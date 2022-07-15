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Новости Санкции против России Война
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МИД Украины просит Венгрию содействовать сдерживанию агрессии РФ, а не призывать к снятию санкций

венгрия

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции в отношении России могут разрушить европейскую экономику, если их не пересмотреть или отменить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и она задыхается", - сказал Орбан, которого цитируют СМИ.

В МИД Украины заявили, что "убивают европейскую экономику не санкции, а война России".

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"Санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы взорвать благосостояние в европейских странах", – отметил спикер МИД Олег Николенко.

Премьер Венгрии должен призвать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве, а наоборот, к наращиванию шагов по сдерживанию российской агрессивной политики, заявили в МИД.

Украина призывает партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазейок для обхода санкционного режима, а также увеличению поставок тяжелого вооружения для украинской армии.

Читайте: Руководитель производителя "Калибров", которыми сегодня в Виннице убиты 23 человека, до сих пор не под санкциями, - НАПК

Венгрия (1936) санкции (11268) Виктор Орбан (461) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+8
яка гидотна ця мадярщина- одним словом фіно-угри що мадяри що московіти
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15.07.2022 15:45
+5
а за турбіну посла канади викликали на килим, тобто у мадяра він лизнув, клоун малоросський, а на Канаду наїхав, пздц.
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15.07.2022 15:54
+4
"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, угорський рашистський холуй Орбан,прорашистська курва, котра не бачить,що рашистське куйло щодня стріляє в серце України,для того,щоб її добити.Уй,,, о,,бище угорське стріляє собі в ногу, а кров'ю стікає Україна і її народ.
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15.07.2022 15:45
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яка гидотна ця мадярщина- одним словом фіно-угри що мадяри що московіти
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15.07.2022 15:45 Ответить
"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, угорський рашистський холуй Орбан,прорашистська курва, котра не бачить,що рашистське куйло щодня стріляє в серце України,для того,щоб її добити.Уй,,, о,,бище угорське стріляє собі в ногу, а кров'ю стікає Україна і її народ.
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15.07.2022 15:45 Ответить
А может проще будет прошерстить венгров на Закарпатье за двойное гражданство и вопрос будет закрыт.
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15.07.2022 15:48 Ответить
Шо значит "прошерстить"? Давай тебя прошерстим на этот же предмет? Може какого пригожина у тебя из шерсти вытащим?
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15.07.2022 16:23 Ответить
да просто всем посольствам лупу подарите...
шоб они свои бейцы разглядывали в новых реалиях..
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15.07.2022 15:51 Ответить
а за турбіну посла канади викликали на килим, тобто у мадяра він лизнув, клоун малоросський, а на Канаду наїхав, пздц.
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15.07.2022 15:54 Ответить
конечно ссыт за Иканомику евросоюза, ктож их потом спонсировать будет, цыгане *******
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15.07.2022 15:55 Ответить
Прокремлівське кукурікання Орбана може зруйнувати нафтопровід Дружба.
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15.07.2022 15:56 Ответить
Венгрию пора гнать с ЕС ссаными тряпками. Местастаза **********.
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15.07.2022 15:59 Ответить
Угорщина у режимі очікування.
І вона буде зовсім непроти, якщо в Європі почнеться велика війна і наступний за нею великий переділ. Її мета Закарпаття, як мінімум, а краще все відразу, і українське Закарпаття, і румунська Трансільванія і південні райони Словаччини
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15.07.2022 16:04 Ответить
Ваще оборзели:
Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що мають сценарії "військової надзвичайної ситуації", щоб захистити і врятувати угорців, які проживають на Закарпатті Він припустив, що угорські військові можуть перейти кордон, якщо це буде потрібно. Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню Index.

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15.07.2022 16:35 Ответить
Перейти - то они могут, да только не далеко зайдут, и не долго.
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15.07.2022 16:52 Ответить
Nu-nu. Super voyaki. Vidrazu I za Karpats'ku Cich' pomstymosya
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15.07.2022 17:20 Ответить
Перекройте границу этническим венграм в Закарпатье, иначе срать они будут долго и нудно нам на головы.
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15.07.2022 16:38 Ответить
ЕС слабая прежде всего потому , что в неё приняли мягко говоря, не те страны. Несколько стран ,, гамноедов, , 5я колонна расизма развалят Европу. Венгрия - угрофинны , генетически они родные братья мокшан. Также по подлости , идиотии , ,, великости,, они идентичны. Нельзя в объединениях стран применять принцип консенсуса - из десятков стран найдутся больные страны , падкие на взятки, не адекватные ( как у людей). Из ЕС нужно и увольнять, не только принимать. Решать проблемы нужно только хотя бы 80 % голосов - иначе полная импотенция. Венгрия - это раша2 , её давно нужно выгнать ото всюду и ,, опустить,,- мерзкий народ.
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15.07.2022 17:31 Ответить
Нет смысла о чём то просить парашенских подстилок.
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15.07.2022 18:18 Ответить
господи, та підірвіть ***** ту трубу до тієї ******* угорщини, а потім скажіть шо то були москальські диверсанти. пішов ***** той орбан зі своїм ******.
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15.07.2022 22:28 Ответить
 
 