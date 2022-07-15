В Днепре вражеские ракеты попали в промышленное предприятие, погибли три человека, еще 15 ранены, - ОВА

В Днепре вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли три человека, 15 ранены.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную улицу рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены", - написал Резниченко.

Чиновник отметил, что масштабы разрушений выясняются.

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