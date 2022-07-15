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Новости Война
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ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине, - Хлань

вибух,обстріл

Вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем расположение оккупантов в Новой Маячке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", - написал Хлань.

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ВСУ (6565) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+41
Всім виконавцям-респект...
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15.07.2022 17:26
+40
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15.07.2022 17:42
+33
Хаймарсики кохані,які ж ви хороші. Ну і інформатори на місцях молодці.Кацапи мають власної тіні боятись,падлюки.
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15.07.2022 17:31
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Всім виконавцям-респект...
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15.07.2022 17:26 Ответить
Всегда рад хорошим новостям! Давайте ещё!
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15.07.2022 17:26 Ответить
Дохлих орків забагато не буває. Сподіваюсь, статистика буде гарною.
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15.07.2022 17:29 Ответить
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15.07.2022 17:30 Ответить
Хаймарсики кохані,які ж ви хороші. Ну і інформатори на місцях молодці.Кацапи мають власної тіні боятись,падлюки.
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15.07.2022 17:31 Ответить
"Грузовик с шестью Хаймарсами в кузове" 🤣🤣🤣🤣🤣 Я всѣ

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15.07.2022 17:36 Ответить
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15.07.2022 17:45 Ответить
Ага! А ще "шестиствольний "Цезар" і "Зірку смерті"
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15.07.2022 17:48 Ответить
Был же ещё рамзан, который в неравном бою зарэзал злобный Химарс.
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15.07.2022 17:49 Ответить
Це все що треба знати про кацапів.) А Чингиса та йому подібних треба лікувати від наркозалежності (5-літровою клізмою).)
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15.07.2022 17:50 Ответить
Та "Чінгіс" може й сам не знать - який "гераический паступак" він вчинив Читав якось тут : кацапи розказали про "героїзм" якогось сержанта, який, будучи пораненим, витіг поранених товаришів з танка, а сам потім геройськи відбивав атаки "укропів" Спалив кілька танків і убив купу ворогів А пізніше він сам сказав, що то - брехня І все "геройське" - що повитягував трупи з танка
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16.07.2022 05:06 Ответить
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15.07.2022 18:00 Ответить
Вот это уровень. Один мудак с автоматом уничтожил больше хамерсов чем у нас было
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15.07.2022 18:14 Ответить
😅😅😅😅
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15.07.2022 20:48 Ответить
дааааа....... , на концертах Кабздона аншлаг за аншлагом.
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15.07.2022 17:38 Ответить
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15.07.2022 17:42 Ответить
В Украине не должно быть кацапских консульств. Ни один кацап больше не имеет права ступить на украинскую землю.
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15.07.2022 17:46 Ответить
Так шо уже таки деду гранатомёт обратно закапывать?
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15.07.2022 17:50 Ответить
Ні, не треба... Най будЕ...
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15.07.2022 18:13 Ответить
Аж раптом звідки не візьмись прилетів привіт від Хамерсів. Слава ЗСУ!
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15.07.2022 17:47 Ответить
Хоча б по батареї Хаймарсів на 200 км фронту...
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15.07.2022 17:50 Ответить
За Винницу - сотни таких ответок.
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15.07.2022 17:52 Ответить
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15.07.2022 19:52 Ответить
Оздоровили, більше не хворітимуть.☝🤓
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15.07.2022 18:01 Ответить
Дим чорний..Пережарили кацапофашистів трохи...Пригорілим будуть хрустіти
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15.07.2022 18:42 Ответить
чёрный - это от резины.
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15.07.2022 19:08 Ответить
А нєфіг було маячити на нашій території!
Ну що ж рашистам «нєх#й шастать», нашим же нехай щастить!
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15.07.2022 18:06 Ответить
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15.07.2022 18:14 Ответить
Дрбра новина! дайте ще ХІМАРСІВ хоча б з сотню...
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15.07.2022 18:24 Ответить
у нас их уже больше, чем у армии Франции. Нам сейчас не комплексы уже нужны, а больше б/к.
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15.07.2022 18:36 Ответить
тільки тільки повечеряли, покурили, начальство почало чаювати (в кацапському стилі) а тут терміново роздають квитки до Кобзона.
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15.07.2022 18:25 Ответить
Подробно не пишут по понятным причинам. Но ясно это дело вездесущих Хаймарсов. Именно они изменили весь ход войны.
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15.07.2022 18:51 Ответить
Ввечері 14 липня ? Мабудь всі спати пошли і штаб був пуст?
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15.07.2022 18:58 Ответить
та да, всі розійшлися або по хатам. хто на здибанки, хтось пішов по клубам на діскотєку...
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15.07.2022 19:12 Ответить
Кацапи відзначали Дєнь взятія Бастілії!

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15.07.2022 20:03 Ответить
Здається, HIMARS потребує нових цілей. Врешті-решт живу силу противника потрібно знищити, і якщо це створює паніку, щоб окупанти швидше втікали додому, то це бонус. Тож казарми - хороша мішень. Ворог теж боїться бути в котлі. Не забудьте запропонувати їм можливість приєднатися до «Легіону «Свобода Росії», громадянська війна в Росії значно полегшить ситуацію в Україні.
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15.07.2022 20:23 Ответить
А говорили ж ще 2 тижні тому обізнані люди: банк цілей містить багато чого і, очевидно, що спочатку будуть найсмачніше жарити, а потім підуть вже і по всіляких казармах, ппд, базах автотранспорту тощо.

І судячи з того, що потвори з лаптєстанського уряду в чеговий раз голосно заспівали про "перемовини, з визнанням існуючого положення", а обстріли на фронті зменшились в 10-20 разів - великих складів снарядів та ракет до РСЗО насправді не дуже й багато було.

Тож тепер наші хлопці будуть утюжити казарми, а це означає, що моральний дух загарбників буде ще гірше і відказників буде на порядок більше. Що не може не радувати.
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15.07.2022 22:02 Ответить
 
 