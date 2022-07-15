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Новости Война
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Украинские защитники попали в два российских Су-25 на Запорожском направлении, - СБУ

су

Бойцы Центра спецопераций "А" совместно с воинами ВСУ сбили один самолет оккупантов Су-25, еще один - поразили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степной враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение - точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК.

Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен.

Также в недавнем достижении спецназовцев - уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, состава боекомплекта и позиции противника", - говорится в сообщении.

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СБУ (19871) уничтожение (6869) Запорожская область (3061)


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Топ комментарии
+23
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15.07.2022 17:06
+20
Два лаптелета все! И это мы ещё не начинал
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15.07.2022 16:53
+19
Героям слава!
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15.07.2022 16:56
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Два лаптелета все! И это мы ещё не начинал
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15.07.2022 16:53 Ответить
Краще б Служба безпеки України займалася своїми прямими обов'язками - боролася із ворожими спецслужбами, насамперед кацапськими та білоруськими!
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15.07.2022 16:56 Ответить
ви можете не вірити, але ці слижби займаються навіть своїми прямими забов"язуваннями!
не так, як хотілося б, але таки займаються
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15.07.2022 17:52 Ответить
не служби, а ОДНА служба в складі сбу(( звісно нажаль...
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15.07.2022 18:28 Ответить
Та вони в тилу їх опустили .......
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15.07.2022 18:43 Ответить
Один Второго только "удивили"...
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15.07.2022 17:25 Ответить
Вот это КРАСАВЦЫ ❤️💙💛‼️👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀Высший пилотаж‼️БРАВО‼️БРАВИССИМО‼️
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15.07.2022 17:54 Ответить
Ай, молодца !
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15.07.2022 16:56 Ответить
Героям слава!
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15.07.2022 16:56 Ответить
Головне, щоб це були не свої.
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15.07.2022 16:57 Ответить
твои, твои поразили, рузькэ.
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15.07.2022 17:36 Ответить
Лев Толстои повесть Хаджимурад глава 18 Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.
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15.07.2022 16:59 Ответить
Хлопці не зупиняйтесь, лупаште, а то знов якісь переговори у нас за спинами починаються!
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15.07.2022 17:01 Ответить
Яким боком СБУ до збиття літаків? Вони в основному то відпускають потім ловлять медведчука і все щоб якось привя'зати до нього Порошенка
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15.07.2022 17:01 Ответить
А от так теж збивають ************** гiвнольоти, таке було:
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15.07.2022 17:03 Ответить
Ух какая.. дайте телефончик
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15.07.2022 18:32 Ответить
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15.07.2022 17:06 Ответить
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15.07.2022 17:07 Ответить
Викликали на допит, а там і збили.... Якось так
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15.07.2022 17:11 Ответить
а вслед кацапскому караблю...?
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15.07.2022 17:31 Ответить
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15.07.2022 19:44 Ответить
Та важливо те, що мінус два!
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15.07.2022 17:12 Ответить
Низовой состав СБУ молодцы. Высший - как всегда. Два мундира - второй в шкафу ФСБ висит.
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15.07.2022 17:38 Ответить
Це нові чи ті що пару днів тому в статистику долали?
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15.07.2022 17:42 Ответить
І до чого тут СБУ?
Краще б з'ясували хто здав Херсон.
Якщо ця задачка важка, то розгадати загадку хто випустив портнова.
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15.07.2022 18:17 Ответить
Надеюсь, второй больше не взлетит.
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15.07.2022 19:02 Ответить
Горите в аду, твари
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15.07.2022 19:28 Ответить
хтось говорив,що російські літаки вже не літають на нашій території, кому вірити тепер?
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15.07.2022 20:01 Ответить
Над тимчасово окупованими територіями - літають.
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15.07.2022 20:06 Ответить
зрозумів
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15.07.2022 20:15 Ответить
«Редкая птица долетит до середины Днепра», - писал Гоголь.
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15.07.2022 20:42 Ответить
 
 