Глава дипломатии ЕС Боррель встретился с украинскими беженцами в Черногории

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Черногорию встретился с оказавшимися в этой стране украинскими беженцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Боррель рассказал в своем Twitter.

"Ужасная жестокость России влечет за собой огромные человеческие страдания и массовое перемещение людей. Сегодня я встретился с украинскими беженцами, чтобы послушать их истории, ситуацию и потребности. ЕС поддерживает вас. Мы будем продолжать работать, чтобы поддержать вас. Слава Украине!" – отметил глава европейской дипломатии.

Russia’s appalling cruelty is causing immense human suffering and massive displacement.



I met today with Ukrainian refugees to listen to their stories, their situation and their needs.



The EU stands with you. We will continue working to support you.



Слава Україні! pic.twitter.com/7Vhn0v3I61