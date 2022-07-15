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Новости Война
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Минобороны РФ прокомментировало удар по Виннице: В доме офицеров якобы проходило "совещание командования Воздушных Сил ВСУ с поставщиками иностранного оружия"

дснс

Министерство обороны РФ прокомментировало обстрел Винницы, в результате которого погибли 23 человека, в том числе три ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице – там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.

На совещании обсуждалась передача украинским военным дежурной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участников совещания уничтожены", - сообщили в Минобороны страны-оккупанта.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Сообщалось о 23 погибших в результате обстрела.

Читайте: Ракетный удар РФ по Виннице: Пропавшими без вести считаются 18 человек

Винница (725) обстрел (27016) Минобороны рф (925)


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Топ комментарии
+37
Куда ракета упала, там и центр управления. Непонятно, зачем цензор печатает кацапские версии. Или это для тех немногих, которые ещё верят в другехрюске и побегут на кацапские ресурсы переубеждать хрюске, что кацапские версии враньё?
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15.07.2022 12:42
+30
О как... Чебурашки, блд.. "мы думали думали, и наконец придумали"
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15.07.2022 12:38
+30
да ребенеок 3 лет с статусом Дауна Лиза проводила совещание ага ***** ЯВНО ******** ГАНДОНШКО ЭЙ ****** ВЫЛЕЗИ ИЗ СВОЕГО ВЫГРЕБНОГО БУНКЕРА И ******* ХОТЬ ШО ТО ***** ТЫ ВООБЩЕ ******** ЖИВОЙ А?????
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15.07.2022 12:39
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О как... Чебурашки, блд.. "мы думали думали, и наконец придумали"
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15.07.2022 12:38 Ответить
Как кто-то правильно вчера отметил. Это как кидать гранату в толпу, так как среди них карманник. Вот такая логика России.
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15.07.2022 12:38 Ответить
ні, це логіка якою рф намогаються пояснити свої злочини. Насправді логіка вбивати людей, сіяти хаос і розбрат. Щоб їм самім наїстися тієї страви, що вони нам всі приготували.
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15.07.2022 12:44 Ответить
Ну я и пишу про объяснения.
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15.07.2022 12:46 Ответить
Я можу здати координати де проходять наради, Німеччина - база "рамштайн".
Хворі покедьки, але **** піпл хаває.
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15.07.2022 12:38 Ответить
да ребенеок 3 лет с статусом Дауна Лиза проводила совещание ага ***** ЯВНО ******** ГАНДОНШКО ЭЙ ****** ВЫЛЕЗИ ИЗ СВОЕГО ВЫГРЕБНОГО БУНКЕРА И ******* ХОТЬ ШО ТО ***** ТЫ ВООБЩЕ ******** ЖИВОЙ А?????
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15.07.2022 12:39 Ответить
Прошу прощения, примерно ту же мысль я успел ниже написать. Прошу не считать плагиатом, мысль очевидная.
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15.07.2022 12:49 Ответить
А на обед подавали русскоговорящих младенцев
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15.07.2022 12:40 Ответить
Да-да, съехались, засели все за круглый стол теснее и давай базарить-обсуждать и тут мы всех их накрыли! ...от *******
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15.07.2022 12:40 Ответить
и никто из командования случайно не пострадал от двух прямо попавших ракет.

в касках, наверно, были
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15.07.2022 13:32 Ответить
Обмазанные дерьмом унтерменши доказывают, что это не кафно, а другое...
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15.07.2022 12:41 Ответить
Куда ракета упала, там и центр управления. Непонятно, зачем цензор печатает кацапские версии. Или это для тех немногих, которые ещё верят в другехрюске и побегут на кацапские ресурсы переубеждать хрюске, что кацапские версии враньё?
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15.07.2022 12:42 Ответить
Мне тоже непонятно зачем эту шнягу озвучивать!!
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15.07.2022 12:43 Ответить
дабы дурь их видна была
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15.07.2022 12:48 Ответить
єто ті? тварюки, мовою яких ви тут проповєдуєте, розбомбило..розтрощило
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15.07.2022 22:32 Ответить
Отмазка для слабоумной русошвали.

Во время тревоги все военные, даже трошники в тыловом Львове идут в укрытие. О высокопоставленных офицерах и говорить нечего.
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15.07.2022 12:42 Ответить
Какие ж они ущербные твари …
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15.07.2022 12:43 Ответить
Будинок офіцерів, це як театр. Там концерти, вистави були. Останнім часом іноді прощання із померлими. А так взагалі нікого там.
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15.07.2022 12:44 Ответить
У Київському будинку офіцерів (Печерськ) в кінці 1980-х проводили виступи команди КВН.
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15.07.2022 12:51 Ответить
це у нас по типу клубу - концерти, кіно, виставки, танці...я бальними танцями в будинку офіцерів займалась у 90-х))) А їх викревленій реальності - це мабудь бункери Бандери))
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15.07.2022 12:51 Ответить
це по всьому бувшому СРСР так,

навіть в кацапії
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15.07.2022 13:33 Ответить
А чого попали по медичному центру, по будинку з офісними приміщеннями і по готелю? Будинок офіцерів - цілий.

