Украинские защитники попали в два российских Су-25 на Запорожском направлении, - СБУ
Бойцы Центра спецопераций "А" совместно с воинами ВСУ сбили один самолет оккупантов Су-25, еще один - поразили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение - точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.
Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен.
Также в недавнем достижении спецназовцев - уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состава боекомплекта и позиции противника", - говорится в сообщении.
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не так, як хотілося б, але таки займаються
Краще б з'ясували хто здав Херсон.
Якщо ця задачка важка, то розгадати загадку хто випустив портнова.