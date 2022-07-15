РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9922 посетителя онлайн
Новости
1 408 14

Германия планирует предоставить Молдове грант на сумму 77 млн евро из-за войны в Украине

євро

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу объявила о намерениях Берлина выделить Молдове грант на сумму 77 млн евро, чтобы преодолеть последствия полномасштабной войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsMaker.

Заявление было сделано на конференции глав внешнеполитических ведомств, проходившей сегодня в Бухаресте.

"Деньги пойдут на обеспечение энергобезопасности страны и поддержку самых уязвимых слоев пострадавших от энергетического кризиса граждан", - заявила Бербок.

Также Германия планирует предоставить дополнительную финансовую поддержку семьям беженцев из Украины.

Читайте также: Молдове нужно современное оружие на случай нападения РФ, - Санду

"Мы также предоставим дополнительную финансовую поддержку беженцам и их семьям. Крайне важно позаботиться о детях-беженцах и интегрировать их в молдавские учебные заведения", - сказала глава МИД Германии.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Молдова с населением 2,6 миллиона человек приняла сотни тысяч украинских беженцев. Более 7 тысяч украинских граждан попросили политическое убежище в Молдове.

Автор: 

беженцы (1639) Германия (6943) Молдова (1869) помощь (7788)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Молдова прокинулась коли запалало поруч. Чисто наш великобудівник.
показать весь комментарий
15.07.2022 20:45
+2
вино закінчилось? так у них підвали - пів-Молдови можна сховати..я тільки зв'язку не бачу між грантами Молдові і війні у нас..вино у них і так є..
показать весь комментарий
15.07.2022 20:49
+2
Не. ну молдаванам нужнее, конечно, чо уж там.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молдова прокинулась коли запалало поруч. Чисто наш великобудівник.
показать весь комментарий
15.07.2022 20:45 Ответить
вино закінчилось? так у них підвали - пів-Молдови можна сховати..я тільки зв'язку не бачу між грантами Молдові і війні у нас..вино у них і так є..
показать весь комментарий
15.07.2022 20:49 Ответить
Потому что Молдова (видимо в знак поддержки) вместо кучургана стала закупать электроэнергию у Украины в два раза дороже. Чтобы не кормить сепаратистов. Поэтому стоимость киловатта дошла до 30 евроцентов. стоимость одного куба газа, в наказание за проевропейский курс, теперь 10 плюсом евро за куб. Инфляция 32 процента. Вот так вот война в Украине на нас подействовала. А с учётом зверской засухи и вина наверное не будет.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:35 Ответить
а успокоится всё и в который раз хитрожопые будут вилять сракой
показать весь комментарий
15.07.2022 21:19 Ответить
Не. ну молдаванам нужнее, конечно, чо уж там.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:08 Ответить
Сходу прочитав "Німеччина планує надати Молдові гранат на суму 77 млн євро". Подумав - ніхуана собі...
показать весь комментарий
15.07.2022 21:28 Ответить
Г-жа Бербок, не считайте нас всех за дураков, которые первый раз слышат об откатах и схемах. Рядовые молдаване этих денег не увидят так же , как не видели и предыдущие.
Лучше побольше купите на них оружия для украинцев и поменьше покупайте газ.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:43 Ответить
Кому втираешь свой бред???
ты можешь рассказать украинцам они не в курсе что у нас в Молдове с момента как ушли Додона нафуй с президенства и пришла Санду - никто не тронул и не своровал не цента из госказны!!!
или это не так!!!???
модет тебе здесь подробней все рассказать???
не пиши бред и соловьиный помёт!!
я буду внимательно следить!!!
никто в Молдове уже не упадёт с казённых денег
Санду всех воров поставила на место
Кто сбежал будут возвращены в страну
а кто на месте и воровал сегодня ищут интерпол и таскаю по судам!!!
показать весь комментарий
15.07.2022 23:50 Ответить
молдаванам нужнее...
показать весь комментарий
15.07.2022 22:07 Ответить
Читаю коменты соседей и *******
