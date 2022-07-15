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Школа "Боривітер" будет обучать операторов "Армии дронов" для ВСУ, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,зсу

Учиться в школе могут только действующие представители Вооруженных сил Украины. Среди учебных программ — настройка дронов, аэроразведка и корректировка артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что алгоритм подачи заявок на обучение простой. Нужно заполнить форму по ссылке, чтобы модератор проверил действительно ли лицо, которое планирует учиться, из ВСУ.

"Преимущество при отборе имеют военные, подразделения которых раньше отправляются на фронт. Поскольку квалифицированные операторы дронов нужны прямо сейчас. Подготовка операторов зависит от класса девайсов. Около двух недель — для гражданских дронов, около месяца — для профессиональных, отвечающих стандартам НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стартовало обучение первых 150 операторов "Армии дронов", - Федоров. ФОТО

Обучение операторов – важная часть нашего системного подхода к формированию Армии дронов. Кроме закупки и ремонта дронов, важно дать военным конкретные навыки, как ими управлять. Это поможет сберечь жизнь наших героев. А также снизить потери дронов", - подчеркнул Федоров.

Автор: Анастасія Потіха
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дуже пафосно "Армія дронів".В слуг все пафосно а в результаті...
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15.07.2022 11:32 Ответить
А при чем тут слуги?обучение ведут не они.
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15.07.2022 11:36 Ответить
а про шось ******* же треба
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15.07.2022 11:42 Ответить
Так и центр формировали не они И бабло на компы и софт собирали не они.

А пиарятся слуги урода почему-то.
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15.07.2022 14:16 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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15.07.2022 11:37 Ответить
****,ещё координаты выложи.обязательно надо ******* шо да как?
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15.07.2022 12:06 Ответить
А цей ЗЕлений вилупок тут до чого?

Навчальний центр повністю сформований волонтерами на благодійні внески українців.

ЗЄвлада тут палець о палець не вдарила!!!
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15.07.2022 14:15 Ответить
 
 