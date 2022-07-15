Кулеба обсудил с иранским коллегой Абдоллахияном вопрос о невозможности передачи России беспилотников

Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы после разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как рассказал глава украинского МИД, во время телефонного разговора представитель Тегерана выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице, который произошел вчера днем.

"Я отметил позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", - проинформировал министр.

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