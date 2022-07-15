Суд в Петербурге зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука

Дзержинский районный суд российского Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях". - Ред.), в отношении Юрия Шевчука", - отмечается в сообщении.

Материалы переданы судье.

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Отметим, что 26 мая этот же суд уже регистрировал дело в отношении Юрия Шевчука по той же статье, однако судья вернул их составителям для устранения недостатков.

"Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", - сообщали в пресс-службе 30 мая.