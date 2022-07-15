ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине, - Хлань
Вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем расположение оккупантов в Новой Маячке Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", - написал Хлань.
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+41 Александр Чуднивец #474549
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+33 Jose Rodriguez Gacha
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Ну що ж рашистам «нєх#й шастать», нашим же нехай щастить!
І судячи з того, що потвори з лаптєстанського уряду в чеговий раз голосно заспівали про "перемовини, з визнанням існуючого положення", а обстріли на фронті зменшились в 10-20 разів - великих складів снарядів та ракет до РСЗО насправді не дуже й багато було.
Тож тепер наші хлопці будуть утюжити казарми, а це означає, що моральний дух загарбників буде ще гірше і відказників буде на порядок більше. Що не може не радувати.