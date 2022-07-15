США в следующем году могут выделить Украине $1 млрд на оборону, - Маркарова

Законопроект Палаты представителей об оборонном бюджете США на 2023 год предусматривает $1 млрд в рамках инициативы по обеспечению безопасности Украины. Помощь была увеличена на $700 млн.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с законопроектом, в рамках инициативы по обеспечению безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) будет выделено $1 млрд (увеличено на 700 млн!!!)" - написала Маркарова в фейсбуке.

Она отметила, что законопроект требует от генерального инспектора (Inspector General) осуществления надзора за использованием помощи Украине, а также отчета перед Конгрессом каждые 6 месяцев.

Читайте: Маркарова призвала страны Запада дать больше оружия и усилить санкции против России

Посол отметила, что законопроект предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, требующей от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США (U.S. European Command Area) принятие планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

Также документ требует ежеквартальных брифингов по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами; требует отчетности о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими "фильтрационными лагерями" и угрозах, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности.

Также читайте: Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну

По словам Маркаровой, закон требует отчетности об усилиях РФ в расширении своего присутствия и вредного влияния в Латинской Америке и Карибском бассейне и отчета о развертывании Группы Вагнера в Африке и связанную с этим дестабилизацию "хрупких" государств, нападения на гражданское население и другие преступления, а также связи с российским государством.

Посол напомнила, что законопроект предусматривает всеобщее финансирование в размере $839 млрд. Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Маркарова отметила, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно все – от РСЗО до артиллерии и ПВО, - Маркарова

Как сообщалось, нижняя палата Конгресса приняла бюджет 329 голосами "за" и 101 "против". "Против" проголосовали 39 демократов и 62 республиканца. Отдельную версию оборонного бюджета следует рассмотреть в Сенате, а затем обе палаты Конгресса должны согласовать окончательную версию, которая будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.