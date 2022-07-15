Запрет выдавать повестки на улицах, АЗС и блокпостах: Петиция набрала 25 тыс. голосов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петиция с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице набрала более 25 000 голосов. Теперь президент Зеленский должен ответить на эту инициативу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Автор петиции Игорь Нерозя отметил: "Прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону о мобилизации, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию. То есть конечным гражданам информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации".
В частности, он предлагает набирать резерв прежде всего из желающих и запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов.
"Или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу", - подытожил автор петиции.
Пожалуйста, подождите...
Одразу здатись кацапам і ще 70 років жити в лайні.
Отож пані Спартц і дивується - чому у нас війна, втрачено майже чверть територій, а ми тут гуляємо в кафе і ресторанах, ухиляємося від побачень з воєнкоматами, взагалі готові віддати десятки тисяч доларів щоб ганебно втікти з країни...
Потрібно буде у сартирі - і у сартирі повістку видадуть.
Очень много подобных случаев.
Выходит офицер из здания-"все кто хочет призваться-езжайте в Обухов, там сразу оформят".
Многие так и сделали.
Все кто хотел- вопрос решили.
П.с-черги, потому что не только призыв, там прописки-выписки, какие то ветераны по 70 лет, куча женщин по непонятным вопросам паспортов и т. Д.
А стосовно повісток, то, на мою думку, правильно було б, що уже виписані заздалегідь конкретній особі у військоматі (після вивчення особової справи) повістки вручали будь-де, а от саме виписувати повістки на вулиці всім попало - неправильно! Бо це неефективно: по-перше, повістки дають алкашам, по-друге, на вулиці ж неможливо перевірити, чи це не людина з діабетом (діабетики не мають посвідчення інваліда), чи це не багатодітний батько чи батько дитини-інваліда. Це зайвий гемор для військоматів у кінці кінців!
P.S. Я особисто в Києві і від повісток не ховаюся!
Але якщо повістка виписана не на вулиці, а у військоматі, то усе правильно і законно - її можна вручати і на вулиці. Ферштейн? А у військоматі повістки виписують на основі даних особової справи - саме так це й має бути!
А в начале 2000-х, слыхал, призывника могли и вовсе тупо схватить на улице и отвезти в военкомат. Сейчас так вроде не делают.
Підтримую на всі 100%.
Як задовбали сцикуни, які волають про права, а про свої обов'язки чомусь забувають
ПиСи Ходив у віськомат, не беруть, просив відношення в бригаді де воював мій син - не беруть.
65 років, кажуть старий. А син після 8 операцій з купою болячок і травм пішов сам у військомат в перший день. Коли дивлюся на товстопиких, товстосраких, товстопузих сцикунів аля кошовий ригати хочеться. Петиції вони пишуть! Гниди зелені.
Коли звертаєшся в поліцію з заявою про злочин, тебе просто ігнорують, ДБР, прокуратура теж не реагують на заяви громадян, суди судять не по закону, а за гроші. Кругом тотальне безправя, корупція і бандитизм, а я виявляється державі щось винен.
А кого Ви шановний обирали у владу?
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту. "
Олександр Данилюк
Ну ок. Йдемо далі...
Кожна фірма щопівроку подає всі дані про своїх військовозобов'язаних співробітників, з вказанням ВОС. І що? Ніякої повістки на домашні адреси їм ніхто не приносить. Тільки бігають за людьми по вулицях і по ресторанах... Куди ця вся інформація ходила? В туалет її спускали, чи що?
Але і це ще не все.
Тих, кого загребли, скажемо так, бо інакше це не назвеш, "готують" тиждень (дали кажуть два рази постріляти з калаша), переодягають і кудись відправляють. Вони сидять в непідготовлених приміщеннях і чогось чекають. Є прецеденти, що так сидять вже по півтора місяця. Волонтери їм готують теплу їжу, а місцеві - пускають додому помитися. Це - просто знущання. За той час ці люди напевне щось корисного би робили для економіки, але сидять на шиї у воюючої держави. А, з іншого боку, за півтора місяці - огого - з них можна було підготовити класних спеціалістів на що-небудь, відсіяти немотивованих, провести бойове злагоджування... Але не робиться нічого!
Приблизно так зараз все це виглядає... ****, постріляв би цих совкових організаторів нашої армії...
ну вручили повестку - пришёл куда надо, годен - не годен.. - иди служи ну или работай-гуляй, как раньше..
если шо, Он тебя и в кабаке найдёт и "всё сделает Сам", но ты хоть не подохнешь (этого всё-равно никому не избежать) и не предстанешь перед Ним липким сцыкуном
Висновок:
У владі зовсім відсутні українські патріоти, націоналісти, свідомі українці.
а що потім коли не буде пана за якого можна сховатись,
залишається Сибірь в кращому випадку, адже іде війна на знищення України.
Згадаємо Бучу, Ірпінь.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
По друге аргумент, що інші ж воюють не працює, тому як загиблих це не воскресить.
По-третє солдат з примусу страху в'язниці це поганий солдат. Це так в совку працювало.
Якщо чиновники так бояться що всі військовозобов'язані розбіжаться, значить ця держава нікому не потрібна, і сенс тоді де відпаде самe собою. Однак щось підказує, що дефіциту в добровольцях не буде навіть якщо зняти обмеження на виїзд. Невже всім стане легше від того, що можна загинути під завалами зруйнованої будівлі, а не на фронті. Кожный цивільний сам повинен вирішувати коли брати в руки зброю.