До речі, якби була така нарада - то це особливо таємна нарада, бо там відомості що становлять ОСОБЛИВУ державну таємницю. Тому куди логічніше її проводити не в загальнодоступному клубі, а на території в/ч, приміром, в штабі колишньої 43-ї армії, нехай навіть клубі штабу (якщо там понад тисячу запрошених). Там відстань чотири чи 5 зупинок трамваю...

Понятно, що фейк
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15.07.2022 12:45 Ответить
а там поранений генералитет наради проводив)) ******* по дитлікарні - скажуть - замаскований склад зброї - и припишуть ще шт. 50 байрактарів
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15.07.2022 12:53 Ответить
На жаль, Будинок офіцерів зовсім не цілий. Продивіться більше фото з місця події
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15.07.2022 13:05 Ответить
На фото вище саме Будинок офіцерів, і теж зруйнований. Напевно, у Zондер-карателів були сумніви де "проходить" нарада, тому і накрили і Офісну будівлю і Будинок офіцерів, бо назви схожі.
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15.07.2022 15:40 Ответить
соррі, згоден. Коли коментив - фоток не бачив. Орієнтувався на перші повідомлення з місця трагедії. А там були неточності.
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15.07.2022 17:26 Ответить
росіяни завжди брешуть. Брешуть навіть тоді, коли всім зрозуміло, що вони брешуть.
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15.07.2022 12:46 Ответить
Все рашка знає і розуміє.
А такі «отмазки»для внутрішнього споживання.Ті все схавають.
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15.07.2022 13:08 Ответить
Понятно. погибшая девочка Лиза на этом собрании председательствовала, а ее мама стенографировала выступление.
Было бы смешно, если бы не было так ужасно. Если в этом мире есть хоть какая-то справедливость, запоребрик за это должен ответить. И не когда-то, а в самом ближайшем будущем.
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15.07.2022 12:47 Ответить
они и за боинг не ответили...всем все по х*

вон вчера статья была, что кацапскую фигуристку шведы пригласили в гости для дачи мастер-класса. Кацапы от счастья чуть на г*но не изошли, что не могут шведы без их фигуристов!

стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
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15.07.2022 15:40 Ответить
За Боинг процесс идет, будет суд, будет приговор и будет камера. За фигуристку (ее фамилия, кажется, Трусова), то это единичный случай, надо смотреть внимательно - общую картину это вряд-ли изменит, шведы сейчас ведут себя правильно (гранатометы нлоу).
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15.07.2022 16:50 Ответить
этот единичный случай выглядит боле чем дико! это прям вопрос номер 1 эту фигуристку пригласить??
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15.07.2022 18:08 Ответить
Погуглил. Крутая фигуристка. Лучшая в истории, если говорить объективно. Хотя на рожу рязань.
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15.07.2022 19:14 Ответить
Кацапи знову брешуть , як скажені собаки , бо навіть якби було так ,
то всеодно не попали в будинок офіцерів , а вбили мирних людей і дітей
знищили майно та будівлі - виродки !
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15.07.2022 12:47 Ответить
Ну каZZапы и тупые, дальше Дома Офицеров не видят. Один раз мне пришлось увидеть встречу генералитета НАТО в ресторане 5* гостиницы. Было это в Польше, точное место не скажу.
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15.07.2022 12:47 Ответить
рамштайн имеет местов стречи и gps координаты. Но туда они сс*т зарядить.
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15.07.2022 15:41 Ответить
Ну шо, муйляндия своими заявами(бажання знищити постачальника-иностранца), должно быть, развязала руки Западу, дать добро Украине херучить лаптестан с помощью западного вооружения.
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15.07.2022 12:48 Ответить
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15.07.2022 12:49 Ответить

