Запрет выдавать повестки на улицах, АЗС и блокпостах: Петиция набрала 25 тыс. голосов

Петиция с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице набрала более 25 000 голосов. Теперь президент Зеленский должен ответить на эту инициативу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор петиции Игорь Нерозя отметил: "Прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону о мобилизации, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию. То есть конечным гражданам информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации".

В частности, он предлагает набирать резерв прежде всего из желающих и запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов.

"Или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу", - подытожил автор петиции.

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