Оккупанты требуют с мариупольцев 25 тыс. грн за погребение в отдельной могиле, - Андрющенко
Российские МЧСники за 25 тыс. гривен предлагают мариупольцам захоронения в отдельной могиле в 30 км от города.
Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"За такую цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Управляет схемой уже знакомый урзуфский "Мопсик" - Аврамов Анатолий написал он.
Андрющенко подчеркнул, что оккупанты зарабатывают на мариупольцах на всем - от откровенного мародерства до схем захоронения.
"Цинизм как он есть", - подытожил он.
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