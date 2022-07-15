Китай продает России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины, – The Wall Street Journal

Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе имеющего военное применение, возрос после вторжения РФ в Украину, усложняя санкционные усилия США и их союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"По данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое до примерно 50 миллионов долларов США по сравнению с предыдущим годом, тогда как экспорт других компонентов, например печатных плат, вырос в процентах двузначных цифр", - говорится в статье The Wall Street Journal.

Объемы экспорта оксида алюминия, используемого для изготовления металлического алюминия, важного материала в производстве оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года.

В прошлом месяце Министерство торговли США добавило пять китайских производителей электроники в торговый черный список за помощь оборонной промышленности России как до вторжения, так и после его начала.

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