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Новости Санкции против России
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Китай продает России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины, – The Wall Street Journal

китай

Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе имеющего военное применение, возрос после вторжения РФ в Украину, усложняя санкционные усилия США и их союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"По данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое до примерно 50 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим годом, тогда как экспорт других компонентов, например печатных плат, вырос в процентах двузначных цифр", - говорится в статье The Wall Street Journal.

Объемы экспорта оксида алюминия, используемого для изготовления металлического алюминия, важного материала в производстве оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года.

В прошлом месяце Министерство торговли США добавило пять китайских производителей электроники в торговый черный список за помощь оборонной промышленности России как до вторжения, так и после его начала.

Читайте также: США внесли 5 китайских компаний в черный список за вероятное сотрудничество с российскими военными, - Financial Times

Автор: 

Китай (2946) россия (95441) санкции (11276)


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Топ комментарии
+58
Китай наши враги. Такие же как Россия. Но по другим причинам. Они коммуняки, а все коммуняки людоеды.
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15.07.2022 22:11
+55
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15.07.2022 22:09
+45
Нам треба тільки НАТО... китайці ще ті ******
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15.07.2022 22:11
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Хоч не хоч, петляй не петляй, а все таки Європі з Америкою доведеться вступити у війну і виграти третю світову. Першим чином закидати Китай ядеркою щоб ті й рипнутись не встигли. Всі народи своїх країн закликати вирізати китайців і рашистів бо те лайно розповзлось по всьому світі
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16.07.2022 04:30 Ответить
Китайцы не так против Украины, как всё для интереса Китая. Будь а ******** война с любой другой страной, они бы так же пытались нажиться. Но они не сумасшедшие, не могут себе позволить санкции, и ухудшение экономики. Там место на кладбище стоит больших денег, они воевать не будут, им можно угрожать санкциями. Мировому сообществу стоит отреагировать.
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16.07.2022 06:54 Ответить
Цікаво, а Агрохімія і досі хоче переймати передовий досвід Китаю в управлінні державою?
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16.07.2022 08:11 Ответить
Так а в чому проблема Кулебі викликати посла китайського на килим, тут жеж його так облизують ледь не кращийй дипломат ********** а на виході тільки квакати вміє у фейсбуках та у проплачених ЗМІ.
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16.07.2022 08:24 Ответить
Узкоглазый китай никогда не был другом рассии и не будет. У нее свои очень далекие и скрытые планы. У нее планы это захват или создать буферную зону по всей Восточной Сибири. Но они ждут своего часа икс. А ее нынешняя пророссиская позиция не более чем декорация.Имейте ввиду китай очень древняя и коварная нация....
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14.11.2022 16:43 Ответить
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