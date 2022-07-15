В Пхеньяне объяснили признание террористов "Л/ДНР": Украина не имеет права заявлять о нарушении суверенитета, ведь сама помогает США его нарушать
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Северной Корее оправдывают признание террористов "ЛДНР". МИД КНДР заявил, что Украина, мол, не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к "несправедливым, незаконным" действиям Соединенных Штатов против Пхеньяна.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, государственные СМИ Северной Кореи опубликовали соответствующее заявление министерства после официального признания "ЛДНР".
Речь идет об ограничении программы вооружения КНДР со стороны США.
Северная Корея убеждает, что ее ядерная и ракетная программы являются средством самообороны и обвинила Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.
Там предупредили, что "и дальше будут укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно".
Напомним, 13 июля стало известно, что Северная Корея заявила о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой.
Пожалуйста, подождите...
чемодан - вокзал - дрезіна
і по Транссібу місяць "чух-чух" !
крім квашеної капусти ми з Норд Кореї нічого не експортуємо
Яка країна така і дипломатія. Мелють маячню в стилі маші і коняки
"логика" у Пухлячка соответствует - 2млн. тонн зерна украденного рашка выложила за такую заяву.
кстати да, говно с ядерными боезарядами, не просто говно, а говно с ядерными боезарядами.
Скоро будет РНДР. Только название сменить на это, и все. Все остальное как в КНДР.
Чи він гадає що визнанням луганди - насолив американцям . ?? . Ну й - ідіот .
От себя добавлю: ну літає, літає, але низенько...
Всім пох*й шо ти там собі "признало", чмо поросяче...
Цим вони собі підписали вирок. Стануть інгредієнтом супу.