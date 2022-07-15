В Конгрессе США предлагают выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16.

Об этом в Twitter сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам Яриша, Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16.

Среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, включая F-15 и F-16.

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