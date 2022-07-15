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Новости Война
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В Днепре вражеские ракеты попали в промышленное предприятие, погибли три человека, еще 15 ранены, - ОВА

обстріл,дніпро

В Днепре вследствие ракетных обстрелов оккупантов погибли три человека, 15 ранены.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную улицу рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены", - написал Резниченко.

Чиновник отметил, что масштабы разрушений выясняются.

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Автор: 

Днепр (4408) обстрел (27036) жертвы (2068) Резниченко Валентин (475)


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Топ комментарии
+13
рано или позно мы отомстим, каждая кацапская гнида будет отправлена в ад.
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15.07.2022 23:47
+10
nado razdalbatj port v Sevastopole...tam navernoe i sklad s raketami ne po daleku
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15.07.2022 23:48
+9
Заасфальтіровани?
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16.07.2022 01:00
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Чому проігнорували повітряну тривогу і не пішли в укриття, чому шлялись по вулиці?!
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15.07.2022 23:42 Ответить
"Промислове підприємство" Яке "шлялись по вулиці"?
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15.07.2022 23:46 Ответить
Это судьба
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15.07.2022 23:48 Ответить
не продуманная судьба..) у меня каждый день такое, и я счастлив. наверно
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15.07.2022 23:55 Ответить
Можно под балконами ходить и рано или поздно тот упадет. или под ноги не смотреть и упапсть в открытый люк, а там торчит кусок арматуры. Конечно в двух этих случаях виноват пострадавший, а не комунальные службы
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16.07.2022 00:00 Ответить
Цьому теж тре було вистрибнути з автобуса та бігти в укриття? Унаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинув чоловік - водій автобуса. Джерело:
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15.07.2022 23:51 Ответить
Та ви дістали з тими укриттями. Ніхто туди не ходить вже давно.
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16.07.2022 01:08 Ответить
рано или позно мы отомстим, каждая кацапская гнида будет отправлена в ад.
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15.07.2022 23:47 Ответить
Отомстить ты сможешь только полетев в Турцию, увидев пьяного кацапа, поставив ему подножку возле байсейна, шоб он разбил голову об плитку, на смерть. А потом под покровом ночи вырезать длинным ножем его жену и дочь
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15.07.2022 23:52 Ответить
но зечмо людей за границу не выпускает, устроил тут концлагерь! можт мы хотим полететь в ТУрцию убивать сосиян!!!
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15.07.2022 23:54 Ответить
Зачем,когда там посадят? А тут можно москвосвинов и стрелять и резать на свежинку в неограниченном количестве!
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16.07.2022 01:29 Ответить
не пойман - не каратель
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16.07.2022 17:03 Ответить
👍мой метод
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16.07.2022 02:31 Ответить
nado razdalbatj port v Sevastopole...tam navernoe i sklad s raketami ne po daleku
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15.07.2022 23:48 Ответить
До речі, про РСЗВ-300. Рєзніков запевнив Штати що пулять по запаребріку не будемо. І додав що Крим це наша окупована територія і будемо шмалять по ватостополю.
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15.07.2022 23:53 Ответить
Никогда Боневтик не разрешит стрелять Залужному по севаштополю. Привет от Пидлоги)
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16.07.2022 00:02 Ответить
Боневтік і по "москві" не дозволив БИ.
Та хто його питає?!!
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16.07.2022 01:25 Ответить
tam esho byl razgovor s Britancami pra raketi vozduh-zemlja na 1000km.....interesno , eti do Kaspija dotjanut ?
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16.07.2022 00:02 Ответить
А носії для них? Їх же на Су та МіГи не начепиш?
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16.07.2022 08:38 Ответить
Читал то же интервью, и там Резников сказал там, что не будем стрелять по Крыму.
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16.07.2022 07:19 Ответить
Та звісно всю кацапофлотную інфраструктуру в Криму тре вщент. Але по Дніпру кажуть, що то було Х-101 з Ту-95 з північного Каспія
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16.07.2022 02:05 Ответить
Ітіть-колотіть! "По результатам испытаний ракета имеет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 круговое вероятное отклонение (КВО) 7 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101#cite_note-5 [5] на дальности 5500 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101#cite_note-6 [6] . Ракета способна уничтожать подвижные цели с точностью попадания до 10 м." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101 І в результаті це "диво" кацапської техніки вцілює у цивільний автобус у Дніпрі та в багатоповерхівку в Києві.
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16.07.2022 09:20 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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15.07.2022 23:56 Ответить
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16.07.2022 00:04 Ответить
Тварюки. Не дають нам нормально усвідомити одні втрати, віддати шану загиблим, як йдуть наступні й наступні...
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16.07.2022 00:05 Ответить
пульса де нура
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16.07.2022 00:22 Ответить
И кадухес на живот!
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16.07.2022 08:19 Ответить
Южмаш, де ваши ракєти ?
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16.07.2022 00:58 Ответить
Заасфальтіровани?
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16.07.2022 01:00 Ответить
Зактані в асфальт,та розпихані по офшорам боневтіка.
Які ще питаня?
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16.07.2022 01:21 Ответить
так вони принаймне по південмашу і вдарили сьогодні
немає зараз в Україні safe place де можна налагодити цикл виробництва ракет
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16.07.2022 02:35 Ответить
Там же, где и твой ум!
"Штобы пабедить, нада проста дать задание ЮМЗ сделать 100500 ракет, а ПХЗ -ядреные боеголовки к ним. И всё! Пачиму не скажут? Спросите у меня, я скажу!!!"
Наивные дэбилы, ****...
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16.07.2022 08:23 Ответить
Схоже що влупили по нашому складу? Детонації *********** потім же була. Шукайте навідників.
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16.07.2022 04:21 Ответить
Да, с детонацией в течении 8 часов непонятно...
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16.07.2022 08:25 Ответить
Ze отомстит путлеру ..гляне в глаза...а там мир...Кременчуг Винниці чувак забуде и простить...
дЕрмак наказав....
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16.07.2022 05:21 Ответить
 
 