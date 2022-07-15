Кулеба обсудил с иранским коллегой Абдоллахияном вопрос о невозможности передачи России беспилотников
Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы после разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Как рассказал глава украинского МИД, во время телефонного разговора представитель Тегерана выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице, который произошел вчера днем.
"Я отметил позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", - проинформировал министр.
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************* консєрви.
Всі про це знають, але чомусь обох тримають і далі на посадах. Дивно, чи не так?
Иран ничего не будет передавать кацапам, от слова совсем. Иначе прямые и вторичные санкции нанесут огромный ущерб экономике Ирана, кроме того иранцев вполне устраивает нынешнее вытеснение росиян из нефтяного рынка Китая и Индии, потому что у них появилась возможность нарастить свои продажи, особенно в Индии.
яке С-400 гівно, не здатне перехопити балістичну ракету
Абд-аллах-ян = слуга + бог + той, що належить (походить від)
Не должна продавать удобрения
Не должна получить турбину после ремонта
Не должна продавать нефть
Не должна продавать газ
Что они ещё там не должны ???