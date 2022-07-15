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Приоритет – безопасность, – в Госдепе объяснили призыв к американцам уехать из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей.

"Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездках", – заявил он.

Чиновник отметил, что Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок и заявил, что американцам стоит покинуть территорию страны, причем сделать это через маршруты, которые не будут подвергать их риску из-за боевых действий.

Читайте: Мы уверены, что Украина не допустит попадания американского оружия в чужие руки, - Госдепартамент США

В то же время, он добавил, что для некоторых граждан укрытия на местах могут оказаться лучшим вариантом.

Напомним, 14 июля посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а находящихся сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.
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Топ комментарии
+30
Віктор Федорончук.

Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.

Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.

Все таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.

Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.

ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.

Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.

Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.

Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.

Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.

Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
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15.07.2022 12:09
+14
Всё как на плакате, вот только понять это 3 года назад смогли лишь 25%.
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15.07.2022 12:43
+11
Та не лише для американців.Дехто з Європи теж розсілися в амфітеатрі українського Колізею,жують сосиски,дудлить пиво, дивляться ліниво,на ідучих на смерть українців.Майже гладіаторські бої,не вистачає лише moriture te salutant .
Але не завадило б тим "спостерігачам" згадати історію-іноді трибуни амфітеатру розвалювалися під вагою глядачів,знищуючи і калічачи їх.Тому не треба бути такими впевненими у власній безпеці,спостерігаючи за загибеллю українців.Карма штука складна і непередбачувана
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15.07.2022 12:31
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Віктор Федорончук.

Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.

Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.

Все таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.

Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.

ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.

Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.

Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.

Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.

Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.

Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
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15.07.2022 12:09 Ответить
Абсолютно згоден, дуже класна, хоча й трохи запізніла, спецоперація штатів проти наших кротів в оп й уряді. Хочеться, щоб спрацювала хоч відсотків на 20.
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15.07.2022 12:30 Ответить
Всё как на плакате, вот только понять это 3 года назад смогли лишь 25%.
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15.07.2022 12:43 Ответить
Жму руку, обнимаю...
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15.07.2022 12:47 Ответить
И при этом водили Куйла за нос "минскими соглашениями", а Запад навешивал на него новые санкции за их невыполнение. Не лечитесь вы, ущербные...
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15.07.2022 13:00 Ответить
Про які санкції ви пишете? Ті санкції пуйлу тільки на користь пішли. Газ в 10 разів дорожче став продавати, Північний потік запустив, розв'язав велику війну. Висерки мордорських синовників по америкам та європам жили не тужили, дітки сивочолого з ними там дружбу водили
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15.07.2022 13:18 Ответить
Куйло развязало большую войну, когда Дерьмак с Зелей ему доложили, что всё, что они могли, они уже сделали (для ослабления нашей Армии, закрытия ракетных программ и оккупации юга Украины). Примерно то же делал ваш любимый Хам в 2010-2013 гг. В результате его действий Куйло оккупировало Крым и вторглось на Донбасс.
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15.07.2022 13:23 Ответить
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15.07.2022 13:28 Ответить
Іди на куй, не спіткнися....
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16.07.2022 17:19 Ответить
Ілюзій нема. Для американців наша війна,це як довбаний фільм в сраному Голлівуді. Але ж...дають зброю проти кацапів...
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15.07.2022 12:11 Ответить
Кожна війна це насамперед гроші і гроші. Промисловість працює на війну в Україні з США і других країн. Потім протистояння між великими руками на сьогодні України.
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15.07.2022 12:16 Ответить
Протистояння між чиїми «великими руками»?

Це типу як каже роспропаганда : Америка та Британія воює з расєєй «на» Украінє ?
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15.07.2022 12:24 Ответить
Це ви до чого?
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15.07.2022 12:25 Ответить
А в атвєт -тішина.
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15.07.2022 13:22 Ответить
Валя, Валетина!
Видишь на юру
Базовле знамя
Вьётся по щнуру
Красное полотнище
Вьется над бугром.
"Валя, будь готова!" -
Восклицает гром!
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15.07.2022 17:58 Ответить
Та не лише для американців.Дехто з Європи теж розсілися в амфітеатрі українського Колізею,жують сосиски,дудлить пиво, дивляться ліниво,на ідучих на смерть українців.Майже гладіаторські бої,не вистачає лише moriture te salutant .
Але не завадило б тим "спостерігачам" згадати історію-іноді трибуни амфітеатру розвалювалися під вагою глядачів,знищуючи і калічачи їх.Тому не треба бути такими впевненими у власній безпеці,спостерігаючи за загибеллю українців.Карма штука складна і непередбачувана
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15.07.2022 12:31 Ответить
О ще одна кацапська соска вистрибнула, як Гриць з конопель.
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15.07.2022 13:26 Ответить
Слухай,недолуге,навчися з людьми спілкуватися.Самому не гидко бути підхалимом,виправдовувати все,навіть коли тобі купу на голову навалять,скажеш,що то так треба,то мед.
Гордість хоч яка лишилася,чи лише "чего изволите"?
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15.07.2022 13:37 Ответить
Соска, хто тобі сказав, що ти - людина? Будь-як,а про *** дь, що співпрацює з ворогом - падлюка і гнида, зрадник. Це- саме про тебе, мразото ссучена.
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16.07.2022 17:27 Ответить
У нас кажуть: "Вискочив, як Пилип з конопель".
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15.07.2022 16:58 Ответить
А у нас , видно, Григорії, частіше Пилипів туди стрибали.
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16.07.2022 17:21 Ответить
Американська розвідка ніколи не помиляється. Все правильно, американцям нема шо робити зараз у нас, тому шо ***** обов'язково застосує щось ядрьоне, коли звичайні калібри та іскандери закінчаться.
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15.07.2022 12:27 Ответить
❗️У т.зв. «днр» повідомляють, що британський військовий Пол Урі, який перебував у полоні, помер 10 липня від «хвороб і стресу».

