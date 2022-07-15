Войска РФ не могут выйти на админграницы Луганщины, ВСУ держат оборону, - Гайдай

Российские оккупанты не могут выйти на административные границы Луганщины. Украинские защитники сопротивляются.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшая часть территории Луганщины держится – оккупационные войска не могут выйти на административные границы области. Пробить оборону ВСУ в двух населенных пунктах россиянам до сих пор не по силам", – отметил глава ОВА.

По словам Гайдая, штурм войсками РФ несколько остановился, поскольку украинские защитники ударили по составам оккупантов.

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