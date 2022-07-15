Школа "Боривітер" будет обучать операторов "Армии дронов" для ВСУ, - Федоров

Учиться в школе могут только действующие представители Вооруженных сил Украины. Среди учебных программ — настройка дронов, аэроразведка и корректировка артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что алгоритм подачи заявок на обучение простой. Нужно заполнить форму по ссылке, чтобы модератор проверил действительно ли лицо, которое планирует учиться, из ВСУ.

"Преимущество при отборе имеют военные, подразделения которых раньше отправляются на фронт. Поскольку квалифицированные операторы дронов нужны прямо сейчас. Подготовка операторов зависит от класса девайсов. Около двух недель — для гражданских дронов, около месяца — для профессиональных, отвечающих стандартам НАТО.

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Обучение операторов – важная часть нашего системного подхода к формированию Армии дронов. Кроме закупки и ремонта дронов, важно дать военным конкретные навыки, как ими управлять. Это поможет сберечь жизнь наших героев. А также снизить потери дронов", - подчеркнул Федоров.