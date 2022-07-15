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Новости Война
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Нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших в Кременчуге, - Полтавская ОВА

кременчук

Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших в Кременчуге.

Об этом сообщил в Telеgram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам. Берегите себя!" - написал Лунин.

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Автор: 

Кременчуг (350) обстрел (27036) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1147)


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стільки ракетних обстрілів.., кожний день.., мені здається, що час вже наносити удари у відповідь..Чи ще-ні??
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15.07.2022 23:26 Ответить
ЦЕ ГРА В ОДНІ ВОРОТА
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15.07.2022 23:39 Ответить
Бережи вас Бог. Тримайтесь.
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15.07.2022 23:27 Ответить
ти бухой?
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16.07.2022 00:25 Ответить
летела ракета ,упала за реку (не скажу где,что б мокши не знали где ПВО наши стоят) ,какая зарплата такая й работа ...
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16.07.2022 08:43 Ответить
 
 