Минобороны РФ прокомментировало удар по Виннице: В доме офицеров якобы проходило "совещание командования Воздушных Сил ВСУ с поставщиками иностранного оружия"

Министерство обороны РФ прокомментировало обстрел Винницы, в результате которого погибли 23 человека, в том числе три ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице – там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.

На совещании обсуждалась передача украинским военным дежурной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участников совещания уничтожены", - сообщили в Минобороны страны-оккупанта.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Сообщалось о 23 погибших в результате обстрела.

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