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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 15 июля на южном направлении уничтожены 18 оккупантов, 1 САУ, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 15 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей зоне ответственности напряженная, но контролируемая. Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары".

Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа "Калибр", попавших по Виннице.

Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, был вынужден уклоняясь от огня, ретироваться.

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Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь у нашей авиации нет.

Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения разведки результатов своего удара по о. Змеиный.

Днем, еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Человеческих потерь нет.

Тяжелой 152 мм ствольной артиллерией был утром обстрелян Зеленодольск. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территории лицея. Несколько домов вокруг повреждены. Критических разрушений, утрат гражданских нет.

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Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов. Остальные результаты доразведываются.

Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: теперь наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два вдк.

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Николаевская область (2116) Одесская область (3554) Херсонская область (4740)


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А ОК "Курка" про що повідомляє??)))
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16.07.2022 01:40 Ответить
😆
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16.07.2022 01:42 Ответить
На Херсонському напрямку Сили оборони України, судячи зі всього, перейшли до фази масованого вогневого ураження баз, сховищ предметів МТЗ, командних пунктів, штабів та місць зосередження ОВТ противника безпосередньо бригадно-полкового рівня, що для розуміючих людей каже достатньо багато...

Крім того, достатньо красномовно виглядають непоодинокі випадки вогневого ураження позицій засобів ППО противника, скупчення його артилерії та пунктів ремонту та відновлення ОВТ.

До речі, рівень влучності та ефективності нанесення цього ураження говорить про те, що українське командування на цьому напрямку має повну й актуальну інформацію про розташування та дислокацію відповідних об'єктів та зособів противника. Буквально, противник тут не може ні сховатися, ні захиститися, ні замаскуватися належним чином...
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16.07.2022 02:12 Ответить
І коли чекати результатів ? ...
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16.07.2022 05:58 Ответить
Такі втрати неможливо порахувати, тому у зведеннях не буде їх.
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16.07.2022 12:13 Ответить
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16.07.2022 06:48 Ответить
 
 