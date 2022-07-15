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Новости Война
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Суд в Петербурге зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука

шевчук

Дзержинский районный суд российского Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях". - Ред.), в отношении Юрия Шевчука", - отмечается в сообщении.

Материалы переданы судье.

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Отметим, что 26 мая этот же суд уже регистрировал дело в отношении Юрия Шевчука по той же статье, однако судья вернул их составителям для устранения недостатков.

"Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", - сообщали в пресс-службе 30 мая.

армия РФ (19129) Санкт-Петербург (486) суд (25086) Шевчук Юрий (60)


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Топ комментарии
+20
А какая разница когда он зарегестрировался? По факту сказано. Шевчук один из тех немногих кто борется внутри против рашистов и небоится пуйла. Да он русский и любит свою страну, но он ЧЕЛОВЕК при этом, он видит зло и осознает что происходит и пытается этому противостоять. Да и финансовая помощь с его стороны для украинцев дорогого стоит, он не просто отдает все свои зарплаты, он еще и рискует сесть за это. Впринципе как и за свои постоянные акции и протесты.
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15.07.2022 17:00
+18
как можно в таком маразме жить добровольно, тем более имея деньги и возможность слинять
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15.07.2022 16:37
+15
"Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей." (с)
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15.07.2022 17:01
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как можно в таком маразме жить добровольно, тем более имея деньги и возможность слинять
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15.07.2022 16:37 Ответить
его уже не выпустят, куда слинять
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15.07.2022 16:44 Ответить
Есть такая штука, смелость называется. Погугли, если раньше не слышал.
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15.07.2022 16:46 Ответить
Ти сьогодні тут сміливо зареєструвався, так що гуглити марно - це "сміливо" як для бота
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15.07.2022 16:50 Ответить
А какая разница когда он зарегестрировался? По факту сказано. Шевчук один из тех немногих кто борется внутри против рашистов и небоится пуйла. Да он русский и любит свою страну, но он ЧЕЛОВЕК при этом, он видит зло и осознает что происходит и пытается этому противостоять. Да и финансовая помощь с его стороны для украинцев дорогого стоит, он не просто отдает все свои зарплаты, он еще и рискует сесть за это. Впринципе как и за свои постоянные акции и протесты.
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15.07.2022 17:00 Ответить
Він живе в мордорі поміж оиками і "любітсваюстрану"? Тобто він любить мордор і орків? Любить їхню мерзенну говірку і таку ж мерзенну "культуру"? Психічно здорова людина не буде захоплюватися пушкіними і мішамікруґами.
Для будь-кого притомного буде розумно розірвати усі зв'язки з тією країною жорстоких вбивць, ґвалтівників та горлорізів.
Харошихрузґє не існує за визначенням.
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15.07.2022 17:17 Ответить
Даже те россияне и белорусы что воюют и гибнут за нашу Украину, они любят свои страны и борятся против рашистов и режимов пуйла/усатого. А тот кто отрекается от самой родины, тот предатель - в дэнээрах такого говна валом.
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15.07.2022 17:21 Ответить
Якщо ви маєте на увазі природу та місто поховань своїх предків то може воно й так.Але ******* населення нарассеї з його хижими думками та ненавистю до всього сутнього,вибачайте.Це як запустити у чудовий японьский бассейн заміст золотих рибок,алігаторів.Вини зруйнують усю красу цього міста та перетворять його на жахіття.Саме населелення формує красу та цікавість краю.
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15.07.2022 17:43 Ответить
А кого ты хочешь заставить его любить? А тебе не кажется, что навязывая кому то свои предпочтения ты поступаешь, как обычный рашист? 100% совпадение. И какого хера ты тут тогда ругаешь ватников когда ты сам такой же и мыслишь так же. Ватник это не национальность и не место рождения. Это образ мыслей.
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15.07.2022 18:02 Ответить
в ньому немає какцапської крові. батько українець, а мати татарка
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15.07.2022 18:03 Ответить
А різнця така, що "какая разніца" - саме за датою реєстрації можна побачити рашистських ботів. Вчора після Вінниці їх тут було хєрова купа і усі з вчорашньою датою реєстрації. До речі, і не крилися: "ви хахли мастера отмазок - не прокатит, там в доме ахфіцеров пагіблі гєнєрали"
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15.07.2022 18:41 Ответить
25000 смелых подписали петицию
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15.07.2022 16:53 Ответить
такі ік він, доносять правду в мозги ваті.
і лиш через свою міссію Шевчук не злиняв
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15.07.2022 19:06 Ответить
"предчувствие... гражданской войны" (с), нє?
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15.07.2022 16:47 Ответить
посадити Шевчука це буде повне днище !

