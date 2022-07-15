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На причастность к корректировке обстрелов по Виннице проверяют 300 человек, - СБУ

вінниця

На причастность к корректировке ракетного обстрела в Виннице проверяют 300 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" в пятницу со ссылкой на спикера Винницкого областного управления Службы безопасности Украины Дениса Закаблука.

Как сообщалось, 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница в четверг днем. В Винницкой области 15 июля – День траура.

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Винница (725) обстрел (27036)


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Топ комментарии
+12
можливо, коригування, це не те слово..... як варіант, знайшлися мудаки, які передали точні GPS координати цілі, щоб було якомога більше жертв
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15.07.2022 20:47
+11
как винничанин , скажу тебе , ваты там полно , отставники и их дети и внуки . там таких полно , лезли они туда , как могли . считалось очень хорошим местом для военных пенсионеров.
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15.07.2022 21:19
+9
Якщо навіть вікіпедія пише що наводяться по GPS... нема кого шукати, чергова видимість роботи.
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15.07.2022 20:44
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яке може бути коригування, якщо в той "Калібр" чотири години інформацію загружають та ще годину летіти?
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15.07.2022 20:43 Ответить
можливо, коригування, це не те слово..... як варіант, знайшлися мудаки, які передали точні GPS координати цілі, щоб було якомога більше жертв
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15.07.2022 20:47 Ответить
і GPS там ні до чого, бо то амеріканські супутники, а так звісно, якесь гівно подзвонило чи написало кацапам про той будинок офіцерів.
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15.07.2022 20:51 Ответить
є російські супутники "глонас" має назву
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15.07.2022 20:56 Ответить
которые не работают в режиме реального времени. Это Стримом передают
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15.07.2022 21:05 Ответить
А режим реального времени-прямой эфир-стрим, это разве не одно и тоже
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15.07.2022 21:19 Ответить
одно и тоже, стрим понятнее для других
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15.07.2022 21:45 Ответить
Можно зайти в гугл карты и получить точные координаты GPS чего угодно.
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15.07.2022 21:53 Ответить
Так вже і годину.
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15.07.2022 20:50 Ответить
Бовдур, а інформацію хто надає? Нагадати, як ви, тварюки, вбили Д.Дудаєва?
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15.07.2022 20:54 Ответить
299 безневинних людей затримано. А чи було коригування ? На картах гугла є всі координати.
Я так розумію що іменно координати вводяться в електронну начинку ракет.
А коригувати можна артилерію.
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15.07.2022 21:58 Ответить
Насправді 300 скоріш за все, хто прибіг перший допомогти пораненим це всі коригувальники, до тих хто забив і втік питань нема
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15.07.2022 22:52 Ответить
Залиште спецслужбам розбиратися з тим, що там сталося і хто винний! Чи потрібно свій ніс засунути?
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15.07.2022 23:54 Ответить
В смысле, 4 часа загружают ? там что, магнитофон с бобинами из 60-х годов, или перфолента ?
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15.07.2022 22:55 Ответить
корегували не локацію, а коли зберуться ті, кого чекали.
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16.07.2022 14:48 Ответить
Якщо навіть вікіпедія пише що наводяться по GPS... нема кого шукати, чергова видимість роботи.
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15.07.2022 20:44 Ответить
Еще адын експерд выполз. Ты про радиомаяки слышал? Ну так почитай, для общего развития...
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15.07.2022 21:14 Ответить
в кожному місті є будинок охфіцерів ..от і думай куди ідіоти поцілять
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15.07.2022 20:46 Ответить
Речь про наводчика. Шпиона, который дает инфу. Он точно местный. Это может быть спящая ячейка, местный поп, чиновник, даже военный.
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15.07.2022 20:47 Ответить
И что? Вышел покурить и такой...."Е#аните- ка в ТРЦ. Он меня раздражает..."🤦
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15.07.2022 20:52 Ответить
Они точно на местных ориентируются. Иначе им инфу не собрать.
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15.07.2022 20:53 Ответить
Что значит не собрать? У них карты, инфа ещё с совковых времён и именно поэтому они ракеты свои пускают по тому чего уже больше лет пятидесяти как нет.
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15.07.2022 21:07 Ответить
Это было в начале конфликта, а сейчас у них нет разведки. До войны они собирали инфу чуть ли не в открытую.
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15.07.2022 21:50 Ответить
как винничанин , скажу тебе , ваты там полно , отставники и их дети и внуки . там таких полно , лезли они туда , как могли . считалось очень хорошим местом для военных пенсионеров.
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15.07.2022 21:19 Ответить
