"Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага", - горсовет Бучанщины предупреждает о взрывах

На территории Бучанского района Киевской области 15 июля проводятся антитеррористические учения, в результате чего жителям слышны выстрелы и взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета.

15 июля на территории Бучанского района проводятся антитеррористические учения, будут слышны выстрелы и взрывы.

Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага!", - объяснили в горсовете.

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