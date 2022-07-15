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Новости Война
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К началу учебного года поврежденные обстрелами университеты Николаева восстановить не успеют, - Ким

миколаїв

За сутки по Николаевщине был нанесен 31 ракетный удар, 8 ударов из реактивных систем залпового огня и 18 – из артиллерии.

Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Кима, 10 ракет попали в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского, а также частные дома и многоэтажки.

В частности, оба этажа педагогического университета разрушены в результате попадания 4 ракет, университет кораблестроения – 5 ракет.

Ким подчеркнул, что к началу учебного года восстановление университетов невозможно.

"Сейчас только экспертиза относительно того, можно ли эти здания использовать, займет длительное время. Потому что разрушения достаточно масштабны. Там работают комиссии", - сказал он.

Также смотрите: Последствия массированного ракетного удара по Николаеву. ФОТОрепортаж

Николаев (2145) обстрел (27016) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+11
а як би і відновили би, повна школа дітей - це ж улюблена ціль русскіх окупантів.
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15.07.2022 13:14
+9
Кто-нибудь может пояснить мне маниакальное желание зеленой власти с 1 сентября вернуть преподавателей и детей в школы и университеты, даже не имеющие бомбоубежищ?
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15.07.2022 13:29
+6
На этот год надо запретить обучение во всех университетах,пусть еще онлайн дома посидят.
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15.07.2022 13:19
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а як би і відновили би, повна школа дітей - це ж улюблена ціль русскіх окупантів.
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15.07.2022 13:14 Ответить
А в Миколаєві що, збирались навчання в режимі оффлайн проводити?
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15.07.2022 13:15 Ответить
Так
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15.07.2022 13:24 Ответить
Нет. Мер и не собирался. Слишком много обстрелов
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15.07.2022 13:30 Ответить
На этот год надо запретить обучение во всех университетах,пусть еще онлайн дома посидят.
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15.07.2022 13:19 Ответить
на медиків наприклад також в онлайн режимі навчати?
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15.07.2022 13:22 Ответить
Про медиків майже одночасно з Вами написав. Прошу не вважати плагіатом.
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15.07.2022 13:24 Ответить
Есть специальности, где как минимум лабораторные работы нужно проводить на специальном оборудовании и под наблюдением преподавателя. Например, химия или физика (большинство направлений). Медиков дистанционно также сложно учить - лекции еще можно онлайн, но без очных лабораторок (или как там у них это называется) не обойтись.
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15.07.2022 13:23 Ответить
Кім наче і розумний чувак, а дурний. Московити знов розіб"ють ті університети і загине ще більше людей.
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15.07.2022 13:21 Ответить
С 90% вероятностью експерты скажут что его восстановить уже нельзя
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15.07.2022 13:26 Ответить
Бідні діточки . Росіяни воюють проти дітей , проти освіти .
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15.07.2022 13:29 Ответить
Кто-нибудь может пояснить мне маниакальное желание зеленой власти с 1 сентября вернуть преподавателей и детей в школы и университеты, даже не имеющие бомбоубежищ?
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15.07.2022 13:29 Ответить
Для чого ? Точно з такою ж ціл

ю, з якою в Кременчуці працював торговий центр.
Хай мене Бог простить за такі думки, але жодна людина, що сповна розуму, не змогла б додуматися до такого в воюючій країні.
Вони зараз проводять опитування батьків,чи дають вони згоду на офлайн навчання, знаючи про 73% мені стає страшно, моя дружина після вчорашнього обстрілу Вінниці, сказала, так вони ж будуть включати сирени, попереджатимуть, я *****....
Явно прививки від К-19 також дали свій результат....
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15.07.2022 14:17 Ответить
Явно прививки від К-19 також дали свій результат.... 💯👍
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15.07.2022 15:02 Ответить
Якщо вони запровадять очне, то хай самi садять у кожну будiвлю по депутату, щоб протверезiли.
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15.07.2022 15:15 Ответить
Знищуються ворогом провідні ВУЗи, усіх бажаючих затовкати в інші - не вийде. І де гарантія, що знову не прилетіть? Надайте дітям можливість вчитись у безпеці не тільки вашим дітям. Зробіть виїзд за кордон студентів максимально прозорим. Це наше майбутнє.
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15.07.2022 16:09 Ответить
 
 