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В Пхеньяне объяснили признание террористов "Л/ДНР": Украина не имеет права заявлять о нарушении суверенитета, ведь сама помогает США его нарушать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кндр

В Северной Корее оправдывают признание террористов "ЛДНР". МИД КНДР заявил, что Украина, мол, не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к "несправедливым, незаконным" действиям Соединенных Штатов против Пхеньяна.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, государственные СМИ Северной Кореи опубликовали соответствующее заявление министерства после официального признания "ЛДНР".

Речь идет об ограничении программы вооружения КНДР со стороны США.

Северная Корея убеждает, что ее ядерная и ракетная программы являются средством самообороны и обвинила Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.

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Там предупредили, что "и дальше будут укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно".

Напомним, 13 июля стало известно, что Северная Корея заявила о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой.
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Топ комментарии
+27
взагалі покуй, як вони виправдовуються. для цивілізованого світу їх, як держави, не існує.
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15.07.2022 12:09
+19
Шо їм можна сказать,"отсосіть"
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15.07.2022 12:08
+15
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЗАРАЗА НЕ ВЗИРАЯ НА РАСУ ЦВЕТ КОЖИ НАЦИЮ И НАРОДНОСТЬ РЕЛИГИЮ----ДЕЛАЕТ СО СТРАН И ЛЮДЕЙ И ИХ ЛИДЕРОВ КОНЧЕННЫХ ******* ********** ТВАРЕЙ НА ДВУХ НОГАХ...
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15.07.2022 12:18
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Шо їм можна сказать,"отсосіть"
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15.07.2022 12:08 Ответить
є дєловоє прєдложеніє для посольства кім-ір-ченістів:

чемодан - вокзал - дрезіна

і по Транссібу місяць "чух-чух" !

крім квашеної капусти ми з Норд Кореї нічого не експортуємо
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15.07.2022 13:34 Ответить
"відсмокчить"
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15.07.2022 18:35 Ответить
Нехай плескоморді почитають нашу Конституцію. Там сказано що Україна є неподільною унітарною державою.
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15.07.2022 12:09 Ответить
Смішний ви. З чого б це їм було не плювати на нашу Конституцію?
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15.07.2022 12:10 Ответить
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЗАРАЗА НЕ ВЗИРАЯ НА РАСУ ЦВЕТ КОЖИ НАЦИЮ И НАРОДНОСТЬ РЕЛИГИЮ----ДЕЛАЕТ СО СТРАН И ЛЮДЕЙ И ИХ ЛИДЕРОВ КОНЧЕННЫХ ******* ********** ТВАРЕЙ НА ДВУХ НОГАХ...
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15.07.2022 12:18 Ответить
взагалі покуй, як вони виправдовуються. для цивілізованого світу їх, як держави, не існує.
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15.07.2022 12:09 Ответить
Можливо треба відкликати визнання КНДР і визнавати тільки Південну Корею.
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15.07.2022 12:09 Ответить
визнати північну "територією окупованою недобитими комуняками".
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15.07.2022 15:33 Ответить
В огороді бузина...
Яка країна така і дипломатія. Мелють маячню в стилі маші і коняки
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15.07.2022 12:10 Ответить
Корейские чучхе-3,14дарасы
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15.07.2022 12:11 Ответить
А чий суверенітет порушили США? Невже анексували Пхеньян?!
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15.07.2022 12:12 Ответить
Порушили суверенітет Пхеньяна над Сеулом. 💩
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15.07.2022 13:55 Ответить
Звичайно, можливо витратити час та зусилля щоб зрозуміти логіку Пхеньяна. Я ж пропоную застосувати альтернативний спосіб пізнання невідомого: переступити через лайно і крокувати далі.
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15.07.2022 12:12 Ответить
Рівень арахамії або мілованова...
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15.07.2022 12:13 Ответить
"Вылез, что-то квакнул" (с)
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15.07.2022 12:13 Ответить
Та не пішли б вони за расєйським кораблем.Ще чучхе різні будуть нам вказувати на що ми маємо право .Нехай жують імпортне кацапське сіно(це не анекдот,кацапи їм сіно експортують), і не мекають,як кози недоєні
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15.07.2022 12:13 Ответить
Це те саме, що абізяни вякнули б щось. Країна Ніщо і звати їх Ніяк. Нехай гавкають.
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15.07.2022 12:14 Ответить
колобок розбушувався
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15.07.2022 12:15 Ответить
они могут пожрать говна вместе с ******
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15.07.2022 12:15 Ответить
ну да, это же Украина вторгалась на другие страны, как Ким член что то там, это США аннексировали что то у кого то как Пут-ын-пид.о-рас.
"логика" у Пухлячка соответствует - 2млн. тонн зерна украденного рашка выложила за такую заяву.
кстати да, говно с ядерными боезарядами, не просто говно, а говно с ядерными боезарядами.
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15.07.2022 12:16 Ответить
КНДР - Корейская Народная Демократическая Республика. Когнитивный диссонанс какой-то

