоді до них почне "доходить"
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15.07.2022 10:07
+4
Тю! Так вони ж розраховували малою кров'ю за два дні. Вже й переможні фанфари були не лише заготовлені, але й опубліковані - https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html . Коли все пішло "не по різьбі", довелося видаляти. А генерал та інші Ваші співрозмовники розмірковують, виходячи з того, що реально сталося, а не з того, що планувалося. Це, приблизно, те саме, як двоє сліпих описували - що таке слон. Той, що обмацав хобот, казав, що він схожий на змію, а той, що обмацав ногу, думав, що це дерево.
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15.07.2022 11:11
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для кацапів ці втрати - не головне Бо головне - "понти"! А от коли вони почнуть реально втрачать десятки мільярдів від неможливості торгувать вуглеводнями - от тоді до них почне "доходить"
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15.07.2022 10:07 Ответить
Прокацапська точка зору у цього хєнєрала, нічого дивного. Харчується на кацапських інфопомийках.
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15.07.2022 10:17 Ответить
я забув ще згадати
(6) підвищення ціни на нафтогаз

ну добре, прокацапьска
але яка причина війни? я не можу її зрозуміти
ну нібито шізофренія Путіна по відновленню СССР, але ця шизофренія не має жодного єкономічного обгрунтування
яка конкретно користь Кремлядям від відновлення СССР?
- додати до нестабільної Росії ще більше нестабільністі у вигяді нас?
- встановити "китайский новий порядок" - тобто трохи послабити США у Европі?

все це якесь МАРЕВО без жодного єкономічного обгрунтування, якщо зрозуміти що Росія витрача на війну скільки? сто мільонів долларів на день?
якщо прийняти до уваги що Путін - хворий шизоід, то да - таке марево йому цікаве - перечитався на ніч Гітлера, відчув себе богом
але якщо він НЕ шизоід, а витрачає свої сотні мільонів доларів та життя росіян строго обгрунтовано та раціонально? тоді треба шукати єкономічне обгрунтування війни - а саме їх мені й озвучив той болгарський генерал
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15.07.2022 10:36 Ответить
Та ця війна взагалі на користь України. Судячи з шести пунктів генерала - це порятунок України.
Але ж єдина мета ***** та причина війни - це повне знищення України, знищення як держави, та знищення української нації.
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15.07.2022 10:47 Ответить
ну добре, знищення нації - це те ж саме що відновлення СССР
ЗЕРО єкономічного обгрунтування, абсолютне ЗЕРО
марево та шізофренія відновлення СССР, а Путін - божевільна істота, що перечиталась на ніч Гітлера

а я намагаюсь знайти хоч якийсь сенс у війні, крім божевільності Путіна
тому я почав цю розмову з болгарським високопосадовцем, та уважно вислухав його думку
він вважає Путіна ВКРАЙ раціональним, який діє абсолютно рацонально й має суворе єкономічне обгрунтування війни
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15.07.2022 10:54 Ответить
З усією повагою до Вас, передайте хєнєралу привіт та скажіть, що він лох, лох з промитим роспропагандою мозком.

Головне економічне обґрунтування війни - це повна ізоляція країни-терориста, знищення екоміки та втрата будь-яких перспектив на розвиток.

До речі, подивіться на ютюбі відео Максима Каца. Він дуже логічно пояснює усі ці питання. Генералу теж порадьте послухати розумну людину. Може він послухає та освідомить, що він лох-ватнік.
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15.07.2022 11:17 Ответить
вибачте я жидів взагалі не можу слухати, у мене якась біологічна заборона стоїть у организмі їх слухати на будь яку тему, ти більш жидів-росіян

один раз за останній рік переборов себе та послухав що кажуть росіяне-жиди про Бандеру, послухав Солоніна, плююсь досі, мені цого вистачило, що до кінця життя жодного жида вже не слухати

я взагалі намагаюся слухати Арестовича та Швеца (коли маю час) - АЛЕ зазвичай лише для того, щоб зрозуміте ДЕ САМЕ вони брешуть як курви
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15.07.2022 12:31 Ответить
Ну, я ж не знала, що ви - антисеміт, тому й порадила саме того, хто дає відповіді на усі ваші з хєнєралом питання.

