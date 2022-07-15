Для развития "зеленой" энергетики государству важно вести переговоры с инвесторами и банками, - Кубрушко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Планы правительства Украины по стремительному развитию зеленой энергетики в ближайшие годы будет очень трудно реализовать, если не привлекать инвесторов и банки к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в этом секторе энергетики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил член правления Европейско-украинского энергетического агентства Юрий Кубрушко.
По его словам, госпредприятие Гарантированный покупатель рассматривало планы по пересмотру системы поддержки ВИЭ, в частности, отмены зеленого тарифа для работающих зеленых электростанций в стране.
"Пока будет продолжаться разработка каких-либо инициатив, касающихся инвесторов и банков, без прямого вовлечения в этот процесс с самого начала этих инвесторов и банков, Правительство может все свои презентации из Лугано использовать для медитации, но в реальной жизни они не реализуются", – заявил Кубрушко.
В то же время он подчеркнул, что инвесторы ожидают от правительства стабильности инвестиционного климата, если государство действительно желает развивать зеленую энергетику в перспективе.
"Не будут инвесторы (ни существующие, ни новые) вкладывать деньги в какие-либо проекты, когда почти каждый государственный орган или государственное предприятие просыпается каждое утро и думает, чтобы такое сделать, чтобы инвесторы получили меньше денег, а государство больше", - отметил Кубрушко.
Напомним, 4 июля в швейцарском Лугано Украина представила план развития "зеленой" энергетики. План послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая будет использоваться для производства "зеленого" водорода.
Пожалуйста, подождите...
Ні один іноземний інвестор не буде вкладувати гроші в країну де йде війна.
Бла-бла-бла....
Уже побудували гіперлуп Маска в Україні.
а це ті паразити які за рахунок держави наживаються,
скільки у вас в Німеччині електроенергія для населення, по 40 євроцентів і газ по 2000 євро
он до чого ті зелені паразити призвели своєю політикою
А тут затик з призначенням керівника САП та звільненням зашквареного керівника ОПЗЄ...
Дуже складні речі.
Є й інші процеси отримання електроенергії чи палива. Скажімо китай давно переробляє своє (чи свиняче) гівно в біогаз майже в кожному дворі. Є можливість отримувати біопаливо як із соломи, олії, чи цукромістких культур. Як в Бразилії більша частина цукрової тростини переробляється в спирт. А потім його заправляють в паливні баки авто замість бензину. Двигуни трішки модифіковані під це, але країна не дуже залежить від привозної нафти.
Цим замінним щодо нафти технологіям буде скоро сто років. Коли гітлерівська Німеччина навчилася робити бензин із вугілля.
Але поки завідувати бензоколонками і газовими трубами будуть кукловоди теперішньої влади, то про яку альтернативну енергетику можна говорити?