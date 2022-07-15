К началу учебного года поврежденные обстрелами университеты Николаева восстановить не успеют, - Ким

За сутки по Николаевщине был нанесен 31 ракетный удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18 – из артиллерии.

Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Кима, 10 ракет попали в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского, а также частные дома и многоэтажки.

В частности, оба этажа педагогического университета разрушены в результате попадания 4 ракет, университет кораблестроения – 5 ракет.

Ким подчеркнул, что к началу учебного года восстановление университетов невозможно.

"Сейчас только экспертиза относительно того, можно ли эти здания использовать, займет длительное время. Потому что разрушения достаточно масштабны. Там работают комиссии", - сказал он.

Также смотрите: Последствия массированного ракетного удара по Николаеву. ФОТОрепортаж