Не треба слухати росіян взагалі, я вам пропонувала послухати розумну людину, яка жила на расєі та знає усю цю кухню з середини.
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15.07.2022 13:07 Ответить
що цікаво, що більшість моїх коментів навіть не просто помітили як спам, хоча в них немає нічого проросійського, крім того модератори можуть бачити моє мило, почекати мій велиезний україномовний відеоканал з безліччю моїх власних відео, біля 700 штук, тобто я - НЕ росіянин, й НЕ троль

але Цензор просто тупо видаляє каменти українців - давайте просто зафіксуємо це

якщо навіть я помилився в чомусь - можна відповісти, але відповісти просто нічого

тобто ЦЕНЗОР БРЕШЕ, бо відповісти нічого, проросійских тролей тут мільон, а каменти українців просто видаляють - зафіксуємо це й візьмемо до уваги
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15.07.2022 14:57 Ответить
Тю! Так вони ж розраховували малою кров'ю за два дні. Вже й переможні фанфари були не лише заготовлені, але й опубліковані - https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html . Коли все пішло "не по різьбі", довелося видаляти. А генерал та інші Ваші співрозмовники розмірковують, виходячи з того, що реально сталося, а не з того, що планувалося. Це, приблизно, те саме, як двоє сліпих описували - що таке слон. Той, що обмацав хобот, казав, що він схожий на змію, а той, що обмацав ногу, думав, що це дерево.
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15.07.2022 11:11 Ответить
ну так, це вагомий аргумент

але все одно занадто багато нестиковок

ну от дивиться, наприклад - погнати величезні колони по дорогам у распутицю
при тому, що в нас на початку війни (я пам'ятаю цифру) було офіційно 4700 Джавелинів та аналогов

здаєтся навіть діти розуміють, що танки треба гнати по полях, є нормативи відстані по фронту, я ще щось з дитинства пам'ятаю на плакатах на війскової кафедрі - рота наступає по ширіні 300 метрів, батальон 1500 метрів, або якось приблизно так

вибрана ВКРАЙ спеціфічна дата - самий найсамий ПІК распутиці
броню погнали колонами, порушивши будь які закони війни, що надруковані навіть на обкладинці будь якого війскового підручника
!!!! перед тим приславши нам 4700 Джавелінів !!!!!

все це спонтано й ніким не заплановано? випадково так вийшло, бо Путін божевільний?
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15.07.2022 11:26 Ответить
Тобі конкретно промили мізки.
США дають зброю в першу чергу тому, що не в їх інтересах поширення недоімперії, дуже схожої на третій рейх.
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15.07.2022 11:57 Ответить
Той генерал - тупий совковий їблан, не варто бути його рупором.
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15.07.2022 11:11 Ответить
Я вже не радію цим цифрам, бо розумію, що коли уся зброя закінчиться, ***** ***** ядрьоною зброєю.

Американці щось знають, тому вчора наказали своїм громадянам покинути Україну. Карачє, втікти, поки не пізно.
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15.07.2022 10:21 Ответить
Пусть бьют пока Борис Джонсон у руля. За ним не заржавеет в отличии от наступников. После всего что было, после того как стерли Мариуполь с лица земли - уже ничего не страшно
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15.07.2022 10:35 Ответить
як що вбито 37 870
то ж скільки інвалідів ?
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15.07.2022 10:21 Ответить
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15.07.2022 10:31 Ответить
Войну можно выиграть только нанося противнику неприемлимые потери. Этого нельзя сделать если сидеть в глухой обороне, жалуясь на многократное превосходство врага и отсутствие "ленд лиза".
Все назначенцы Зеленского, не зная и не понимая что делать, никогда этого не признАют, добровольно свои кресла не освободят и будут прикрываться дымовой завесой словесного поноса "ниочём". И Армия не исключение.
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15.07.2022 10:22 Ответить
ну ось тут з вами не згоден
війну МОЖНА виграти, якщо лише сидіти у обороні
Путін вже втратив біля 100 тис солдат, разом з порененими
в нього ж не мільона армія, це все що в нього було
втратив більшу частину своєї ******** війскової техніки
отримав санкції та витрачає на війну мільонів доларів приблизно по сто на день
(які до речі йому перерараховують европейці, вони продовжуть йому перераховувати по мільйярду евро на день)
плюс США проскорено заштовхали у НАТО нас, фінов та норвегов
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15.07.2022 10:49 Ответить
Первую Мировую выиграли, сидя в обороне - причём в 1918 году немцы почти дошли до Парижа.
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15.07.2022 13:19 Ответить
Це неправда. Бо якщо написати реальні втрати кацапстану в живій силі, стане зрозуміло, що наші втрати сумірні. Принаймні, не відрізняються на порядок. Суспільство це буде жахати. Не буде можливо взагалі нікого мобілізувати.

Наша політика мобілвзації - це взагалі окрема тема. По львівщині нічим не відрізняється від підходів луганди. При тому керівництво держави заявляє, що мобілізованих мільйон. Але якщо вояки з поліцією бігають з проштампованими і незаповненими повістками по супермаркетах, церквах і парковках, значить воювати нікому. Тим часом мобілізовані сидять без зброї у різних місцях, їх не вчать і нікуди не направляють.
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15.07.2022 10:43 Ответить
ну з політікою мобілізації якраз все зрозуміло, наші просто чекають ленд-ліз, чекають масовані поставки зброї
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15.07.2022 11:03 Ответить
 
 