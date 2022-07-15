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Войска РФ не могут выйти на админграницы Луганщины, ВСУ держат оборону, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские оккупанты не могут выйти на административные границы Луганщины. Украинские защитники сопротивляются.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшая часть территории Луганщины держится – оккупационные войска не могут выйти на административные границы области. Пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах россиянам до сих пор не по силам", – отметил глава ОВА.

По словам Гайдая, штурм войсками РФ несколько остановился, поскольку украинские защитники ударили по составам оккупантов.

Смотрите: Гайдай о ситуации в Луганской области: "Обстрелы рашистов продолжаются, однако сопротивление в тылу растет. В Северодонецке подорвали автомобиль с оккупантами". ФОТО
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Тримайтесь за вами уся Україна.
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15.07.2022 12:11 Ответить
Тут би і перейти в контрнаступ і відбити назад Попасну з Лисичанськом в придачу.
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15.07.2022 12:13 Ответить
добре шо Украіна величенька а якби така як Молдавія -- куди відступати
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15.07.2022 12:24 Ответить
Не могут выйти, осталось целых 2 км...
Цензор - мозгополоскалка.
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15.07.2022 12:37 Ответить
Луганська область вже більше двох тижнів повністю окупована. Для кого ці заяви? Deep State Map подивіться. Області немає, а Гайдай ще теревені розводить. Цирк
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15.07.2022 12:55 Ответить
Ну deep state немножко неточно подаёт свою карту по крайней мере если верить нашему генштабу который говорит ,что враг наступает на Верхнекаменское и там идут бои ,а на карте Deep State этот нп уже закрашен как оккупированная территория .Та же самая ситуация и с Белогоровкой ,что в луганской области
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15.07.2022 13:14 Ответить
ЭТО ОН ТАК СЕБЯ УБЕЖДАЕТ, ЧТО ДО СИХ ПОР ГУБЕРНАТОР?
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15.07.2022 13:38 Ответить
 
 