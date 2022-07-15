РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10136 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 731 67

ПВО уничтожила 4 ракеты Х-101, летевших на Днепр с Каспийского моря

ппо

15 июля около 22:00 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр, часть ракет была уничтожена украинской противовоздушной обороной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".

В сообщении отмечается: "Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря".

Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Схід"

Читайте также: Вечером 15 июля российские оккупанты совершили массированный обстрел городов Украины

Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч.

Несколько ракет попали в промышленное предприятие, по данным местной военной администрации есть погибшие и раненые, ущерб уточняется".

Читайте также: В Днепре вражеские ракеты попали в промышленное предприятие, погибли три человека, еще 15 ранены, - ОВА

Автор: 

Днепр (4408) обстрел (27036) ПВО (2729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Пора давать ответку по вражеским аеродромам. Иначе все ето бесполезно сидеть и пытаться сбивать ракеты которых у рашистов тысячи. А самое главное нужно прекратить любые переговорные процессы с росийскими нацистами. Потому что все они вылазят нам боком.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:51
+28
Заканчивайте цирк с зерном. Африканский союз, малайский профсоюз. Всех нахер. Требуйте от ООН признания геноцида украинского народа.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:02
+20
Низький уклін нашим ППО та подяка за врятовані життя.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жах.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:48 Ответить
Это пидо рашизм !
показать весь комментарий
16.07.2022 01:09 Ответить
Х-101 - одна з найновіших рашиських ракет, прийнята на озброєння у 2013 р.

4 збитих - гарно !

