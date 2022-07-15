На причастность к корректировке обстрелов по Виннице проверяют 300 человек, - СБУ

На причастность к корректировке ракетного обстрела в Виннице проверяют 300 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне" в пятницу со ссылкой на спикера Винницкого областного управления Службы безопасности Украины Дениса Закаблука.

Как сообщалось, 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница в четверг днем. В Винницкой области 15 июля – День траура.

Также читайте: В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук