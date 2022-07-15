Запад предоставит ракеты для HIMARS, которые способны бить на 300 км, - Резников

Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия", - отметил министр.

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