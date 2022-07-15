На причастность к корректировке обстрелов по Виннице проверяют 300 человек, - СБУ
На причастность к корректировке ракетного обстрела в Виннице проверяют 300 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" в пятницу со ссылкой на спикера Винницкого областного управления Службы безопасности Украины Дениса Закаблука.
Как сообщалось, 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница в четверг днем. В Винницкой области 15 июля – День траура.
Топ комментарии
+12 SANDY
показать весь комментарий15.07.2022 20:47
+11 Владимир Головатюк
показать весь комментарий15.07.2022 21:19
+9 Виталий Горпинюк #449409
показать весь комментарий15.07.2022 20:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я так розумію що іменно координати вводяться в електронну начинку ракет.
А коригувати можна артилерію.
уроды блин
Мабуть справді була нарада.
І тепер шукають хто злив рашистам місця та час.