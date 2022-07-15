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В Конгрессе США предлагают выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

літак

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16.

Об этом в Twitter сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам Яриша, Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16.

Среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение украинских военных летчиков на американских самолетах, включая F-15 и F-16.

Читайте: Спартц: В Конгрессе США нужно создать общую рабочую группу для контроля за помощью, поступающей в Украину
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Топ комментарии
+17
Чудова новина! Отже, рано чи пізно, але F-15 та F-16 будуть винищувати кацапню. Кацапи, щоб ви здохли!
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15.07.2022 11:55
+14
God Bless America !
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15.07.2022 11:48
+12
Ще б пару міліончиків на A-10 «Тандерболт» II
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15.07.2022 11:54
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God Bless America !
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15.07.2022 11:48 Ответить
Аллаха нет, я проверял. Вопросы?
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15.07.2022 12:01 Ответить
Перевырено Вольновим
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15.07.2022 12:32 Ответить
Хто ви такий, щоб вам вірити?
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15.07.2022 13:18 Ответить
Ще б пару міліончиків на A-10 «Тандерболт» II
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15.07.2022 11:54 Ответить
летать сам будешь?
найди интервью Джуса - любой дурак знает что "это вам не тут"(переучиваться, не?)
или ты как наши("наши") ермаки = "чонидайоте100500ф-22, зрада!!!11"
на них кто-то вроде как бы должен бы наверное .... УМЕТЬ летать?
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15.07.2022 12:03 Ответить
На НАВЧАННЯ, хіба не зрозуміло?
Та й вартість одиниці - 18$. "Пари міліончиків" ну ніяк не вистачить.
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15.07.2022 12:17 Ответить
Останній цвях в труну кремля запущено у виробництво.
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15.07.2022 11:54 Ответить
Чудова новина! Отже, рано чи пізно, але F-15 та F-16 будуть винищувати кацапню. Кацапи, щоб ви здохли!
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15.07.2022 11:55 Ответить
Є такий Пінкус, то розповідає, що процес навчання вже йде на Ф-15 і 16. Чи швидко їх дадуть - питання.
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15.07.2022 13:31 Ответить
вішайтесь москалі 💥💥💥
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15.07.2022 11:57 Ответить
Летчики уже в США...любят мириканцы все сообщать пост-фактумом..
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15.07.2022 11:58 Ответить
И правильно делают. Что бы всякие консервы ********** под ногами не путались. Все надо сообщать в массы постфактум.
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15.07.2022 12:11 Ответить
Військовим США мабуть цікаво подивитися, як наші пілоти, на зіпсовані запчастини, будуть на літаках минулого поокління F15/16, розбирати рашистських тварин.
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15.07.2022 12:02 Ответить
сами если нужно могли бы - их же там нет если что?
плюс стелсики обкатать на предмет ПРО воздушной.
(наводка тоже с Ф-35 вроде бы типо может быть)
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15.07.2022 12:06 Ответить
Віктор Федорончук.
Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.
Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.

Все -таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.

Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.

ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.

Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.

Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.

Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.

Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.

Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
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15.07.2022 12:10 Ответить
Пан працює вЦРУ чи АНБ? Якщо то власна у іас аналітика то вам там знайдеться місце.
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15.07.2022 12:39 Ответить
Вибачте, але пан зедебіл? Просто він систематизував усе, що говорилося ще з 2019 року (при Богдані), тай перед виборами (про зе), а тепер про єрмака .... його батько "колишній" полковник фсб.... Хто був в органах прекрасно знає, що "колишніх" немає - особливо в таких органах....
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15.07.2022 14:43 Ответить
Зеленський, можливо, сидить на декількох "гачках". І тому пробує догодити всім, нажаль. У сухому залишку, ***** отримав від "зелених" хоч і не все, але практично достатньо, щоб закінчити у будь який момент "спецоперацію": 20% території України та >2000 азовців для показних судів над "нацистами" (навіть не хочу уявляти, як там ламають наших воїнів у катівнях московії).
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15.07.2022 13:06 Ответить
роздуплилися
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15.07.2022 12:11 Ответить
Вскоре сообщат, что потомки Кожедуба уже прошли обучение и сбили путинскую тучу лаптеногих тварей!
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15.07.2022 12:27 Ответить
Я наприклад не здивований, памьятаю на одному з каналів ТВ США було інтервью нашіх пілотів, один зних - наш "Джус", він закликав надати нам ф-15 та ф-16, але цікаво те, що вони були одягнуті в льтну форму ВПС США, і були чутки, що вони тренуются десь на базі в пустелі подалі від очей.
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15.07.2022 12:41 Ответить
Зброя повинна працювати на добро, тоді будуть виправдані затрачені кошти на її виготовлення. Вбити ворожий людству вірус в образі країни - терориста, це обов'язок кожного свідомого громадянина. То добре було б навчити і запросити «Петренко - легіонера», як це вже було в Кореї, чи у В'єтнамі працювати не тільки на

General Dynamics F-16 Fighting Falcon,

а й на інших:

Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II - американський броньований одномісний штурмовик, призначений для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, для випробування в бойових умовах, щоб не дай боже не заржавіли без діла.
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15.07.2022 12:42 Ответить
Les américains ont des réserves dans le désert.
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15.07.2022 13:03 Ответить
Дякуємо.
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15.07.2022 13:19 Ответить
Несколько раз Канада предлагала нам F-15 но Порошенко и Зеленский отказались.
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15.07.2022 13:22 Ответить
Вы присутствовали ?
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15.07.2022 15:17 Ответить
Очень хорошо.
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15.07.2022 15:18 Ответить
А оце вже щось!
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15.07.2022 15:20 Ответить
це мав зробити клоун із банковської ще три місяці тому
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15.07.2022 15:34 Ответить
 
 