Россия готова к переговорам с Украиной, но мирное соглашение должно фиксировать нейтральность и "территориальные реалии, которые сложились", - МИД РФ

Переговорный процесс был прекращен по вине Украины и "не обошлось без участия Запада, фактически запретившего Киеву вести переговоры".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он добавил, что позиция Кремля состоит в том, что будущее мирное соглашение должно фиксировать:

- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины,

- признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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"Если Украина выразит желание вернуться к столу переговоров, мы готовы положительно отреагировать. Но прежде всего будем настаивать на получении четкого ответа на наши упомянутые предложения, а также будем сравниваться с постепенно меняющейся ситуацией "на земле"", - заявил Руденко.

Напомним, последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России состоялась 29 марта в Стамбуле. После переговоров было обнародовано Стамбульское коммюнике.

Пока переговоров Украины с РФ по завершению войны пока нет из-за позиции РФ и продолжения агрессии против нашей страны.

В Кремле продолжают рассчитывать, что Украина согласится на условия захватчиков.

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