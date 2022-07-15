В Днепре вражеские ракеты попали в промышленное предприятие, погибли три человека, еще 15 ранены, - ОВА
В Днепре вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли три человека, 15 ранены.
Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную улицу рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены", - написал Резниченко.
Чиновник отметил, что масштабы разрушений выясняются.
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Та хто його питає?!!
Одужання пораненим.
Які ще питаня?
немає зараз в Україні safe place де можна налагодити цикл виробництва ракет
"Штобы пабедить, нада проста дать задание ЮМЗ сделать 100500 ракет, а ПХЗ -ядреные боеголовки к ним. И всё! Пачиму не скажут? Спросите у меня, я скажу!!!"
Наивные дэбилы, ****...
дЕрмак наказав....