Юра це не Льоха,
Шевчук це "Родіна-уродіна...." - останні залишки совісті рашки
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15.07.2022 17:23 Ответить
Дело в том что именно его им инужно выпустить!Что и сделают приего жилании а Главное что его примет любая Страна!
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15.07.2022 16:48 Ответить
точно хочуть посадити
а чи зможуть?
-------------------------------------
у кацапів дибілів там вистачає
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15.07.2022 16:49 Ответить
"Дискредитация вооруженных сил рф" - это заявление Шевчука о том, что патриотизм не заключается в том, чтобы путину жопу лизать?
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15.07.2022 16:53 Ответить
И слово "мир", и песня "Пусть всегда будет солнце"- тоже дискредитация.
Уже и судебных решений валом.
Отак-то.
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15.07.2022 17:01 Ответить
Тікати йому треба з кацапії,бо посадять.
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15.07.2022 16:54 Ответить
по судам затаскают
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15.07.2022 16:57 Ответить
Якщо й ні то місцеві точно будуть у слід плювати та з палками гонятись за ним.Як це вже було з Макаревічем.Мабуть у дикіх джунглях,якщо такі лишились,спокійніше ниж на расейке.
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15.07.2022 17:52 Ответить
І навчитися людською мовою пісні складати, а не тією орківською говіркою.
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15.07.2022 17:18 Ответить
тільки суть висловлюваннь! мова не має значеннякрім парашинської, бо мова використовується як зброя та привід для війни!)
у випадку з парашею, мова є засобом впливу та ... тому і тільки тому треба позбавлятися парашинської мови, а не тому, що вона якась не така.
КОЖНА мова у світі несе унікальні здобутки носіїв мови! Унікальність кожної мови в тому, що декотрі поняття неможливо передати іншими мовами.
На привеликий жаль носії ПАРАШИНСЬКОЇ мови стали провідниками рашихмк та парашенства, мова невинна, але вона ЗАСІБ та ПРИВІД, тому повинна бути відторгнена!
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15.07.2022 17:46 Ответить
рашизма
сорі хвилювався, ламав клаву
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15.07.2022 17:47 Ответить
Сволота, вже і до Юрчика добралися.
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15.07.2022 16:59 Ответить
все логічно, ну як у мордорі можливо безкарно давати оцінку гидким, диким, смердючим оркам? це був би збій системи а такого не спостерігається, скоріше навпаки, маразм "крепчает".
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15.07.2022 17:30 Ответить
"Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей." (с)
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15.07.2022 17:01 Ответить
Треба об'єднати провадження на Шевчука та Макаревича, а ще додати туди Лію Ахеджакову. Може хоч тоді щось в когось на расєюшкє клацне?
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15.07.2022 17:04 Ответить
это все не бедные люди, есть деньги на адвокатов, но каток режима х..ла закатает если не посадит.
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15.07.2022 17:06 Ответить
Вам нагадати трагичний кінець Німцова,Політковської та багатьох інщіх?Зараз відкрито йти проти Ху.ла,знаходячись на рассейке,тє ж саме бузглуздя,як боротись у Нимеччині часів Другої світової, проти Гітлера.Кінець буде такий самий.Бо Ху.ло і є Гітлер **********.Хіба що автошляхи,на відміну від другого,не будує.
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15.07.2022 18:05 Ответить
поэтому и не выходят на митинги после того как их давили на улицах, били и в автозаки засовывали. А потом до семьи доберутся, если еще захочешь что то сказать. Не все так просто, как кажется.
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15.07.2022 20:02 Ответить
вразумление у кацапа может наступить только в том случае ,когда его клацнет пуля. пойми 99% они конченные твари. не люди
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15.07.2022 17:13 Ответить
Ви наївний чи зе-лекторат? 150й день війни проти парашної *********, параша кожен день трощить пачками наші квартали, лікарті і університети, а ви все чекаєте, що у орків прокинеться совість?
Нема слів.
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15.07.2022 17:14 Ответить
Долго искали суд, и нашли - название соответствующе: Дзержинський
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15.07.2022 17:12 Ответить
Убьют, как Немцова , и вся любовь. Тікати треба. И смелость тут не причем , не надо путать с глупостью . Я не думаю ,что выйдет, как с Постернаком . ***** , это квинтэсенция уродов.
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15.07.2022 17:18 Ответить
Юра Шевчук перечислил весь свой гонорар за концерт в Уфе для беженцев Украины...
Предатель... рабZeйки типа Концлагерья пУтлера...
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15.07.2022 17:20 Ответить
ДДТ - Тень на стене (Творчество в пустоте. Аудио)

https://www.youtube.com/watch?v=K5i6-oLxkJ0&ab_channel=NavigatorRecords

"....новый день в камуфляже
новый Бог в галифе..."
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15.07.2022 17:45 Ответить
октябрь 2921....
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15.07.2022 17:48 Ответить
На даты обратите внимание и на "судей" - он "дескредетировал" пару месяцев назад и только сейчас смогли "возбудится"! Юрий, давай к нам))! - Будем жечь
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15.07.2022 17:58 Ответить
а вы ему пенсию платить будете?
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15.07.2022 20:04 Ответить
Пердимонокль якийсь-суд iменi дзержинського мiста санкт-петербург...
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15.07.2022 19:03 Ответить
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной,
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь,
Сколько жизни в висок мне плюет вороненым стволом долгожданная да-a-аль!

Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...

Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей.

Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам...

Из-под черных рубах рвется красный петух, из-под добрых царей льется в рты мармелад.
Никогда этот мир не вмещал в себе двух был нам Богом отец, ну, а чертом Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...

Эй, начальник!
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15.07.2022 20:44 Ответить
він і не думав звалювати з лаптєстану. чекав приходу чекістів... шкода.
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15.07.2022 22:08 Ответить
 
 