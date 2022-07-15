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Россия готова к переговорам с Украиной, но мирное соглашение должно фиксировать нейтральность и "территориальные реалии, которые сложились", - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мид,рф

Переговорный процесс был прекращен по вине Украины и "не обошлось без участия Запада, фактически запретившего Киеву вести переговоры".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он добавил, что позиция Кремля состоит в том, что будущее мирное соглашение должно фиксировать:

- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины,

- признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте: В партии Шольца считают, что рано или поздно переговоры с РФ возможны. При определенных условиях

"Если Украина выразит желание вернуться к столу переговоров, мы готовы положительно отреагировать. Но прежде всего будем настаивать на получении четкого ответа на наши упомянутые предложения, а также будем сравниваться с постепенно меняющейся ситуацией "на земле"", - заявил Руденко.

Напомним, последняя очная встреча переговорных делегаций Украины и России состоялась 29 марта в Стамбуле. После переговоров было обнародовано Стамбульское коммюнике.

Пока переговоров Украины с РФ по завершению войны пока нет из-за позиции РФ и продолжения агрессии против нашей страны.

В Кремле продолжают рассчитывать, что Украина согласится на условия захватчиков.

Смотрите: На переговорах по экспорту зерна в Турции есть определенный прогресс, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+164
ніяких перемовин, ідіть накуй.
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15.07.2022 12:32
+116
****** на воротник
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15.07.2022 12:32
+89
Нах-нах!
Услід свому кораблю!
Невже не зрозуміло?
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15.07.2022 12:32
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15.07.2022 19:08 Ответить
Никаких переговоров -- все твари сдохнут !!! Я и мое подразделение очень стараемся и будем дввигаться дальше
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15.07.2022 19:42 Ответить
Якщо вас не забезпечать бк для цього, як і військових у Гірському та Золотому, Сіверодонецьком, то нічого не вдієте, будете змушені відійти
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15.07.2022 20:35 Ответить
тобі ***** з дивану видно хто там чим забезпчений?
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17.07.2022 01:36 Ответить
Кацапы, мрази паганые, то что вы предлагаете, это называется "капитуляция позорная", а не мирные переговоры.
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15.07.2022 19:51 Ответить
Меня очень беспокоит эта зерновая угода с кацапнёй. Мы, фактически своими руками открываем им путь в наши черноморские порты и буквально впускаем в свой дом врага
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15.07.2022 19:51 Ответить
Цілковито погоджуюся. Саме для цього,цей цирк й лаштують. Які,ж ми лохи.... Все тому,що є нелох
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15.07.2022 23:58 Ответить
Зачем переговоры, если есть шаги доброй воли?
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15.07.2022 20:02 Ответить
...доброй молі...
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16.07.2022 00:01 Ответить
дохлої молі
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16.07.2022 08:35 Ответить
Так «территориальные реалии» еще не сложились. Вот ужо сложатся…
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15.07.2022 20:07 Ответить
Так их ни одна прачешная не отстирает, дон...
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15.07.2022 21:27 Ответить
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15.07.2022 20:13 Ответить
Для зеленого - переговори на умовах рашки = переїзд в Ростов на Дону!
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15.07.2022 20:28 Ответить
Тебе сученку из рубежа виднее??? Они нас бомбять ( ******** война
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15.07.2022 20:35 Ответить
Що кацапи, ще не починали, а вже втомилися? Ну нічого, далі буде. Ось коли ми почнемо, то ви ще не так заспіваїте.
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15.07.2022 20:32 Ответить
А писю им за щечку-вместо леденца...
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15.07.2022 21:03 Ответить
нах...
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15.07.2022 21:06 Ответить
Перекладаємо на людську мову: в рашки так скрутно з військом, технікою та боєкомплектом, що якщо хаймарси їх продовжать трощити, а хлопці продовжать полювання за танками та ББМ, то контрнаступ має всі шанси зупинитись десь на кубані і тільки тому, що "да ну нахєр пертися далі, втомилися ми"...
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15.07.2022 21:10 Ответить
Нах.й йдіть, перемовини тільки після капітуляції РФ ії
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15.07.2022 21:24 Ответить
