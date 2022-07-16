Россия трижды меняла свою версию касательно ракетного удара по Виннице, – Воздушные силы ВСУ
После ракетного удара по Виннице российская сторона трижды меняла свою версию атаки.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Сразу после взрывов пропагандисты Кремля заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров, впоследствии было заявление об уничтоженном там составе боеприпасов. Уже сегодня минобороны страны-оккупанта заявляет об уничтожении руководящего состава Воздушных Сил", — сказал офицер.
От ракетных обстрелов пострадал и Дом офицеров, де-юре принадлежавший Воздушным Силам, а де-факто являвшийся культурным заведением всего города, где проводились крупнейшие концерты украинских звезд, где работали десятки детских кружков, союзов и общественных организаций, здесь были студии звукозаписи, кафе и отделение "ПриватБанка".
Именно в день коварного ракетного удара в Доме офицеров должна была выступать украинская певица "Роксолана", пострадали два члена ее команды – один погиб, за жизнь другого борются врачи. "Может, ракетный удар планировался по концертному залу, который вмещает около тысячи зрителей", — подчеркнул спикер ВС.
Как сообщалось, 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница в четверг днем.
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...а куди попало - те й назвемо військовим об'єктом
Єдина наша мета - це знищувати цих ***..х виродків темпами мінімум вчетверо більше чим вони знищують нас.
Що вони там верзуть - пох..й,
що зроблено нами щоб їх їбаш..ть як мінімум вчетверо більше? - просте питання
Бо є ще камарілья перемовників, які не досі покинули робити вигляд, наче кацапи спроможні дотримуватися свого слова
🍁 Читачі пишуть в особисте, ставлю без правок:
💬 Вітаю. Хочу поділитися з Вами інформацією про обстріл Вінниці, яка відома багатьом вінничанам і мені в тому числі. Цілили кацапи не у вокзал, а саме в Будинок Офіцерів. І не тому, що його нібито прийняли за штаб через назву. А тому, що 14 числа там мало відбутись нагородження наших героїв, яких звозили на цю подію мало не з усієї України. Крім того, в урочистостях мали приймати участь представники офісу президента. Про це не напишуть в жодних ЗМІ... воно і зрозуміло.
▪️ ***, скільки ще російської агентури шастає по нашим містам. Баканов, звільни вже місце для справжніх професіоналів!