"Предполагается, что перевооружение Ту-160 этими ультрасовременными изделиями отечественной «оборонки» на порядок увеличит ударную мощь дальней авиации. Ведь Х-101 способна поражать цели на расстоянии до 5000 км с вероятным отклонением всего на 5-6 метров. Благодаря снижению радиолокационной заметности ракеты до сотых долей квадратного метра засечь ее практически невозможно.
Х-101 имеет изменяемый профиль полета (высоты от 30-70 м до 6000 м). Ракета оснащена автономной корреляционной системой «Спрут» с оптико-электронной системой коррекции траектории полёта, интегрированным приемником системы ГЛОНАСС, а также телевизионной системой наведения на конечном участке полета."
https://testpilot.ru/russia/raduga/kh/101/kh101.htm
показать весь комментарий
16.07.2022 01:19 Ответить
Т. е теоретически эти ****** в конце руками доводят и видят куда оно летит?!
показать весь комментарий
16.07.2022 01:27 Ответить
Що посієте те й пожинати будете,вбивці кацапські! Тільки що в десятки разів більше
показать весь комментарий
15.07.2022 23:49 Ответить
мы 1 на 1 с кацапами. их дохрена. Нам нужны провокации на границе со странами наты, дабы втянуть их в нашу вызвольную войну. Иначе нам жопа, и кто бы тут что не говорил, нету в этих словах зрады. мы сами не затащим. нам нужна помощь, нам нужна помощь. Кто это отрицает - тот мудак. У нас ***** президент зеленский. За счет чего мы собираемся победить? ну реально
показать весь комментарий
16.07.2022 00:13 Ответить
Sounds like you have a lot of shit in your pants. One of those heroes who is only brave making posts online.
показать весь комментарий
16.07.2022 01:11 Ответить
После "провокаций с втягиванием" Украина действительно окажется 1 на 1 с кацапстаном и тогда будет жопа.
показать весь комментарий
16.07.2022 06:37 Ответить
а щас типо все хорошо? можно не отвечать, я разрешаю. это был риторический вопрос
показать весь комментарий
16.07.2022 17:04 Ответить
Пора давать ответку по вражеским аеродромам. Иначе все ето бесполезно сидеть и пытаться сбивать ракеты которых у рашистов тысячи. А самое главное нужно прекратить любые переговорные процессы с росийскими нацистами. Потому что все они вылазят нам боком.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:51 Ответить
Не будет ответок. Полупокер трюдо отдал кацапам газовую турбину. ната не впишется за нас не при каких обстоятельствах, разве шо если пальнуть по яворивскому полигону не высокоточной ракетой и попадут в условный Жешув, то может тогда и то не факт, скажут, это хохлы траэкторию поменяли. кароче забудь
показать весь комментарий
16.07.2022 00:09 Ответить
STFU
показать весь комментарий
16.07.2022 01:13 Ответить
По каспию? Чем? Это стратегические ракеты, не меньше.
показать весь комментарий
16.07.2022 01:28 Ответить
По Каспію - марно, літаки туди лише залітають, щоб здійснити пуск ракет, жодна ППО в світі на таку дистанцію не працює. А от вдарити по аеродромах, при наявності відповідних ракет, - це реально. Ще один варіант знищення екіпажів у місцях їхнього проживання.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:37 Ответить
Супер що збили 4 ракети,Респект.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:51 Ответить
Вчера слушал новости кацапского радио "Маяк", слегка охренел. Не угадаете от чего! От прогноза погоды. Туда вошли Запорожье и Одесса. Это первый раз я такое слушаю. До этого максимум Севастополь-Симферополь.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:54 Ответить
это они дырявые трусселя и штопаные носки хотят ехать полоскать в Запорожье и Одессе??
показать весь комментарий
16.07.2022 00:03 Ответить
відповідь була у Вашому стилі
показать весь комментарий
16.07.2022 00:22 Ответить
Постійні...
показать весь комментарий
15.07.2022 23:54 Ответить
Доречі дніпряни можуть подякувати за ці прильоти пану Кучмі та пр.міністру Пустовойтенку які передали росіянам з української бази в Прилуках у 1999-2000 роках - разом з трьома іншими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та 575 крилатими ракетами до них. Тоді Москва списала за це Києву сміхотворні 285 млн доларів боргів "за газ"які створили ділки олігархи.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:56 Ответить
А що заважало Україні після 2019 зброю випускати,модернізувати і готуватися до війни? Шашлики, приколи,асфальт. Де були особисто ви ?
показать весь комментарий
16.07.2022 00:01 Ответить
А де зараз ви, що повчаєте нас життю на війні?
показать весь комментарий
16.07.2022 00:03 Ответить
А ви ні як не можете зрозуміти , що раніше у вашому таборі "порохоботів"діяло і видавало себе за ярих "патріотів-порохоботів" десь відсотків 70-80 таких кадрів ? І вони добрє вам підспівували , а тепер ви з широко розплющиними зеньками " а з відки ти чудо взялося і що ти ляпаєш"?І таких провокаторів кацапських як Валентина Саюн , Крейда Гібсон та інших до- вбіса ! Вони працюють на розкол украінського суспільства ! Уважно читайте іхні пости , та ретельно аналізуйте! Бо за , на перший погляд патриотичними гаслами , сумнівами, і на сам перед доречними запитаннями до влади , вони намагаються посварити людей. Є багато запитань до влади! Але не треба допускати сварки між людьми, бо так ми на вистоємо проти орків! Розбори польотів треба робити після перемоги УКРАІНИ!
показать весь комментарий
16.07.2022 02:56 Ответить
А чи можлива перемога України, якщо нею керують зрадники?
Вагнергейт, смерть Журавля, асфальт замість Вільхи,Грому-2, Стугни, здача півдня України, розмінування перешийку з криму та багато іншого.
показать весь комментарий
16.07.2022 06:30 Ответить
Ще й Пашинського хотіли посадити за те що ракети врятував від знищення.
показать весь комментарий
16.07.2022 09:49 Ответить
це риторичне питання?
показать весь комментарий
16.07.2022 00:04 Ответить
А всі остальні роки, що?
Чи ви тільки родилися після 2019?
показать весь комментарий
16.07.2022 00:35 Ответить
свій вибір як виборця 2019 я зробив за віру мову армію та команду яка дала життя новій ракетній програмі завдяки якій з'явилися нептуни та стугни,мені не соромно за це.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:50 Ответить
Ну то розкажіть про здобутки нових ліц в військовому будуванні за два з половиною роки.А вони ті здобутки зі знаком мінус-- бо те, можливо що було нароблено, зечмоні звернули і це відомі факти. Чи ви десь прокинулись зі сплячки?
показать весь комментарий
16.07.2022 01:34 Ответить
їм і Київ дякує
показать весь комментарий
16.07.2022 00:05 Ответить
ракети х-101 2012 р. виробництва.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101
показать весь комментарий
16.07.2022 00:19 Ответить
а літаки що їх пускають якого року??
показать весь комментарий
16.07.2022 00:53 Ответить
«Америкоси» - і не соромно таке писати? Так тільки орки кажуть, саме ті орки, які стріляють по тобі, як у тирі.

