Нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших в Кременчуге, - Полтавская ОВА
Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших в Кременчуге.
Об этом сообщил в Telеgram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока нет информации о попадании в объекты, разрушениях или пострадавших. Будут новые подробности, сообщу вам. Берегите себя!" - написал Лунин.
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Valentina Ivaschenko
показать весь комментарий15.07.2022 23:26 Ответить Мне нравится 2
Томас Андерсон #480460
показать весь комментарий15.07.2022 23:39 Ответить Мне нравится 0
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий15.07.2022 23:27 Ответить Мне нравится 1
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Стрелок
показать весь комментарий16.07.2022 00:25 Ответить Мне нравится 1
neverlok lok
показать весь комментарий16.07.2022 08:43 Ответить Мне нравится 0
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