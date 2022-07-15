"Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага", - горсовет Бучанщины предупреждает о взрывах
На территории Бучанского района Киевской области 15 июля проводятся антитеррористические учения, в результате чего жителям слышны выстрелы и взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета.
15 июля на территории Бучанского района проводятся антитеррористические учения, будут слышны выстрелы и взрывы.
Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага!", - объяснили в горсовете.
Топ комментарии
+5 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий15.07.2022 13:38
+4 Roman Skripnik
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+2 Alison Reese
показать весь комментарий15.07.2022 14:09
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Це кацапський ***** який тут кожен день реєструє новий акаунт під ВПН, його банять а воно знову лізе, і корестується гугл-перекладачом щоб видати себе за українця🤣
Скоро воно знову в бані буде
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Реєстрація:14.07.2022 - а теж саме іспанською зможеш, воєн?
Лаптєногіє фашисти здохнуть
Луганськ дочекається хоробрих українських воїнів, і нарешті буде вільним від руснявого гімна
А ти тваринко балалаєчна здохнеш у страшних муках, а ми потренуємось на твоєму трупіку🤣🤣
Але не бійся, ми тебе скоро денаціфікуємо
Чекай уйоообок🤣🐷🐶