Його просто вбили, а не «хвороба та стрес». Чекаємо відповідної реакції від Британії на це.

****сообщил в своем телеграмм канале Братчук Одесская ОВА...

ЦЕНЗОР ДАЙТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФУ...
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15.07.2022 12:30 Ответить
Тут всё понятно. Запытали до смерти.
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15.07.2022 12:34 Ответить
Хоча б чесно. Американців безпека наших дітей не цікавить. Ракети по житлових багатоповерхівках найпотужніша армія світу зупиняти не збирається. Будапештський меморандум не знадобився навіть щоб підтертись. Наших біженців США не приймають. Надають другорядну зброю в борг для підтримки оборони. З такою допомогою нам ще довго воювати і ще довго хоронити українських дітей.
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15.07.2022 12:40 Ответить
"другорядну зброю",- це яку? HIMARS, "три сокири", HARPOON, JAVELINS.....чиїх **** будеш, про ***** зільона? Це тебе їрмак навчив на наших ДРУЗІВ гавкать, після того, як ті з ним пообіцяли розібратись?
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15.07.2022 13:33 Ответить
дают по чайной ложке. Все она правильно написала
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15.07.2022 16:05 Ответить
Про ***** нічіво нє может правільна напісать, патамуша - про *****. А дають стільки, скільки можуть, для "більше" потрібен час, щоб виробити. А чому у нас немає систем типу HIMARS ЗАПИТАЙТЕ У ЗІЛЬНОГО ПІДОРА-асфальто укладчіка. На кінець 2018 року, за Пороха, була прийнята на озброєння Вітчизняна РСЗО "ВІЛЬХА-М, з такими ж ТТХ, як і американська HIMARS, але жодної ракети, жодної машини, жодного дивізіону не поступило у військо, бо зільоний підрило-мудак-кловун спочатку " іскал мір в глазах *****", патом літав в Оман атдахнуть, патом дарогі, шашликі.....в обчєм не ло ракет було.
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16.07.2022 17:40 Ответить
Очень тревожный знак
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15.07.2022 12:47 Ответить
Не треба шукати у цьому заклику американців якусь зраду. Вчора рашисти вєпали у Вінниці у цивільний об'єкт купа загиблих. Для прикладу після смерті громадянина США у Чернігові під час бомбардувань, американці також забороняли своїм громадянам подорожі в Україну. Така сама фігня була коли американський військовий потрапив у полон до дирявих. Тому не шукайте зраду де її немає
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15.07.2022 13:14 Ответить
ось причина- Президент країни-агресора Володимир Путін збирається провести у п'ятницю, 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії. (перестрахорвка)
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15.07.2022 14:51 Ответить
🥁⚔📌

не стройте ілюзій на рахунок США...

ті сша котрі воюють уже 100 років в усьому світу с цими же "комуністичними терористами" аля "вагнер" та інші...

Що з тими державами стає у підсумку? А бо ті держави куда влізло МВФ? Поцікавтесь як живуть ті нації після цих корпоративних монстрів...

Ви повинні зрозуміти глобальну істину: РФ використовувалась на міжнародній арені як "захисник" від США.... А сша контраргументував захистом від "террористів"... А держави в боргах та каблуком.... адже борги непідйомні. А ще вони ********** в закони лізти.... Думаєте що ми не справились з олігархами а сша допоможе? В якій валюті зберігають кошти наші олігархи?

Ви забули що МВФ поставило в обов'язок при "реструктуризації Яресько"? "Якщо зростання ввп буде більше 4.5% - все що зверху будет забрано мвф. Тобто перед цим держава втрачає мільярді долларів на "рекапіталізації" виводу в офшори коломойским в приватбанку та ще десятки та сотні скруток ... Пом'ятаєте що казав Сакашвіллі? 80-100 млрд долл...

Тому не стройте ілюзій на рахунок сша...

Там ми
1) об'єкт гри с американським плебсом
2) Сухий розрахунок боргового зашморгу...

Зброя, так, необхідна, а знаєте ви чому держзамовлення вітчизняних зразків зброї немає?

Чи чому Польша не змогла дати 30 літаків чи таж Бурізма...

Чи знаєте на кінець чому взірвалися всі наші склади бк?

ТОЖ НЕ *********** ЧОРНОБРИВІ, А МАЙТЕ ХОЛОДНУ ГОЛОВУ!!!
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15.07.2022 13:51 Ответить
Банкіри граються, а ми страждаємо
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15.07.2022 13:58 Ответить
Крававая НАТА, Оленька, акулы импириальзьма - чего от них ещё ждать?
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15.07.2022 18:02 Ответить
Панство давайте не впадати в паніку. Допоки у нас Є ЗСУ і патріотичні українці, все буде гаразд.
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15.07.2022 15:31 Ответить
На посольство смотрите!
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15.07.2022 18:12 Ответить
 
 