Бутылку вам в ваше сатанинское очко а не переговоры.
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15.07.2022 21:25 Ответить
А ху-ху, ни хо-хо???
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15.07.2022 22:39 Ответить
Акаквіхателі?
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16.07.2022 03:19 Ответить
ПНХ, рашистські мразі!!! Russia delenda est!!!
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15.07.2022 22:46 Ответить
moscwa delendae!
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16.07.2022 05:29 Ответить
Нам потрібна перемога. Смерть агресорам.
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15.07.2022 22:51 Ответить
підтримую топові коментарі, проте дозволю собі зауважит наступне: ми вже сьогодні надрали дупу москалям так, що вони ще 50 років будуть відходити, можливо в даному випадку з метою збереження людського ресурсу, а саме ЛЮДЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ, могли б погодитись на втрату лднр разом з цими областями та кримом, проте без втрати запоріжжя харькова херсону і підписати якийсь там договір про хер зна що, з метою виграти час, провести переозброєння зробити реформу впк наробити ракет з дальністю польоту до 5-7 тис км, і трохи почекати покі в раші підуть незворотні процеси, а от тоді вже і вдарити так, що б цвях зайшов у труну та кол в серце. Проте людське життя нічого не варте нажаль. Боже великий єдиний нам України храни в імя Іісуса Христа.
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15.07.2022 22:51 Ответить
Кремляди и ***** на такое не пойдут. Им нужен гарантированный сухопутный коридор в крым и вода для него. Контроль хотя бы части левого берега и устья Днепра. Задача минимум по их наступлению на юге была именно в этом. Задача максимум - прорыв к Одессе и Приднестровью с отсечением Украины от моря - не шмогла. Не свезло.
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15.07.2022 23:00 Ответить
Алё, "зерновое перемирие". Ермак для этого ездил в Стамбул и договорился с рашкой. Мы сами разминируем подходы к своим черноморским портам и впускаем рашку на свои территории под видом гуманитарного конвоя. Ермак всё порешал А потом Аристович нам скажет: ,,Прои**али Одессу" и сделает скорбное лицо
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16.07.2022 20:20 Ответить
не не не!!! Не надо тут заднюю!!!
Погодите немного.
Дальнобойные HIMARS'ы и прочие няшки-вкусняшки спецом для вас уже на подходе.
Хотели с НАТО воевать?
Мечты должны сбываться!
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15.07.2022 22:53 Ответить
Тут можно много исходить на говно . Но факты вещь упрямая , для начала нужно избавится от Ермака и Татарова , только после этого возможен возврат всех территорий
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15.07.2022 23:02 Ответить
Большую часть привел Беня. Рыба гниет с головы
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16.07.2022 08:38 Ответить
Зараз головне позбавитись від зе.люгидного зе.деня. Тоді все зелайно зіллється.
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15.07.2022 23:43 Ответить
нахабність покідьків несусвітня! євреї таке називають хуцпа
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16.07.2022 00:34 Ответить
Твари будем ваш е@##@ть пока рашка не развалится
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16.07.2022 01:07 Ответить
Скоро снаряди на 300 км під'їдуть. Тоді і поговоримо "на землі".
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16.07.2022 03:59 Ответить
а в 2014 році який в України був статус ? ПравЕльно: безядерний та нейтральний. Єдине, що порушувало позаблоковість України - це база військового флоту росії в Криму. І шо? помогло? Чого ж тоді московія напала на Україну??? Статус не зупинив агресора. То якого хрєна щось підписувати чи про шось домовлятись з кремльом??? Війна до перемоги!
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16.07.2022 05:26 Ответить
П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х __ П Н Х
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16.07.2022 07:05 Ответить
Твари!!!!! ПОШЛИ НА ХЕР!!!!!!!
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16.07.2022 07:05 Ответить
"нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус "- саме цей пунктiк і привів Україну до краю прірви, а другий пунктiк їй взагалі не залишає шансів.
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16.07.2022 08:31 Ответить
Специально выдвигают условия на которые никто не согласится. Пытаются отбелить себя. Оп все делает чтобы помочь. Одна заявка по Денисовой только чего стоит. Переговоры по зерну...
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16.07.2022 08:37 Ответить
Напевно "баян"))). Але! Ідіть нах"й, кацапи!
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16.07.2022 09:18 Ответить
Тобто з тереторіальних реалії віддати їм мій Херсон та пішли вони на х..й за росіянським кораблем
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16.07.2022 12:15 Ответить
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