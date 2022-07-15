"Если не будем бомбить роддома и школы - нам не выиграть эту войну": Блогер-оккупант Дремов оправдывает ракетный удар РФ по Виннице

Российский оккупант и блогер Анатолий Дремов заявил, что для победы России нужно бомбить роддома и гражданское население Украины.

Об этом он пишет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это война! А на войне все методы хорошие. Если мы не будем бомбить роддома, школы, простые дома - нам не выиграть в этой войне. Только давление населения (Украины. - Ред.) на Зеленского может заставить его капитулировать. На кону репутация России и ее армии. Мы должны выиграть, чего бы это ни стоило!" – пишет оккупант.

Также Дремов считает, что "нельзя говорить плохого о своей стране во время войны, даже если она не права".

Напомним, ранее Дремов кичился военными преступлениями в Украине.

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