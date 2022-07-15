"Нафтогазу" поставлена задача иметь 19 млрд кубов газа к отопительному сезону, - Шмыгаль

Правительство уже три месяца активно ведет подготовку к разным сценариям прохождения отопительного сезона. Главный приоритет – достаточное количество запасов газа и угля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшился. "Нафтогазу" поставлена ​​задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по состоянию на середину июля у Украины уже есть 1,5 млн тонн угля. Как подчеркнул премьер-министр, это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время.

"Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы к началу отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн тонн", — отметил глава правительства.

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Шмигаль также сообщил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации: "Когда твой географический сосед — неадекватный террорист, должны готовиться к любым сценариям".