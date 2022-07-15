ПВО уничтожила 4 ракеты Х-101, летевших на Днепр с Каспийского моря

15 июля около 22:00 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр, часть ракет была уничтожена украинской противовоздушной обороной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".

В сообщении отмечается: "Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря".

Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Схід"

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Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч.

Несколько ракет попали в промышленное предприятие, по данным местной военной администрации есть погибшие и раненые, ущерб уточняется".

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