Минобороны РФ прокомментировало удар по Виннице: В доме офицеров якобы проходило "совещание командования Воздушных Сил ВСУ с поставщиками иностранного оружия"
Министерство обороны РФ прокомментировало обстрел Винницы, в результате которого погибли 23 человека, в том числе три ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице – там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.
На совещании обсуждалась передача украинским военным дежурной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участников совещания уничтожены", - сообщили в Минобороны страны-оккупанта.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Сообщалось о 23 погибших в результате обстрела.
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Хворі покедьки, але **** піпл хаває.
в касках, наверно, были
Во время тревоги все военные, даже трошники в тыловом Львове идут в укрытие. О высокопоставленных офицерах и говорить нечего.
навіть в кацапії
До речі, якби була така нарада - то це особливо таємна нарада, бо там відомості що становлять ОСОБЛИВУ державну таємницю. Тому куди логічніше її проводити не в загальнодоступному клубі, а на території в/ч, приміром, в штабі колишньої 43-ї армії, нехай навіть клубі штабу (якщо там понад тисячу запрошених). Там відстань чотири чи 5 зупинок трамваю...
Понятно, що фейк
А такі «отмазки»для внутрішнього споживання.Ті все схавають.
Было бы смешно, если бы не было так ужасно. Если в этом мире есть хоть какая-то справедливость, запоребрик за это должен ответить. И не когда-то, а в самом ближайшем будущем.
вон вчера статья была, что кацапскую фигуристку шведы пригласили в гости для дачи мастер-класса. Кацапы от счастья чуть на г*но не изошли, что не могут шведы без их фигуристов!
стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
то всеодно не попали в будинок офіцерів , а вбили мирних людей і дітей
знищили майно та будівлі - виродки !
Німці навіть його не чіпали, біль того не зривали з даху вивіску.
Я вчера (бывшему другу) в Москву написал всё, что я о них думаю !
Из приличных слов там было только их любимое "фейк"...
Якща посадити зеленого продавати на базарі помідори, то він не продасть жодного. Чому? Бо про*бе всі помідори, розламає лотка, пересреться з адміністрацією ринка і ******** бабло яке дав хазяїн помідорів на облаштування точки і на обід...
показали бы списки владельцев зернА и их счета в западных банках
ермака и арахамку на Гиляку ‼️‼️
Вашу фейковую паБеду над Гитлером Видно в каждой дяревне в 100 км от Мацковии и дальше в глубь ваше сраной рабZeи...грязь,нищета и повальное пьянство Шариковых... вы это дерьмо Заслужили...
Єдине бажання у мене зараз - це щоб такі самі кадри нам показали з мАскви та її околиць. Я хочу бачити, як тікають перелякані орки зі своїми свиноматками з колясками, а по ним летять ракети та вбивають їх .