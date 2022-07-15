Запад предоставит ракеты для HIMARS, которые способны бить на 300 км, - Резников
Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Financial Times.
"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия", - отметил министр.
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Об этом сообщил спикер Луганской ОВА Сергей Братчук:
1.Луганск. Минус БК.
2.Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК.
3.Макеевка, Донетчина. Минус БК.
4.Чаплинка (район), Херсонщина. Минус БК.
5.Горловка, Донетчина. Минус БК.
Бо ермаку це не потрібно, він із ЗЄ відтискають Україну від НАТО, спасаючи свої паршиві шкури, про які в НАТО все знають.
Їм уже пече скоріше б почати переговори з ПУ, а тут НАТО зі своїми, панімаєш, Хаймерсами "лізуть".
А тепер всі знають , що будуть Хаймерси і можна продовжувати боротьбу, а не лізти у переговори з убивцями.Тепер не скажуть, що нам чогось не дають, так ми підемо домовлятись
ЗРОЗУМІЛО ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ ЩОБ ЦЕ БУЛО ЗРОЗБЛЕНО З ЇХ ЗБРОЇ, БО
ЦЕ БУДЕ СХОЖЕ НА БОЯГУЗЛИВУ ПОВЕДІНКУ - ЗБРОЮ НАДАЛИ, А САМІ
БОЯТЬСЯ СТРІЛЯТИ.
Думаю у ЗСУ є ракети якими ми можемо вражати територію паРаши
і без американських ракет, не кажучи вже про Точку У