Головна справа нинішнього СБУ це генерувати бурхливу діяльність. Коли вже трапилося лихо вони починають щось там "перевіряти". А як це допоможе людям які вже загинули або отримали каліцтва? Де ви раніше були "перевіряльники"? Війна вже 5й місяць йде, а ці все "перевіряють".
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15.07.2022 20:48 Ответить
А що там корегувати, якщо тупо прилетіло в торговий центр в центрі міста? Знову сбу робить вигляд,що щось робить.
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15.07.2022 20:49 Ответить
А розібратись як втік Партянка не на часі.
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15.07.2022 20:53 Ответить
А хто вам сказав що він втік? Друган зечмоні і дєрмака- порешалі за 5 секунд. Через деякий час приїде сюди з інструкціями та ще й орден дадуть за злив держави.
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15.07.2022 21:42 Ответить
не в ТЦ, а в Будинок офіцерів
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16.07.2022 14:49 Ответить
А чому не 30000? Головне, щоб створювалось враження бурхливої діяльності так? То можна побільше, не треба соромитися 🤦🤦🤦🤦
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15.07.2022 20:54 Ответить
ватостопольские морские бычки
уроды блин
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15.07.2022 21:00 Ответить
Дніпро прильот(
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15.07.2022 21:01 Ответить
кто на областной раде громче все выступал за снос дома офицеров - того и наводчики, там нужно искать. все просто. только бы СБУ на "своих" не выйти...
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15.07.2022 21:01 Ответить
бьют только по зданиям и сооружениям
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15.07.2022 21:12 Ответить
шукати і виявляти шоб другим неповадно було -- віина ше не закінчилась
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15.07.2022 21:13 Ответить
Якщо така активність то щось крім звичайних людей вразили...
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15.07.2022 21:18 Ответить
Как сказал один еврей: "Если бы я был такой умный, как русский потом!..."(С)
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15.07.2022 21:24 Ответить
повесить всех этих продажных тварей!!
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15.07.2022 21:28 Ответить
Всі 300 - "продажні тварі"?
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15.07.2022 22:45 Ответить
Рашисти говорять, що у НАРАДУ с постачальниками зброї цілили.
Мабуть справді була нарада.
І тепер шукають хто злив рашистам місця та час.
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15.07.2022 21:46 Ответить
Эта кацапская пропаганда рассчитана ни имбецилов, с полностью отсутствующим критическим мышлением. Науя "постачальныкам зброи" переться в Винницу, если это можно сделать где-нибудь в Польше, а еще лучше вообще on-line через какой-нибудь Zoom. И если уже даже переться, то почему эту встречу не устроить в каком-нибудь бункере, а не в ДК в центре города. К тому же за полчаса, которые прошли с момента объявление воздушной тревоги, можно было пешком за окраины Винницы уйти.
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15.07.2022 22:05 Ответить
Там намічавсяякийсь концерт...Скрипка,Роксолана....Скрипка сам казав..
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15.07.2022 22:14 Ответить
Деталі щодо того чи в цьому приміщенні була нарада, кого і з ким, скоро стануть відомі широкому загалу. Але якщо там дійсно була нарада зарубіжних виробників зброї і українських військових замовників, то СБУ варто шукати навідника не тільки серед місцевих колаборантів, а і серед організаторів цієї наради у абсолютно небезпечному незахищеному місці. Навідниками можуть бути також українські мафіозі, які зацікавлені у відсутності прямих контактів західних виробників і наших армійських замовників зброї. Зараз всі замовлення ідуть через Укроборонпром, а прямі контакти залишать українські мафіозні фірми - посередники без комісійних в сотні мільйонів доларів. Але поки немає фактів по вчорашньому теракту у Вінниці, то всі мої здогадки - лише плод фантазії диванного контррозвідника.
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15.07.2022 23:58 Ответить
Дай Бог, щоб було так. Але, якщо насправді там проводився якийсь захід, то дивує безпечність і головотяпство організаторів. Іде війна і про це потрібно пямятати всім.
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16.07.2022 00:02 Ответить
Більш за все, що так. Просто якесь падло злило інфу, що планується, або проводиться якийсь захід. І завдання спецслужб якраз розібратися в цьому.
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15.07.2022 23:58 Ответить
шо там корректировать в век инета по картам бумажным еще царя гороха..не смешите.. все в гуголе и на папирусах..
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15.07.2022 22:00 Ответить
уже про це повідомляли вчора. одне й те саме і ніякого прогресу. єрмака оно краще перевірте. і баканова, чорта.
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15.07.2022 22:24 Ответить
Порошенко винен.
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16.07.2022 07:53 Ответить
Напередодні удару ходили ,,мутні" чутки про можливий обстріл.трохи дивно виглядає місце удару.нагадує банальний ,,знос".чи може комусь захотілось бабла на відновленні замутити.єс ж бабло виділить,а об'єктів для відновлення не було.можливо через це і загребли сотні ,,рилопухих". Бо як на мене,вінничанина, для атак є більш ,,жирніші" цілі.але там сидять ,,властьімущі". А наволочі у Вінниця хватає,і своїх і приізжих.і слава ппо що збили ті дві ракети,бо скоріш за все вони вірили по зал вокзал і ринку.там вже давно йде гризня за територією. ,,Реконструкція".так що можливо тут торчать ,,вуха" великого будівельного бізнесу.от така версія кімнатного ,,експерта".
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16.07.2022 20:55 Ответить
 
 