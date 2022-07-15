Приоритет – безопасность, – в Госдепе объяснили призыв к американцам уехать из Украины

Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей.

"Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездках", – заявил он.

Чиновник отметил, что Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок и заявил, что американцам стоит покинуть территорию страны, причем сделать это через маршруты, которые не будут подвергать их риску из-за боевых действий.

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В то же время, он добавил, что для некоторых граждан укрытия на местах могут оказаться лучшим вариантом.

Напомним, 14 июля посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а находящихся сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.