Скоро будет РНДР. Только название сменить на это, и все. Все остальное как в КНДР.
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15.07.2022 12:16 Ответить
А при чому тут міліціонер якщо грім поросятко вбив?
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15.07.2022 12:16 Ответить
Так може КНДР відмовиться від українського борошна і зерна? Ми за домовленістю з ООН його туди вже давно поставляємо у рамках гуманітарної програми Це ж "ворожі" продукти харчування!
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15.07.2022 12:18 Ответить
Самая ************** страна , которую я видел. На работу , в школу - строем. Живут в каких-то общагах коммунах, все реально голодные. Жуткие стукачи, ты от жалости даешь пачку печенья погранцу , другой погранец , увидев это моментально докладывает об этом начальству. Самое интересное , что эти чуханы жрут украинскую пшеницу поставляемую по линии ООН, может крантик перекрыть, пусть китаезы и рашковано снабжают их от и до, под ключ так сказать.
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15.07.2022 12:19 Ответить
Интересно, а если дать по пачке печенья всему наряду погранцов, они все равно будут друг на друга стучать - после того, как печенье съедят?
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15.07.2022 12:22 Ответить
У меня не было столько печенья, но мысль интересная)))) Вот ситуация с обедом. По морской традиции если на борту находится представитель власти , его приглашают на обед в кают компанию. Так вот корейцы ели в три горла и бежали на соседнее судно, где не перевели часы , и обед был на час позже. Не анекдот, жиза.
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15.07.2022 12:28 Ответить
Забавно. Но за это я бы их не осуждал, ибо следующий обед может быть только через неделю.
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15.07.2022 12:43 Ответить
У представителей власти хоть такая возможность есть пожрать... А вот у бедолаг из рабочих поселков, где дети аж прозрачные от голода ходят, такой возможности нет. И в исправительных лагерях тоже. Бедный народ и обожравшаяся толстомордая династия у власти
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15.07.2022 12:52 Ответить
і все одно нашім зерном, яке у нас вкрадено.
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15.07.2022 13:09 Ответить
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15.07.2022 12:20 Ответить
Думка корейського пончика така ж важлива, як думка рашистських бабок на лаві.
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15.07.2022 12:24 Ответить
Тю .. А до чого тут Україна взагалі , якщо кін-чен-ому , якось там заважають - США . .. Ну й з'ясовуй стосунки з США , йолоп .
Чи він гадає що визнанням луганди - насолив американцям . ?? . Ну й - ідіот .
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15.07.2022 12:24 Ответить
В день рождения Ким Ир Сена и в День победы революции ( за название праздника не ручаюсь) , народу выдают бесплатно комплект одежды и какой-то нехитрый продуктовый набор, они сцутся от радости. Матроса прихватила язва желудка, оставили его в местной больнице ,а сами пошли на Вьетнам. Он там такого насмотрелся , жесть. Главврач воровал у него сигареты, потом что бы загладить вину угощал его водкой ( это после язвы, врач!!!!) и стоял на коленях , что бы пациент не сообщил начальству.
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15.07.2022 12:25 Ответить
..в першій половині 90-х возили гуманітарну допомогу (мука) ООН з китайського Тяньзіня у Пхеньян. При розвантажуванні літака один корейський солдат загубив значок з зображенням Кім Ір Сена. Перерили весь літак... всі машини з пятидесьтью тонами мішків... Бідолага бився голово. то о бетон..то під колеса вантажівки кидався... Значок так і не знайшли. Вирогідніше і содата вже ніхто і не знайде. Країна рабів... І не просто рабів... Фантастично ..диких рабів.
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15.07.2022 12:46 Ответить
так добра ООН підтримує пхеньянський режим? а наша країна бере в цьому участь?
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15.07.2022 12:31 Ответить
Шавка, которая постоянно просит накормить их рисом, решила поговорить о суверенитетах. Ну и конечно же о США. Естественно, враг номер один у всех диктаторов - это США.
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15.07.2022 12:32 Ответить
Когда-то во время Перестройки по ТВ показали северокорейский фильм. Сюжет пересказывать не буду, но один эпизодзапомнил: два северокорейских коммуниста обсуждали, умеет ли тов. Ким Ир Сен летать. Впрочем, что, что он умеет летать, вопросов не вызывало; обсуждали только детали - как именно он летает.

