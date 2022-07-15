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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба обсудил с иранским коллегой Абдоллахияном вопрос о невозможности передачи России беспилотников

иран

Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы после разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как рассказал глава украинского МИД, во время телефонного разговора представитель Тегерана выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице, который произошел вчера днем.

"Я отметил позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", - проинформировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли центр Бахмута, - Нацполиция

беспилотник (3567) Иран (1786) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Джейк Салліван біля президента Байдена, - це як Єрмак, охмуряющій Зєльцмана.
************* консєрви.
Всі про це знають, але чомусь обох тримають і далі на посадах. Дивно, чи не так?
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15.07.2022 20:28
+2
Думаю, після війни з Україною, кацапи, свої " комплекси" хіба шо армянам зможуть впарити...
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15.07.2022 20:34
+2
V Irani bagato armyan
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15.07.2022 20:34
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нехай "потрібні" і "справні" передають
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15.07.2022 20:20 Ответить
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван: "Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, в тому числі БПЛА, здатних нести зброю, у терміновому порядку". Іран може надати Росії ці дрони в обмін на С400, які він вже давно хотів закупити в Росії
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15.07.2022 20:22 Ответить
Джейк Салліван біля президента Байдена, - це як Єрмак, охмуряющій Зєльцмана.
************* консєрви.
Всі про це знають, але чомусь обох тримають і далі на посадах. Дивно, чи не так?
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15.07.2022 20:28 Ответить
У Байдена есть отмазка. Он человек Хиллари Клинтон, которая имеет влияние в партии.
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15.07.2022 20:36 Ответить
Хілларі - припадочна пєнсіонєрка.

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15.07.2022 20:57 Ответить
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15.07.2022 20:58 Ответить
Думаю, після війни з Україною, кацапи, свої " комплекси" хіба шо армянам зможуть впарити...
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15.07.2022 20:34 Ответить
салливан - это американская арахамия.
Иран ничего не будет передавать кацапам, от слова совсем. Иначе прямые и вторичные санкции нанесут огромный ущерб экономике Ирана, кроме того иранцев вполне устраивает нынешнее вытеснение росиян из нефтяного рынка Китая и Индии, потому что у них появилась возможность нарастить свои продажи, особенно в Индии.
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15.07.2022 20:43 Ответить
передайте Україні ракети із дальністю 300 км до Хімарсів і ми покажемо всьому світові на рашиских шкурах

яке С-400 гівно, не здатне перехопити балістичну ракету
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15.07.2022 23:00 Ответить
Чот абдолахян как то по армянски звучит)
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15.07.2022 20:30 Ответить
V Irani bagato armyan
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15.07.2022 20:34 Ответить
В Иране очень много армян
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16.07.2022 09:09 Ответить
перси вважають вірменів кревними братами в контексті власного багатовікового конфлікту з тюрками. Але в даному випадку цей міністр не вірменин, а ісламізовані вірмени в Ірані ніколи не намагалися зовні зберегти етнічну ідентичність. В арійських мовах суфікс "-іан" є одним з варіантів утворення привласнювальних прикметників. Він є і в український, хоча і лише в множині, а в однині має доповнюватись родовою ознакою: кияни (киянин, киянка), львівяни, шляхтянка.

Абд-аллах-ян = слуга + бог + той, що належить (походить від)
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16.07.2022 11:05 Ответить
Не должна получить вооружение

Не должна продавать удобрения
Не должна получить турбину после ремонта
Не должна продавать нефть
Не должна продавать газ

Что они ещё там не должны ???
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15.07.2022 20:36 Ответить
Абдоллахян?!🤨 Сраный ара???
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15.07.2022 20:54 Ответить
Кремль заявив, що путін 19 липня поїде до столиці Ірану Тегерана. Очікується, що він зустрінеться з президентом Ірану ********* Раїсі
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15.07.2022 21:09 Ответить
хорош кипишевать. Байден беседу уже провёл. Кулеба можешь идти в отпуск
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15.07.2022 22:50 Ответить
Iranskije bezpilotniki opasni budet ,no nemeckije Geopardi legko spravitsia s nimi
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15.07.2022 23:12 Ответить
До місяця-часу буде видно, чи передали безпілотники чи ні.
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16.07.2022 04:33 Ответить
як там справи з збитим літаком?
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16.07.2022 07:55 Ответить
 
 