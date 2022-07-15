РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Война
3 675 10

Российские власти продолжают испытывать недостаток личного состава и рабочей силы на оккупированных украинских территориях, - ISW

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

Главный приоритет российской армии на данном этапе – систематические и масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

К таким выводам пришли в Институте изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Ракетный удар по Виннице является частью этой тактики, говорится в докладе ISW.

Параллельно продолжаются попытки раздать российские паспорта жителям оккупированных южных районов Украины.

Также читайте: РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, - ISW

Для стимуляции пенсионеров к получению гражданства РФ оккупационные войска открыли в Мелитополе пенсионный фонд, обслуживающий большую часть Запорожской области, говорится в документе.

В Херсоне ожидается прибытие политических сил для организации пророссийского референдума по области.

Автор: 

армия РФ (19129) оккупация (10130)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Зеля, где готовые балистические ракеты Гром? 5 мес. войны, они уже должны летать стаями за паребрик!
показать весь комментарий
15.07.2022 15:12
+7
Закатаны в асфальт. Главное - перестать стрелять (с).
показать весь комментарий
15.07.2022 15:22
+6
Не лякайте його, він про них навіть не чув. Так,Гром був,але при зелених не прогримів, турбулентность завадила
показать весь комментарий
15.07.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оно им и не надо, им всё и всех украсть по максимуму и свалить. Всё, максимум - буферную зону сделать. Но у Украинского народа и ВСУ есть планы получше!
показать весь комментарий
15.07.2022 15:08 Ответить
Зеля, где готовые балистические ракеты Гром? 5 мес. войны, они уже должны летать стаями за паребрик!
показать весь комментарий
15.07.2022 15:12 Ответить
Неначасі!!!
показать весь комментарий
15.07.2022 15:14 Ответить
Не лякайте його, він про них навіть не чув. Так,Гром був,але при зелених не прогримів, турбулентность завадила
показать весь комментарий
15.07.2022 15:19 Ответить
Закатаны в асфальт. Главное - перестать стрелять (с).
показать весь комментарий
15.07.2022 15:22 Ответить
ну і *** з ними чим ми ім поможем хіба шо вібати харашо по них шоб забули чого вони тут
показать весь комментарий
15.07.2022 15:14 Ответить
на рашці м'яса достатньо...не дарма їх 20 років з дитинства зомбували..
показать весь комментарий
15.07.2022 15:25 Ответить
на хер они пишут про проблемы раzziянской влады? по ходу войны видно, что украинская влада страдает полным отсутствием орг. способностей, непомерной жадностью, и нестачей мозга в черепах.
показать весь комментарий
15.07.2022 15:30 Ответить
получившим паспорта с курицей мутантом надо помнить о визовом режиме с Украиной
показать весь комментарий
15.07.2022 15:34 Ответить
Ой да нестача, воно і видно, така нестача що кожний день в Україні на 1 житловий квартал меншає. Арестовичі, йдіть на *** зі своїми прогнозами для ідіотів.
показать весь комментарий
15.07.2022 16:53 Ответить
 
 