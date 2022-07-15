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Новости За рубежом
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США в следующем году могут выделить Украине $1 млрд на оборону, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

Законопроект Палаты представителей об оборонном бюджете США на 2023 год предусматривает $1 млрд в рамках инициативы по обеспечению безопасности Украины. Помощь была увеличена на $700 млн.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с законопроектом, в рамках инициативы по обеспечению безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) будет выделено $1 млрд (увеличено на 700 млн!!!)" - написала Маркарова в фейсбуке.

Она отметила, что законопроект требует от генерального инспектора (Inspector General) осуществления надзора за использованием помощи Украине, а также отчета перед Конгрессом каждые 6 месяцев.

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Посол отметила, что законопроект предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, требующей от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США (U.S. European Command Area) принятие планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

Также документ требует ежеквартальных брифингов по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами; требует отчетности о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими "фильтрационными лагерями" и угрозах, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности.

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По словам Маркаровой, закон требует отчетности об усилиях РФ в расширении своего присутствия и вредного влияния в Латинской Америке и Карибском бассейне и отчета о развертывании Группы Вагнера в Африке и связанную с этим дестабилизацию "хрупких" государств, нападения на гражданское население и другие преступления, а также связи с российским государством.

Посол напомнила, что законопроект предусматривает всеобщее финансирование в размере $839 млрд. Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Маркарова отметила, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.

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Как сообщалось, нижняя палата Конгресса приняла бюджет 329 голосами "за" и 101 "против". "Против" проголосовали 39 демократов и 62 республиканца. Отдельную версию оборонного бюджета следует рассмотреть в Сенате, а затем обе палаты Конгресса должны согласовать окончательную версию, которая будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.
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Топ комментарии
+4
Если их распределение будет контролировать Дерьмак, то бОльшая часть денег в Параше будет.
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15.07.2022 11:34
+4
Если ракеты дальнобойные и ПРО не дадут, то скоро выделять не надо будет.
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15.07.2022 11:39
+3
У клоуна радість. Буде за що великобудувати дороги. Бєня схвалює.
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15.07.2022 11:45
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А лендліз що, вже закінчиться?
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15.07.2022 11:34 Ответить
у них виходить, що зараз поставляють те, що безоплатно. По лендлізу ще нічого не поставляли (там є оплата). Те про що тут написано - це безоплатно
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15.07.2022 11:38 Ответить
Я розумію, що ще нічого. Вони планують цей 1 млрд в рамках бюджету на 2023 рік, тобто коли лендліз вже буде діяти. Схоже, навіть в листопаді, не варто чекати переломну кількість зброї
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15.07.2022 11:43 Ответить
вот и расплачиваться по ленд лизу будем зерном, будет ленд лиз - будет оплата
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15.07.2022 11:52 Ответить
Стаття крива, сумми лендлізу не розголошують, однак відомо, що оборонний бюджет на наступний рік був збільшений додатково на 37млрд на запит Байдена.
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15.07.2022 11:46 Ответить
Если их распределение будет контролировать Дерьмак, то бОльшая часть денег в Параше будет.
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15.07.2022 11:34 Ответить
в Параше своих денег девать некуда, еще и Дерьмак лезет.
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15.07.2022 11:40 Ответить
Если ракеты дальнобойные и ПРО не дадут, то скоро выделять не надо будет.
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15.07.2022 11:39 Ответить
У клоуна радість. Буде за що великобудувати дороги. Бєня схвалює.
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15.07.2022 11:45 Ответить
Копійки.
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15.07.2022 11:57 Ответить
А что, уже 25 декабря ???
Типо можно не помогать воющей стране 10 лет - а потом как отсыпать стопитсотахуилиардов, если будет кому.
Так себе помощь ...
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15.07.2022 12:04 Ответить
Финансовый год в США начинается с 1 октября...значит вместе с Ленд-лизом...
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15.07.2022 12:09 Ответить
Нагадаємо, згідно з дослідженням Кільського Інституту світової економіки, 10 країн Європи надали Україні 100% обіцяної військової допомоги, Німеччина і США - менше 40%.
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15.07.2022 12:17 Ответить
Юрий ШВЕЦ..каже что Байден с начала агрессии в феврале предоставил Украине Джавелинов почти на 9 ярдов доляров...
При Порошенко за 5лет мириканцы дали всго один ярд на системы связи и прочие РЭБы
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15.07.2022 12:17 Ответить
Не сцыте рабZeянцы...вас Порох мочил в сортире почти без оружия и боеприпасов которые вы взорвали...
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15.07.2022 12:21 Ответить
Дивишся на сенаториню Шпарц і нашу послиню і якось не розумієш хто з них представляє нездатну забезпечити свій бюджет, жебраючу зброю і допомогу країну в якій палає війна, а хто ситу багату забезпечену і навіть розжирівшу країну
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15.07.2022 13:13 Ответить
 
 