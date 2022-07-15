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Новости Экономика
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энергетика (2038) альтернативная энергетика (120) Гарантированный покупатель (37)

Для развития "зеленой" энергетики государству важно вести переговоры с инвесторами и банками, - Кубрушко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика

Планы правительства Украины по стремительному развитию зеленой энергетики в ближайшие годы будет очень трудно реализовать, если не привлекать инвесторов и банки к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в этом секторе энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил член правления Европейско-украинского энергетического агентства Юрий Кубрушко.

По его словам, госпредприятие Гарантированный покупатель рассматривало планы по пересмотру системы поддержки ВИЭ, в частности, отмены зеленого тарифа для работающих зеленых электростанций в стране.

"Пока будет продолжаться разработка каких-либо инициатив, касающихся инвесторов и банков, без прямого вовлечения в этот процесс с самого начала этих инвесторов и банков, Правительство может все свои презентации из Лугано использовать для медитации, но в реальной жизни они не реализуются", – заявил Кубрушко.

В то же время он подчеркнул, что инвесторы ожидают от правительства стабильности инвестиционного климата, если государство действительно желает развивать зеленую энергетику в перспективе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года

"Не будут инвесторы (ни существующие, ни новые) вкладывать деньги в какие-либо проекты, когда почти каждый государственный орган или государственное предприятие просыпается каждое утро и думает, чтобы такое сделать, чтобы инвесторы получили меньше денег, а государство больше", - отметил Кубрушко.

Напомним, 4 июля в швейцарском Лугано Украина представила план развития "зеленой" энергетики. План послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая будет использоваться для производства "зеленого" водорода.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
А чи не зелених інвесторів уряд кинув ? Перед тим як запрошувати,навчіться зобов'язання виконувати і не тільки перед бенею
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15.07.2022 11:05
+4
Каломойський кинув канадського інвестора сонячної енергетика в Нікополі.
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15.07.2022 11:12
+3
Вони за свій маразм получають державні зарплати...і не малі..це народні гроші.
Ні один іноземний інвестор не буде вкладувати гроші в країну де йде війна.
Бла-бла-бла....
Уже побудували гіперлуп Маска в Україні.
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15.07.2022 11:23
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А чи не зелених інвесторів уряд кинув ? Перед тим як запрошувати,навчіться зобов'язання виконувати і не тільки перед бенею
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15.07.2022 11:05 Ответить
Вони за свій маразм получають державні зарплати...і не малі..це народні гроші.
Ні один іноземний інвестор не буде вкладувати гроші в країну де йде війна.
Бла-бла-бла....
Уже побудували гіперлуп Маска в Україні.
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15.07.2022 11:23 Ответить
і до чого тут маразм? крім державних немаленьких грошей вони хочуть отримати надпотужні хабарі.якби Петя залишився вже б побудували.
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15.07.2022 11:37 Ответить
зелені інвестори?
а це ті паразити які за рахунок держави наживаються,
скільки у вас в Німеччині електроенергія для населення, по 40 євроцентів і газ по 2000 євро
он до чого ті зелені паразити призвели своєю політикою
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15.07.2022 11:36 Ответить
важливо не кидати інвесторів як це зробив уряд
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15.07.2022 11:09 Ответить
Я планов нашіх люблю громадьйо. Яка зелена енергетика коли рашисти пуляють ракети куди не попадя?
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15.07.2022 11:10 Ответить
Каломойський кинув канадського інвестора сонячної енергетика в Нікополі.
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15.07.2022 11:12 Ответить
А "переговорщика" уже нашли ? Как там с репутейшн у него ? Неужели агрохимия взял низкий старт ? Как там говорил Гепа Добе, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. А у агрохимии веселое лицо, но руки... но руки.... Инвесторы таки боятся, что денежку украдут и возрадуются их простоте.
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15.07.2022 11:12 Ответить
Для переговорів з інвесторами спочатку треба щось зробити з корупцією.

А тут затик з призначенням керівника САП та звільненням зашквареного керівника ОПЗЄ...
Дуже складні речі.
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15.07.2022 11:23 Ответить
Для развития любого бизнеса необходимо чиновникам дать по голове.
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15.07.2022 11:27 Ответить
якщо зелена енергетика - це виключно сонячні батареї і вітряки, то до чогось така енергетика. Коли вартість виробленої електрики занадто вища від теплової. І потребує дотацій. Які всім рядовим громадянам не дадуть. І чому одні повинні платити підвищений тариф, аби бабло гребли зовсім другі?
Є й інші процеси отримання електроенергії чи палива. Скажімо китай давно переробляє своє (чи свиняче) гівно в біогаз майже в кожному дворі. Є можливість отримувати біопаливо як із соломи, олії, чи цукромістких культур. Як в Бразилії більша частина цукрової тростини переробляється в спирт. А потім його заправляють в паливні баки авто замість бензину. Двигуни трішки модифіковані під це, але країна не дуже залежить від привозної нафти.
Цим замінним щодо нафти технологіям буде скоро сто років. Коли гітлерівська Німеччина навчилася робити бензин із вугілля.
Але поки завідувати бензоколонками і газовими трубами будуть кукловоди теперішньої влади, то про яку альтернативну енергетику можна говорити?
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15.07.2022 11:34 Ответить
Нах та зелёная энергетика,если подписали договор на достройку двух блоков ривненской АЭС?
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15.07.2022 12:14 Ответить
Будівельники куєві. Коли не було бойових дій, то непогано крали на проектах з державним бюджетом. А зараз хочуть, щоб можна було так красти, щоб "война всё списала".
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15.07.2022 12:52 Ответить
На хрен нам , народу Украины ваша такая золотая зелёная энергетика ахметова, которая в четыре раза дороже другой любой !!пусть этот ворюга Ахметов и берёт себе эту дорогущую электроэнергию зелёную электроэнергию на свои металлургические комбинаты и кареры!!Тогда он быстро обанкротится!! А так сдирает с народа Украины три шкуры и зарабатывает миллиарды!! Для народного потребления хватит и электро наших атомных станций!!А ворюги пусть думают где и как им достать дешевую электроэнерги.ю.... А хрен вам хитрожопые олигархи Ахметовы . фирташа и другие !!!
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15.07.2022 14:00 Ответить
 
 