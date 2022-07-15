Германия планирует предоставить Молдове грант на сумму 77 млн евро из-за войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу объявила о намерениях Берлина выделить Молдове грант на сумму 77 млн евро, чтобы преодолеть последствия полномасштабной войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.

Заявление было сделано на конференции глав внешнеполитических ведомств, проходившей сегодня в Бухаресте.

"Деньги пойдут на обеспечение энергобезопасности страны и поддержку самых уязвимых слоев пострадавших от энергетического кризиса граждан", - заявила Бербок.

Также Германия планирует предоставить дополнительную финансовую поддержку семьям беженцев из Украины.

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"Мы также предоставим дополнительную финансовую поддержку беженцам и их семьям. Крайне важно позаботиться о детях-беженцах и интегрировать их в молдавские учебные заведения", - сказала глава МИД Германии.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова с населением 2,6 миллиона человек приняла сотни тысяч украинских беженцев. Более 7 тысяч украинских граждан попросили политическое убежище в Молдове.