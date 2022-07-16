В течение 15 июля на южном направлении уничтожены 18 оккупантов, 1 САУ, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 15 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей зоне ответственности напряженная, но контролируемая. Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары".

Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице.

Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, был вынужден уклоняясь от огня, ретироваться.

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Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь у нашей авиации нет.

Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения разведки результатов своего удара по о. Змеиный.

Днем, еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Человеческих потерь нет.

Тяжелой 152 мм ствольной артиллерией был утром обстрелян Зеленодольск. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территории лицея. Несколько домов вокруг повреждены. Критических разрушений, утрат гражданских нет.

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Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов. Остальные результаты доразведываются.

Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: теперь наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два вдк.

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