Афца! Проси вибачення у наших союзників!
показать весь комментарий
16.07.2022 00:01 Ответить


Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:25.03.2022

показать весь комментарий
16.07.2022 00:08 Ответить
Ага, шо интересно, Елена-приток Волхова, и где же она сидит, как в тире?
показать весь комментарий
16.07.2022 00:27 Ответить
В Карагандє воно сидить.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:32 Ответить
v Belgorode - bavovny lovit telefonom
показать весь комментарий
16.07.2022 00:37 Ответить
Низький уклін нашим ППО та подяка за врятовані життя.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:58 Ответить
Заканчивайте цирк с зерном. Африканский союз, малайский профсоюз. Всех нахер. Требуйте от ООН признания геноцида украинского народа.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:02 Ответить
Так, не можна робити зараз припинення вогню і вивіз зерна під контролем росіі, бо через перемовини по зерну і припинення вогню, яким буде супроводжуватися перемир'я на час вивозу зерна, росія отримає перерву за яку зможе повністю перегрупувати, перекомплектувати свої війська і почати новий масштабний контрнаступ. Це буде новий повномасштабний шах. А так мы їх кожен день шматуємо і б'ємо, без можливості нормально поповнити запаси і замінити техніку і людей.
показать весь комментарий
16.07.2022 02:41 Ответить
Спасибо американцам, что мы с самого начала знаем когда, откуда и куда летят эти ракеты. Без них эффективность ПРО упала бы в разы.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:03 Ответить
******. Подтверждаю. Только хотел написать что над Днепром сбили 4 ракеты. Правильно посчитал)
показать весь комментарий
16.07.2022 00:06 Ответить
пульса де нура мразияне
показать весь комментарий
16.07.2022 00:20 Ответить
пульса де нура скоты
показать весь комментарий
16.07.2022 00:21 Ответить
Коли вже в нас будуть авакси і разрєшеніє сбивать каців над каспієм і дальнім востоком, хдє тучі ходят хмуро а каци лежат понуро бєз бухла ..
показать весь комментарий
16.07.2022 00:44 Ответить
Дякую. Згадав стажування. Поблював.
показать весь комментарий
16.07.2022 08:43 Ответить
Приліт

https://t.me/Tsaplienko/11690
показать весь комментарий
16.07.2022 01:04 Ответить
Питання- а де наші модернізовані С-125?
Їх неначе ж немало було.
І контрабанду конфіскували - відрапортували, що відправили в ЗСУ...
Для прикриття в дальності 20-30 км - якраз.
Просто ніразу не чув про застосування.
Можливо - не мого розуму та компетенції діло...
показать весь комментарий
16.07.2022 01:04 Ответить
Кацапэн-фюрер ***** каганата Росисися, за все ответит петух кгбэшный!
показать весь комментарий
16.07.2022 01:34 Ответить
52 миллиона долларов уничтожили.
показать весь комментарий
16.07.2022 02:47 Ответить
Еще 52 миллиона долларов уничтожились сами, об землю. При этом убив три гражданских человека. Поранив 15 человек. И повредив несколько гражданских автомобилей. Еще много окон и дверей выбито.
показать весь комментарий
16.07.2022 03:22 Ответить
Советских людей подохло 50 миллионов.... Мы отомстим Гитлеру Муссолини во 2 Мировой...а прочим режимам Гитлера в Румынии Венгрии и даже в Москве...мы заставим быть Советскими...А брацкий договор Молотов-Риббентроп мы превратим в Мировую войну против Мирового Капитализма ...
Фон Риббентроп сдал Гитлера задолго до браццкой войны с совковыми Шариковыми...
показать весь комментарий
16.07.2022 05:33 Ответить
Первый раз по. ЮМЗ стреляют .Жаль погибших людей.Рашистов как нацию надо истреблять .Хотя они сами себя добьют боярышником и стеклоочистителями .
показать весь комментарий
16.07.2022 05:44 Ответить
 
 