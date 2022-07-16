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Новости Война
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Россия трижды меняла свою версию касательно ракетного удара по Виннице, – Воздушные силы ВСУ

вінниця

После ракетного удара по Виннице российская сторона трижды меняла свою версию атаки.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу после взрывов пропагандисты Кремля заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров, впоследствии было заявление об уничтоженном там составе боеприпасов. Уже сегодня минобороны страны-оккупанта заявляет об уничтожении руководящего состава Воздушных Сил", — сказал офицер.

От ракетных обстрелов пострадал и Дом офицеров, де-юре принадлежавший Воздушным Силам, а де-факто являвшийся культурным заведением всего города, где проводились крупнейшие концерты украинских звезд, где работали десятки детских кружков, союзов и общественных организаций, здесь были студии звукозаписи, кафе и отделение "ПриватБанка".

Именно в день коварного ракетного удара в Доме офицеров должна была выступать украинская певица "Роксолана", пострадали два члена ее команды – один погиб, за жизнь другого борются врачи. "Может, ракетный удар планировался по концертному залу, который вмещает около тысячи зрителей", — подчеркнул спикер ВС.

Также читайте: Разрушенный в результате обстрела РФ Дом офицеров демонтируют, - Винницкая ОВА

Как сообщалось, 23 человека погибли, в том числе 3 детей, 71 человек госпитализирован с травмами, 18 числятся пропавшими без вести после ракетного удара российских оккупантов по г. Винница в четверг днем.

Винница (726) обстрел (27036) Воздушные силы (2279)


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Топ комментарии
+26
Кацап бреше завжди. Якщо кацап не бреше,- потикайте в нього палкою - може він мертвий?
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16.07.2022 00:18
+18
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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16.07.2022 00:19
+14
Стриляли но не ми, стриляли ми но не туди, туди стриляли а попало хз куди .. це ж знамєніта отвєтка кацапа
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16.07.2022 00:15
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Стриляли но не ми, стриляли ми но не туди, туди стриляли а попало хз куди .. це ж знамєніта отвєтка кацапа
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16.07.2022 00:15 Ответить
Стриляли но не ми, стриляли ми но не туди, туди стриляли а попало хз куди

...а куди попало - те й назвемо військовим об'єктом
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16.07.2022 01:52 Ответить
еще версий много будет
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16.07.2022 02:28 Ответить
это не важно. им светит пздц
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16.07.2022 00:16 Ответить
сьогодні знищать ВР у повному складі, а також Генштаб. Крім того, там буде -(мінус) 7 поверхів для сімей Генштабу (стьоб)
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16.07.2022 00:17 Ответить
Кацап бреше завжди. Якщо кацап не бреше,- потикайте в нього палкою - може він мертвий?
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16.07.2022 00:18 Ответить
ОТОМСТЬ БУДЕТ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ. Никаких шансов выжить для цапорылых.
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16.07.2022 00:19 Ответить
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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16.07.2022 00:19 Ответить
Террористи ********** бажають щоб українські громадяни побігли здаватися маніякам, бандитам та вбивцям. Така у них "логіка". І тоді буде "прогресивний" руzzкій міръ з автозаками та вічним ************.
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16.07.2022 00:19 Ответить
а на якого кльопа нам знати скільки разів козломордія змінювала версії? Це не люди і не тварини, це - виродки, нахєр взагалі розмірковувати що вони верзуть?
Єдина наша мета - це знищувати цих ***..х виродків темпами мінімум вчетверо більше чим вони знищують нас.
Що вони там верзуть - пох..й,
що зроблено нами щоб їх їбаш..ть як мінімум вчетверо більше? - просте питання
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16.07.2022 00:22 Ответить
Да, не ниже отметки в 4 цапонебiжчика (темп), тогда мы их всех перехерячим, еще и живы останемся.
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16.07.2022 00:27 Ответить
та нє друже, не зостанемось але зупинемо точно
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16.07.2022 00:53 Ответить
Тре знати, шо у ворогови в голови.
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16.07.2022 01:49 Ответить
а на якого кльопа нам знати скільки разів козломордія змінювала версії? Це не люди і не тварини, це - виродки, нахєр взагалі розмірковувати що вони верзуть?

Бо є ще камарілья перемовників, які не досі покинули робити вигляд, наче кацапи спроможні дотримуватися свого слова
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16.07.2022 01:56 Ответить
*досі не
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16.07.2022 01:58 Ответить
пульса де нура мразия
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16.07.2022 00:25 Ответить
Одним словом - долбоYбы.
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16.07.2022 00:37 Ответить
раша и рашисты должны уничтожаться беспощадно.
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16.07.2022 00:42 Ответить
Може ці ушлопки дійсно по савєтскім картам луплять? Недалеко від мене на бувшій в/ч цілий житловий комплекс збудували... Вже аж лячно за нього...
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16.07.2022 00:48 Ответить
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16.07.2022 00:53 Ответить
Sharp`s, [16.07.2022 0:36]
🍁 Читачі пишуть в особисте, ставлю без правок:

💬 Вітаю. Хочу поділитися з Вами інформацією про обстріл Вінниці, яка відома багатьом вінничанам і мені в тому числі. Цілили кацапи не у вокзал, а саме в Будинок Офіцерів. І не тому, що його нібито прийняли за штаб через назву. А тому, що 14 числа там мало відбутись нагородження наших героїв, яких звозили на цю подію мало не з усієї України. Крім того, в урочистостях мали приймати участь представники офісу президента. Про це не напишуть в жодних ЗМІ... воно і зрозуміло.

▪️ ***, скільки ще російської агентури шастає по нашим містам. Баканов, звільни вже місце для справжніх професіоналів!
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16.07.2022 00:57 Ответить
Kurva......
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16.07.2022 01:50 Ответить
Если там должно было состояться награждение героев, то об этом, естесственно, знали тысячи человек, среди них мог, конечно, находиться и информатор..
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16.07.2022 10:02 Ответить
Що за ідіоти планують концерти посеред війни, та ще й кацапи про це знають?
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16.07.2022 05:47 Ответить
А по трагедии МН17 - раз 20. Спросите "диспетчера" Карлоса...
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16.07.2022 06:09 Ответить
Терористи виправдовуються? Цікаво.
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16.07.2022 07:36 Ответить
Давно пора декомунизировать ВСЕ "дома офицеров" и снять ВСЕ танки/самолеты/пушки с постаментов наших городов. Для террористов это ЦЕЛИ, - сколько еще людей должно погибнуть, чтобы власти сложили "2 + 2" ???
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16.07.2022 09:23 Ответить
Танки, самолеты, пушки на постаментах - цели террористов? )
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16.07.2022 10:04 Ответить
Після цього терористичного акту на Вінниччині повинні бути величезні черги до військкоматів ! Тільки помста, помста і помста ! Нищити московитську нечисть !
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16.07.2022 09:35 Ответить
 
 