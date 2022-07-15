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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты требуют с мариупольцев 25 тыс. грн за погребение в отдельной могиле, - Андрющенко

поховання,маріуполь

Российские МЧСники за 25 тыс. гривен предлагают мариупольцам захоронения в отдельной могиле в 30 км от города.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"За такую цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Управляет схемой уже знакомый урзуфский "Мопсик" - Аврамов Анатолий написал он.

Андрющенко подчеркнул, что оккупанты зарабатывают на мариупольцах на всем - от откровенного мародерства до схем захоронения.

"Цинизм как он есть", - подытожил он.

Смотрите: Партизаны в оккупированном Мариуполе подожгли завод, чтобы не разворовали россияне, - Андрющенко. ВИДЕО

захоронения (217) Мариуполь (5708) оккупация (10130) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+3
Кров за кров ‼️‼️
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15.07.2022 13:22
+2
Мопсік, усі вони мопсики і орки.
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15.07.2022 13:09
+2
Потрібно і нам вимагати від родичів зашкварених іхтамнетів за поховання в окремій ямі. Клин клином.
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15.07.2022 13:14
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Мопсік, усі вони мопсики і орки.
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15.07.2022 13:09 Ответить
ну ось для того і окуповували, щоб награбуватися і навбиватися "всласть так сказать", ще попутно рашці якісь нові важелі впливу зроблять до того як здохнуть. І всі русскіє щасливі!
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15.07.2022 13:12 Ответить
Потрібно і нам вимагати від родичів зашкварених іхтамнетів за поховання в окремій ямі. Клин клином.
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15.07.2022 13:14 Ответить
Кров за кров ‼️‼️
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15.07.2022 13:22 Ответить
Ну шо, донбаситы, дождались руский мирок ? Еште не обляпайтесь. Все остальные, кто дружит с головой, успели выехать.
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15.07.2022 13:52 Ответить
Мы их никогда не ждали и Мариуполь это Приазовье а не Донбасс. Не надоело одно и то же спрашивать уже четвертый месяц людей которые пережили истребление города кацапами?
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15.07.2022 14:58 Ответить
шо тут зробиш -- треба вибивати
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15.07.2022 14:07 Ответить
Я тещу хоронил в Харькове, умершую от ковид - 40 тыс. И это было в мирное время
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15.07.2022 14:15 Ответить
А в нас замість того, щоб штрафувати посадових осіб за мову окупанта, засрали телеефір москворотими експертами і журналістами всупереч закону про державну мову. Тобто українська влада дискримінує українців за національною ознакою під час війни, підігруючи окупанту.
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15.07.2022 14:38 Ответить
Діждали ждуни асвабадітєлєй? Діждали. То чого тепер не тішаться? Чи зажали 25 тис. грн.?
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15.07.2022 23:05 Ответить
 
 