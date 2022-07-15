Нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших в Кременчуге, - Полтавская ОВА

Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших в Кременчуге.

Об этом сообщил в Telеgram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам. Берегите себя!" - написал Лунин.

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