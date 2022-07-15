Российские власти продолжают испытывать недостаток личного состава и рабочей силы на оккупированных украинских территориях, - ISW

Главный приоритет российской армии на данном этапе – систематические и масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

К таким выводам пришли в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Ракетный удар по Виннице является частью этой тактики, говорится в докладе ISW.

Параллельно продолжаются попытки раздать российские паспорта жителям оккупированных южных районов Украины.

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Для стимуляции пенсионеров к получению гражданства РФ оккупационные войска открыли в Мелитополе пенсионный фонд, обслуживающий большую часть Запорожской области, говорится в документе.

В Херсоне ожидается прибытие политических сил для организации пророссийского референдума по области.