ПВО уничтожила 4 ракеты Х-101, летевших на Днепр с Каспийского моря
15 июля около 22:00 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр, часть ракет была уничтожена украинской противовоздушной обороной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".
В сообщении отмечается: "Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря".
Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Схід"
Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч.
Несколько ракет попали в промышленное предприятие, по данным местной военной администрации есть погибшие и раненые, ущерб уточняется".
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4 збитих - гарно !
"Предполагается, что перевооружение Ту-160 этими ультрасовременными изделиями отечественной «оборонки» на порядок увеличит ударную мощь дальней авиации. Ведь Х-101 способна поражать цели на расстоянии до 5000 км с вероятным отклонением всего на 5-6 метров. Благодаря снижению радиолокационной заметности ракеты до сотых долей квадратного метра засечь ее практически невозможно.
Х-101 имеет изменяемый профиль полета (высоты от 30-70 м до 6000 м). Ракета оснащена автономной корреляционной системой «Спрут» с оптико-электронной системой коррекции траектории полёта, интегрированным приемником системы ГЛОНАСС, а также телевизионной системой наведения на конечном участке полета."
https://testpilot.ru/russia/raduga/kh/101/kh101.htm
Вагнергейт, смерть Журавля, асфальт замість Вільхи,Грому-2, Стугни, здача півдня України, розмінування перешийку з криму та багато іншого.
Чи ви тільки родилися після 2019?
Афца! Проси вибачення у наших союзників!
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Регистрация:25.03.2022
https://t.me/Tsaplienko/11690
Їх неначе ж немало було.
І контрабанду конфіскували - відрапортували, що відправили в ЗСУ...
Для прикриття в дальності 20-30 км - якраз.
Просто ніразу не чув про застосування.
Можливо - не мого розуму та компетенції діло...
Фон Риббентроп сдал Гитлера задолго до браццкой войны с совковыми Шариковыми...