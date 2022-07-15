Суд в Петербурге зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука
Дзержинский районный суд российского Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях". - Ред.), в отношении Юрия Шевчука", - отмечается в сообщении.
Материалы переданы судье.
Отметим, что 26 мая этот же суд уже регистрировал дело в отношении Юрия Шевчука по той же статье, однако судья вернул их составителям для устранения недостатков.
"Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", - сообщали в пресс-службе 30 мая.
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Для будь-кого притомного буде розумно розірвати усі зв'язки з тією країною жорстоких вбивць, ґвалтівників та горлорізів.
Харошихрузґє не існує за визначенням.
і лиш через свою міссію Шевчук не злиняв
Юра це не Льоха,
Шевчук це "Родіна-уродіна...." - останні залишки совісті рашки
а чи зможуть?
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у кацапів дибілів там вистачає
Уже и судебных решений валом.
Отак-то.
у випадку з парашею, мова є засобом впливу та ... тому і тільки тому треба позбавлятися парашинської мови, а не тому, що вона якась не така.
КОЖНА мова у світі несе унікальні здобутки носіїв мови! Унікальність кожної мови в тому, що декотрі поняття неможливо передати іншими мовами.
На привеликий жаль носії ПАРАШИНСЬКОЇ мови стали провідниками рашихмк та парашенства, мова невинна, але вона ЗАСІБ та ПРИВІД, тому повинна бути відторгнена!
сорі хвилювався, ламав клаву
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей." (с)
Нема слів.
Предатель... рабZeйки типа Концлагерья пУтлера...
https://www.youtube.com/watch?v=K5i6-oLxkJ0&ab_channel=NavigatorRecords
"....новый день в камуфляже
новый Бог в галифе..."
Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной,
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь,
Сколько жизни в висок мне плюет вороненым стволом долгожданная да-a-аль!
Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...
Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей.
Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам...
Из-под черных рубах рвется красный петух, из-под добрых царей льется в рты мармелад.
Никогда этот мир не вмещал в себе двух был нам Богом отец, ну, а чертом Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...
Эй, начальник!