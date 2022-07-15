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Новости Война
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"Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага", - горсовет Бучанщины предупреждает о взрывах

учения

На территории Бучанского района Киевской области 15 июля проводятся антитеррористические учения, в результате чего жителям слышны выстрелы и взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета.

15 июля на территории Бучанского района проводятся антитеррористические учения, будут слышны выстрелы и взрывы.

Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага!", - объяснили в горсовете.

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Сохраняйте спокойствие! Это наши тренируются, чтобы уничтожать врага, - горсовет Бучанщины предупреждает о взрывах 01

Автор: 

горсовет (667) военные учения (3457) Буча (459)


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Топ комментарии
+5
Тебе ,лять,там мало "тренировок",тупой баклан?но мы выполним твое желание -подохните все от нашего нового оружия,козломорды)
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15.07.2022 13:38
+4
Все впереди русак
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15.07.2022 13:40
+2
Та який він українець?
Це кацапський ***** який тут кожен день реєструє новий акаунт під ВПН, його банять а воно знову лізе, і корестується гугл-перекладачом щоб видати себе за українця🤣
Скоро воно знову в бані буде
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15.07.2022 14:09
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..не болтай ерундой, "герой"
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15.07.2022 13:35 Ответить
Тебе ,лять,там мало "тренировок",тупой баклан?но мы выполним твое желание -подохните все от нашего нового оружия,козломорды)
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15.07.2022 13:38 Ответить
Ти не "українець" а "дурний вишиватник"! А це ще гірше від "хахла-манкурта" Тому що "дружній ідіот" може наробить ще більної біди ніж прямий ворог Приперся сюди і сереш де-попало!
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15.07.2022 14:01 Ответить
Та який він українець?
Це кацапський ***** який тут кожен день реєструє новий акаунт під ВПН, його банять а воно знову лізе, і корестується гугл-перекладачом щоб видати себе за українця🤣
Скоро воно знову в бані буде
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15.07.2022 14:09 Ответить
Все впереди русак
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15.07.2022 13:40 Ответить


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Я читаю: 0

Реєстрація:14.07.2022 - а теж саме іспанською зможеш, воєн?
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15.07.2022 13:41 Ответить
Козломордо-свинособачий рейх буде знищено
Лаптєногіє фашисти здохнуть
Луганськ дочекається хоробрих українських воїнів, і нарешті буде вільним від руснявого гімна
А ти тваринко балалаєчна здохнеш у страшних муках, а ми потренуємось на твоєму трупіку🤣🤣
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15.07.2022 13:47 Ответить
Не гавкай там свинособача морда, може без ВПН щось напишеш "хоробрий" обісцяний русачок,
Але не бійся, ми тебе скоро денаціфікуємо
Чекай уйоообок🤣🐷🐶
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15.07.2022 13:58 Ответить
Страшно?! По Луганску?! Ты только что из запоя вышел, кацап?
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15.07.2022 13:53 Ответить
Коли захворієш, хай на тобі потренуються студенти-медики, "в бойових умовах" - як ти любиш.
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15.07.2022 14:43 Ответить
У мене ідея! А чому-б на мінні поля (де виставляються протитанкові міни) не закладать "нижнім ярусом" нерозірвані ********** які наші сапери вилучають з полів боїв? Їх же все одно знищують! Буде "фугас" - СВУ який підсилить дію штатної міни - точно танку рознесе не тільки гусеницю Я коли мине необхідність у мінному полі і штатні міни зніматимуть - ті ********** в ямах можна просто на місці ліквідовувать Адже схеми мінних полів збережуться!
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15.07.2022 14:08 Ответить
А така інформація не допомагає ворогу? Це ніяк не розкриває можливих місць дислокації підрозділів? Нам не вистачає ще "ракетної Бучі"?
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15.07.2022 14:10 Ответить
 
 