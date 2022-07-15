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Новости
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"Нафтогазу" поставлена задача иметь 19 млрд кубов газа к отопительному сезону, - Шмыгаль

шмигаль,кабмін

Правительство уже три месяца активно ведет подготовку к разным сценариям прохождения отопительного сезона. Главный приоритет – достаточное количество запасов газа и угля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшился. "Нафтогазу" поставлена ​​задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по состоянию на середину июля у Украины уже есть 1,5 млн тонн угля. Как подчеркнул премьер-министр, это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы в настоящее время.

"Продолжаем наращивать и собственную добычу. Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы к началу отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн тонн", — отметил глава правительства.

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Шмигаль также сообщил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации: "Когда твой географический сосед — неадекватный террорист, должны готовиться к любым сценариям".

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+11
А давайте допоможемо Даші Шмигалю порахувати!
10 млрд вже є, 3 млрд подарували бені (можна ж забрати?), ще десь 5 млрд фірташевських. Разом вже 18, ще один можемо і накачати, якщо укргаз таки забрати у бені?
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15.07.2022 18:40
+6
Так так а потім увесь цій газ подарувати бене
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15.07.2022 18:30
+4
25% территории под оккупацией а аппетиты шмыги все такие же как и при отоплении 100% территории
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15.07.2022 18:28
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Ну раз треба, то намалюють!
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15.07.2022 18:28 Ответить
Старый анекдот времен советского ежедневного дебелизма в армии.
Диалог между солдатом и прапорщиком:
- Товарищь прапорщик , а вы можете остановить поезд?
- Запросто! Поезд стой, раз, два!
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15.07.2022 20:20 Ответить
25% территории под оккупацией а аппетиты шмыги все такие же как и при отоплении 100% территории
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15.07.2022 18:28 Ответить
излишки можно будет продать в Евросоюз и цена будет повыше теперешней
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15.07.2022 18:42 Ответить
Излишки продадут населению, уже несколько лет топят в теплые месяцы при отсутствии необходимости. Сильные морозы 2-3 дня в месяц, а платежка за 40 квадратов меньше 2к гривен не бывает. При том, что примерно такая же квартира с индивидуальным обходится в 350-600 грн в месяц.
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15.07.2022 19:16 Ответить
Так так а потім увесь цій газ подарувати бене
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15.07.2022 18:30 Ответить
Напомнило анекдот про прапощика останавливающего танк: Танк стой! Ать-два!
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15.07.2022 18:31 Ответить
шмыгалю нормально,шо контора мониторинга счёткиков гребёт бабло больше чем нафтогаз?
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15.07.2022 18:33 Ответить
Валяюсь... Уже три місяці уряд активно веде підготовку різних планів. А потрібно було купувати і закачувати. Як вам такий геніальний і абсолютно тривіальний план???
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15.07.2022 18:36 Ответить
Шарлатани...
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15.07.2022 18:36 Ответить
А давайте допоможемо Даші Шмигалю порахувати!
10 млрд вже є, 3 млрд подарували бені (можна ж забрати?), ще десь 5 млрд фірташевських. Разом вже 18, ще один можемо і накачати, якщо укргаз таки забрати у бені?
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15.07.2022 18:40 Ответить
Там хоч кайлом у голову, броня(((
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16.07.2022 07:41 Ответить
поставлено задание.. и где нафтогаз его возьмёт? напердит разве что
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15.07.2022 18:47 Ответить
как ни странно, но газпром заполняет наши хранилища. А мы по документам покупаем газ из польши и словакии и даже венгрии, который они оставляют себе.
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15.07.2022 18:52 Ответить
Який Газпром?! У нас свого газу вдосталь! Україні вистачить. Якщо не знаєш, при СРСР - Україна була головним постачальникогазу. На жаль - багато викачали, там тепер газосховища. Але є ще достатньо і нам вистачить! Так що, не радій завчасно.
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15.07.2022 19:43 Ответить
нам то вистачить..ше на твердому паливі..крім того, тварюки, мовою яких ви тут проповєдуєте, розбомбило..розтрощило території, що опалюються.
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15.07.2022 18:57 Ответить
Разгонятель язіка? Пацанов на нулевом спроси, якими мовами вони розмовляють
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15.07.2022 19:04 Ответить
а ти ща таке? І з яких хренів ти про нульовку питаєш? піндуй під лавку, спрашиватєль
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15.07.2022 19:16 Ответить
прапаведница
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15.07.2022 22:28 Ответить
Драстуй, невістка
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15.07.2022 22:29 Ответить
взагалі-то у нас і власні родовища є. якби не коломойський, то може і вистачило б.
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15.07.2022 19:44 Ответить
" поставлене завдання"?Рукожопи,ви спочатку роздерибанили Нафтогаз,обанкротили,а тепер завдання "ставите"?Наволоч!Ви маєте 220 ярдів що кобалєв просить?
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15.07.2022 20:15 Ответить
 
 