Німці навіть його не чіпали, біль того не зривали з даху вивіску.
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15.07.2022 12:49 Ответить
Подлости, лживости кацапских тварей просто нет названия. Это какие-то анти-люди, высеры сатаны.
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15.07.2022 12:50 Ответить
Вчера говорили другое, кац@пид@ры.
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15.07.2022 12:50 Ответить
Завтра ще щось інше скажуть. То ж ****** русня.
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15.07.2022 13:10 Ответить
Слушать кацапский бред - себя не уважать !
Я вчера (бывшему другу) в Москву написал всё, что я о них думаю !
Из приличных слов там было только их любимое "фейк"...
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15.07.2022 12:50 Ответить
это вы 5 месяцев терпели?
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15.07.2022 15:43 Ответить
ну после такой заявы и обстрела решение о поставках считай что принято, и все более летального и дальнобойного вооружения
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15.07.2022 12:51 Ответить
Нас мільйони українців по всьому світу,щось я не чув,щоб десь хочаб побили якогось дипломата з паРаші,вони вільно собі їздять на курорти,і жодного ще не зажмурили,ви терпіли **** одвічні ,тьху блд,жріть суки трусливі це лайно та причмокуйте.
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15.07.2022 12:52 Ответить
Посмотрели производители систем ПВО и правительства стран, которые они представляют, на этот треш и решили, что ПВО и противоракетная оборона Украине очень нужна и еще вчера. Я думаю, что если где то в этот день действительно проходило данное мероприятие, то после ракетного обстрела центра мирного тылового города, решение было однозначно положительное. Что не делает дурак, все он делает не так (про *****).
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15.07.2022 12:54 Ответить
Такими питаннями займається Єрмак особисто-"если шо"...
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15.07.2022 13:00 Ответить
Или Буданов завтра взорвет крымский мост или в отставку !!!

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15.07.2022 13:02 Ответить
Реклама Буданова? Перетягивания одеяла? Буданов не взрыватель и не знает где что и как, так же как и Боневтікачі
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15.07.2022 13:07 Ответить
буданов еще живет с русским агентом под одной крышей? Или их шведская семья распалась?
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15.07.2022 13:22 Ответить
Буданов? Взорвьот?
Якща посадити зеленого продавати на базарі помідори, то він не продасть жодного. Чому? Бо про*бе всі помідори, розламає лотка, пересреться з адміністрацією ринка і ******** бабло яке дав хазяїн помідорів на облаштування точки і на обід...
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15.07.2022 13:22 Ответить
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОНЯТЬ - ПОЧЕМУ ЗА ЗЕРНО , которым владеют частные хозяева, Украина должна рассчитываться своей территорией ???

показали бы списки владельцев зернА и их счета в западных банках

ермака и арахамку на Гиляку ‼️‼️
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15.07.2022 13:04 Ответить
Українським зерном торгують не українці,деякі трейдери цим займаються вже понад сто років.Ця інформація доступна,шукайте.
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15.07.2022 13:27 Ответить
Гниды мавзолейные...ваши сказки из дерьмового советского прошлого давно закончились...живите и дальше в 1945 году..стадо дремучей Тайги энд Тундры...
Вашу фейковую паБеду над Гитлером Видно в каждой дяревне в 100 км от Мацковии и дальше в глубь ваше сраной рабZeи...грязь,нищета и повальное пьянство Шариковых... вы это дерьмо Заслужили...
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15.07.2022 13:17 Ответить
Мели Емеля, - твоя неделя... Наговаривай себе на срок. Гаага пишет.
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15.07.2022 13:20 Ответить
Цюцюрку вони клали на ту гаагу,їх потрібно усіх знищити,все інше пуста болтовня.
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15.07.2022 13:29 Ответить
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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15.07.2022 13:22 Ответить
Вчора дивилась відео з камери спостереження у момент влучання ракети. Там люди переходили через дорогу, перехожих та їхніх собак хвилею до землі прибило, потім перелякані люди почали розбігатися… Це таке страшне видовище, у мене і досі сльози течуть не можу їх зупинити, що довелось цим людям пережити навіть страшно уявити.

Єдине бажання у мене зараз - це щоб такі самі кадри нам показали з мАскви та її околиць. Я хочу бачити, як тікають перелякані орки зі своїми свиноматками з колясками, а по ним летять ракети та вбивають їх .
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15.07.2022 13:41 Ответить
До москвы не достанем, а по Брянску и Белгороду можно. Зажмурить на площади днем побольше кацапского биомусора, мамаш с детьми, и сказать шо то военные, переодетые, и вообще это всё фейк и постановка.
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15.07.2022 14:45 Ответить
ну да совещание негров нато с альфой центаврой в актовом зале под звуки немецого марша...какие твари в 21 веке считают что он там рабочий мрази.по картам совка бьют дебилы...триперные
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15.07.2022 13:41 Ответить
Твари кровавые, сидите и брешите своему быдлу у себя в зоопарке, за границей вашего лепрозория все знают правду. Железный занавес вам от всего Мира - нелюди.
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15.07.2022 14:02 Ответить
В москве же есть улица Офицерская. Ни*уевый такой военный объект. А ещё кафе есть Офицерское там вообще ***дец , офицер на офицере.
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15.07.2022 14:15 Ответить
Совещание с иностранцами? В доме Офицеров в Виннице? Стопудово так и было. По поставке звездолетов обсуждение было.
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15.07.2022 14:35 Ответить
Сидели там Байден с Зеленским, а Залужный им доклад делал!
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15.07.2022 18:10 Ответить
Нема чого слухати покидьків, їх просто треба нищити!
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15.07.2022 19:17 Ответить
так хоч одне прізвище назвіть з того командування, яке нібито знищили, ідіоти
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16.07.2022 11:23 Ответить
 
 