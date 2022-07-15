Приоритет – безопасность, – в Госдепе объяснили призыв к американцам уехать из Украины
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Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины.
Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей.
"Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездках", – заявил он.
Чиновник отметил, что Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок и заявил, что американцам стоит покинуть территорию страны, причем сделать это через маршруты, которые не будут подвергать их риску из-за боевых действий.
В то же время, он добавил, что для некоторых граждан укрытия на местах могут оказаться лучшим вариантом.
Напомним, 14 июля посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а находящихся сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі то весь цей "двіж", який пішов із США - це не про Єрмака.
Це про Зеленського зокрема і про ЗЕбанду взагалі. Просто США надоїло робити по-тихому пропозиції Зеленському перейти на світлу сторону і вони вирішили робити це вже більш відкрито і прямо.
Все таки посада Президента України - виборна і Зеленський її займає юридично законно, хоча по факту - ця історія повністю побудована на брехні, обмані, маніпуляціях і спецоперації фсб росії.
Головним для США в цій ситуації було правильно розтавити акценти впливу на Зеленського. І це було зроблено дуже технічно - ініціатором гострих меседжів до ЗЕбанди стала Спартц - конгресвумен від республіканскої партії.
ОПешка не зрозуміла ситуації і повела себе, як тупий гопник, чим сама, власними силами підняла питання обговорення дій ОПи, Єрмака і Зеленського до найвищого градусу і на найвищому рівні. Сталося те, на що в принципі і розраховували в Білому домі.
Не думаю, що цей скандал негативно вплине на відносини між США і Україною. Білий дім добре розуміє з ким має справу і чітко розділяє ЗЕвладу з кремлівськими щурами і український народ разом з ВСУ, що обороняють країну.
Просто прийшов слушний момент, щоб завдати удару по кремлівській агентурі на Банковій. І Білий дім розпочав свою операцію по очищеню ОП від ворогів.
Чи зрадить Зеленський своїх господарів в Кремлі і перейде на світлу сторону? Шанси 50 на 50.
Тоді фактично прийдеться міняти все і всіх в українському управлінні. Крім керівництва армією. І Єрмак тут тільки одна із найпомітніших фігур.
Чи дадуть йому це зробити? Всі, хто за ці три роки прийшов до влади під прикриттям Зеленського - це прекрасно розуміють - тому вся система ЗЕвлади стала на дибки і готова захищатись. Захищаючи Єрмака - вони захищають себе. Навіть ціною розриву відносин із основним союзником. Їм не потрібна наша перемога, вони прийшли красти і допомагати путіну перемогти Україну. А Зеленський/Єрмак - їх гарант находження на своїх посадах.
Це типу як каже роспропаганда : Америка та Британія воює з расєєй «на» Украінє ?
Видишь на юру
Базовле знамя
Вьётся по щнуру
Красное полотнище
Вьется над бугром.
"Валя, будь готова!" -
Восклицает гром!
Але не завадило б тим "спостерігачам" згадати історію-іноді трибуни амфітеатру розвалювалися під вагою глядачів,знищуючи і калічачи їх.Тому не треба бути такими впевненими у власній безпеці,спостерігаючи за загибеллю українців.Карма штука складна і непередбачувана
Гордість хоч яка лишилася,чи лише "чего изволите"?
Його просто вбили, а не «хвороба та стрес». Чекаємо відповідної реакції від Британії на це.
****сообщил в своем телеграмм канале Братчук Одесская ОВА...
ЦЕНЗОР ДАЙТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФУ...
не стройте ілюзій на рахунок США...
ті сша котрі воюють уже 100 років в усьому світу с цими же "комуністичними терористами" аля "вагнер" та інші...
Що з тими державами стає у підсумку? А бо ті держави куда влізло МВФ? Поцікавтесь як живуть ті нації після цих корпоративних монстрів...
Ви повинні зрозуміти глобальну істину: РФ використовувалась на міжнародній арені як "захисник" від США.... А сша контраргументував захистом від "террористів"... А держави в боргах та каблуком.... адже борги непідйомні. А ще вони ********** в закони лізти.... Думаєте що ми не справились з олігархами а сша допоможе? В якій валюті зберігають кошти наші олігархи?
Ви забули що МВФ поставило в обов'язок при "реструктуризації Яресько"? "Якщо зростання ввп буде більше 4.5% - все що зверху будет забрано мвф. Тобто перед цим держава втрачає мільярді долларів на "рекапіталізації" виводу в офшори коломойским в приватбанку та ще десятки та сотні скруток ... Пом'ятаєте що казав Сакашвіллі? 80-100 млрд долл...
Тому не стройте ілюзій на рахунок сша...
Там ми
1) об'єкт гри с американським плебсом
2) Сухий розрахунок боргового зашморгу...
Зброя, так, необхідна, а знаєте ви чому держзамовлення вітчизняних зразків зброї немає?
Чи чому Польша не змогла дати 30 літаків чи таж Бурізма...
Чи знаєте на кінець чому взірвалися всі наші склади бк?
ТОЖ НЕ *********** ЧОРНОБРИВІ, А МАЙТЕ ХОЛОДНУ ГОЛОВУ!!!