моодпввне с первых дней войны стояли у таможни и забирали к себе домой беженцев и до сих пор более 100 тыс украинцев живут в молдавских домах и семьях!!
и молдаване делятся последним куском хлеба хотя и многим несладко сегодня !!
что касается экономики
Молдова вся придерживала и подерживают Украину за что Кремль понял нам газ до небес и сепараратисты с Приднестровья которые тоже пол Кремлем ходят и откуда получаем электроэнергию в большинстве
тоже подняли цену и угрожают отключить совсем!
на молдавских таможнях из за украинских грузовиков с зерном и не только создались многокилометровые очереди и наши грузовики которые традиционно возят летом на румынский рынок овощи и фрукты не могут вовремя проехать границу и все портиться при жаре и многие наши фермеры потеряли много от своего урожая и прибыли что никак не могли проехать границу в короткий срок !!
кроме того война в Украине создало у нас огромную инфляцию а так же и во всех странах ЕС и конечно же это ударило ещё больнее по нашей экономике!!
показать весь комментарий
15.07.2022 22:49 Ответить
Молдова так же очень сильно пострадало от войны в Украине
и не понятно почему наши соседи очень возмущаются что ЕС нам помогает??
вы что из своего кармана даёте???
и почему мы это не заслужили??
тем более мы всегда подерживают чем могли соседей!!!
и еще
читаю почти каждый день или слышу на украинский каналах что Молдова стала кандидатом в ЕС только благодаря Украине
и ещё многие пишут что Молдова села на хвост!!
так напомню соседям что Молдова подала заявление на вступление а так же получила безвиз и проучила свободную торговлю с ЕС намного намного раньше чем Украина!!!
Кто не в курсе читаем инфо !!
Молдова заслужила быть кандидатом своими делами и борьбой с коррупцией и сами молдоване ведут в большей части образ жизни по европейски
кто не знает спросите тех кто приехал к нам как беженцы!
я не видел не одной украинской машины котрая ездит у нас что бы уступала пешеходам поход на переходе или парковалась по человечески или уступала дорогу скорой помощи итдитл
в то время как молдаване ведут себя пр другому
и многое другое
Более того у нас пересажали куча воров купупного калибра в то числе и бывшего Премьера и сеголня бывшего Президента Додона таскают по судам и конфисковали все имущество
а другие крупные воры сбежали с страны!!
я что то в Украине не слышал что бы воров крупных хоть одного посадили!!!!
По этому мы сами себе прочищаем дорогу в ЕС
показать весь комментарий
15.07.2022 23:01 Ответить
В Молдові українці не засиджується , хіба що в рідні . Щодо проблеми проблеми з придністровцям то проблеми виключно ваші , звертайтесь в ООН за стурбованістю . Молдова прийняла капітуляцію , маленька країна не потурбувалась про енергонезалежність від окупанта . Допомога вам від Шольца (який не дає допомогу країні яку руйнує рашизм) означає що ви окуповані ! Як Білорусь !
показать весь комментарий
15.07.2022 23:38 Ответить
Могу напомнить очень коротко что мы воевали в 92-ом с россиянами и 14-ой армией почти голымыми руками
если надо будет ещё повоюем без проблем!!
даже не сомневайся
молдоване крепкие ребятки
по всем соревнованиям наши бомбы и дзюдоисты лучшие
так что отстоять мы сможем страну в случае как в 92 ом!!
что до Приднестровья - да это наши проблемы
нг Из бы было гораздо меньше если бы многие украинцы не воевали вместе с россиянами против нас в 92 -ом !!
и было бы меньше проблем если бы Украине ещё тогда в 92-ом перекрыла границы сепаров с Приднестровья и не браталась с ними!!
все последние годы до сегодняшнего все Приднестровье успешно вела дела по контрабанде с южными областями Украины!!
а ты мне расказываешь что это наши проблемы????
показать весь комментарий
15.07.2022 23:56 Ответить
Что то странное сравнение Молдовы с Беларусью уважаемый!!!
простой пример что в молдавских семьях до сих пор живут более 100 тыс беженцев и более 500 тыс были проездом и всех их молдоване чем могли накормили и помогли чем могут
я не думаю что в Беларуси то же самое
те более с Беларуси руские войска пошли на Украину и обстреливаются с ее територии - територию Украины что у нас исключено!!
мы никогда не ляжем перед русней как Лукашенко!!
будь уверен
и тем более наш президент Санду!!
показать весь комментарий
16.07.2022 00:00 Ответить
 
 