МИД Украины просит Венгрию содействовать сдерживанию агрессии РФ, а не призывать к снятию санкций
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции в отношении России могут разрушить европейскую экономику, если их не пересмотреть или отменить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и она задыхается", - сказал Орбан, которого цитируют СМИ.
В МИД Украины заявили, что "убивают европейскую экономику не санкции, а война России".
"Санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны. Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы взорвать благосостояние в европейских странах", – отметил спикер МИД Олег Николенко.
Премьер Венгрии должен призвать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве, а наоборот, к наращиванию шагов по сдерживанию российской агрессивной политики, заявили в МИД.
Украина призывает партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазейок для обхода санкционного режима, а также увеличению поставок тяжелого вооружения для украинской армии.
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шоб они свои бейцы разглядывали в новых реалиях..
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