От себя добавлю: ну літає, літає, але низенько...
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15.07.2022 12:33 Ответить
Була ще одна крінжова подія - коли компанія Sony створювала фільм, у якому була пародія на північнокорейського диктатора, то це просікли корейці і погрозили, що якщо фільм завершать і покажуть, то КНДР нанесе ядерний удар 😀
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15.07.2022 12:41 Ответить
і проковтнули, ще мабуть лідей позвільняли?
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15.07.2022 13:10 Ответить
Спочатку - так, проковтнули, але пізніше все ж випустили фільм. Все закінчилось північнокорейськими кібератаками на Sony і безкоштовним піаром завдяки усій цій історії 😃
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15.07.2022 14:09 Ответить
І чим це завершилось? Якщо можна, напишіть назву фільму - у вільний час почитаю детальніше.
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15.07.2022 13:17 Ответить
Спочатку компанія скасувала вихід фільму, потім нібито намагалась злагіднити деякі кадри (напркилад, кадр вбивства диктатора), врешті-решт фільм вийшов у обмежений прокат. Фільм - "Інтерв'ю" 2014 року (Режисери Еван Голдберг та Сет Роген).
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15.07.2022 14:00 Ответить
товстий голодранець хай стулить пельку бо його висер нікого не цікавить з цивілізованого світу
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15.07.2022 12:37 Ответить
Два друга - ***** да подпруга
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15.07.2022 12:44 Ответить
Объелись собачины
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15.07.2022 12:38 Ответить
Тут теж клініка, не звертаємо уваги. Поки.
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15.07.2022 12:48 Ответить
Теперь они поделятся с ОРДЫЛО своим ЯО высокоточным
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15.07.2022 12:56 Ответить
вислать на куй всех северніх
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15.07.2022 13:20 Ответить
А коли вже наші дармоїди визнають Курили японськими? Окрім політичного ляпаса рашкованам це мало б і практичне значення, бо високотехнологічна Японія високо оцінила б таку принципову позицію.
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15.07.2022 13:54 Ответить
Що вони там курять на пару з ******?
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15.07.2022 14:12 Ответить
И это ****** чучело, которое много лет училось на западе, любит западный образ жизни, вискарь, сигары, деликатесы, девочек, а народ в его стране при этом жрёт траву и кору с деревьев.
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15.07.2022 14:32 Ответить
**********, йди нах*й!
Всім пох*й шо ти там собі "признало", чмо поросяче...
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15.07.2022 15:06 Ответить
ідіть ***** собакоїди!!
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15.07.2022 15:24 Ответить
гнати їх нах з України
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15.07.2022 15:30 Ответить
Собаки із КНДР не мають права втручати в справи України.

Цим вони собі підписали вирок. Стануть інгредієнтом супу.
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15.07.2022 17:33 Ответить
По факту Иран і Пв Корея найближчий час повинні бути розмазані.Иран повністю терористична організація там проби ніде ставити там одні виродки.Пв Корея загроза миру і диктатор неадекват.С цим потрібно кінчати.І на закусочку потрібно завалити китайців це лайно вже весь світ перетворила на брухт і поводить себе як саранча
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15.07.2022 18:36 Ответить
 
 