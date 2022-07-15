В Пхеньяне объяснили признание террористов "Л/ДНР": Украина не имеет права заявлять о нарушении суверенитета, ведь сама помогает США его нарушать

В Северной Корее оправдывают признание террористов "ЛДНР". МИД КНДР заявил, что Украина, мол, не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к "несправедливым, незаконным" действиям Соединенных Штатов против Пхеньяна.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, государственные СМИ Северной Кореи опубликовали соответствующее заявление министерства после официального признания "ЛДНР".

Речь идет об ограничении программы вооружения КНДР со стороны США.

Северная Корея убеждает, что ее ядерная и ракетная программы являются средством самообороны и обвинила Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.

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Там предупредили, что "и дальше будут укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно".

Напомним, 13 июля стало известно, что Северная Корея заявила о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой.