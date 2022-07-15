"Если не будем бомбить роддома и школы - нам не выиграть эту войну": Блогер-оккупант Дремов оправдывает ракетный удар РФ по Виннице
Российский оккупант и блогер Анатолий Дремов заявил, что для победы России нужно бомбить роддома и гражданское население Украины.
Об этом он пишет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Это война! А на войне все методы хорошие. Если мы не будем бомбить роддома, школы, простые дома - нам не выиграть в этой войне. Только давление населения (Украины. - Ред.) на Зеленского может заставить его капитулировать. На кону репутация России и ее армии. Мы должны выиграть, чего бы это ни стоило!" – пишет оккупант.
Также Дремов считает, что "нельзя говорить плохого о своей стране во время войны, даже если она не права".
Напомним, ранее Дремов кичился военными преступлениями в Украине.
Топ комментарии
+69 Николай Николаевич #334532
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+50 Светлана Круп
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+38 valera ivolgov
показать весь комментарий15.07.2022 14:41
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только мы воспитаны по-другому и не сможем бомбить ваши роддома и школы...
разные мы...
Падла Zелена, бажаю в твій дім кацапську ракету, щоб ти сдох виродок.
обыкновенный фашист
Вот всякие зелёные хенералисимусы и вынуждены корчить из себя патриотов, сохраняя свои шкуры.
Или конченные дебилы вообще, как сверху я написал про шведов.
стесняюсь спросить обдолбаннх шведов, это вы после того как в НАТО вступили, не можете без кацапов? раньше чего не приглашали!? уроды европейские!
если уж что, то на Зеленского Украинцы будут давить не для того, чтобы сдаваться мокшанским пдрам-людоедам, а чтобы у каждого Украинца под подушкой был "джавелин", М16 (в крайнем случае АК) и боекомплект на неделю активных боевых действий.. ну и бонус - узаконивание тезиса "скарабеевых" о "клаптике земли и двух кацапских рабах"..)
то, что на Московии у её холопов вызывает страх, в Украине свободных людей увеличивает злость
Известных подлостью отцов.»
М. Лермонтов © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Кончені.
В его сообщениях на телеграмм наступила пауза, после чего появились еще более агрессивные клоны его канала, и от его лица они распространяли (или еще распространяют) фейки.
https://from-ua.info/ubyto-9000-rossyyskykh-*****-kh-*****-za-nedeliu-voyn-v-ukrayne-foto-vydeo-dokument/
Здесь , похоже, фото убитого и мертвого Дремова