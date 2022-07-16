Оккупанты собрались выселять патриотически настроенных херсонцев и запорожцев за пределы областей
Оккупационные власти Херсона и Запорожья заявили, что могут выселять за пределы области жителей, заподозренных в "экстремистской деятельности". Под это определение подпадает все, что не нравится оккупантам.
Соответствующие "указы" подписали коллаборанты, главы так называемых временных администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.
"К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 этого указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и выполняется в течение 24 часов", — говорится в "указе" Сальдо.
"Указы" запрещают какие-либо проявления "экстремистской деятельности". К таким оккупанты относят, в частности, препятствование работе "администрации", социальным структурам и предприятиям; дискредитацию оккупационных "органов власти" и вооруженных сил РФ, распространение "заведомо ложной" информации о них.
Выселять неугодных планируют на подконтрольную Украине территорию, рассказал коллаборант Балицкий.
"Людей, принадлежащих к проукраинской ультраправой структуре, таких как "Правый сектор", чтобы их люди просто не прибили на территории… Мы просто будем таких людей выселять за ленту. Привозим в Васильевку, где у нас осуществляется пропуск с Украиной, выдаем паспорт – и в один конец. Пожалуйста, дальше поезжайте себе в Луцк, в Польшу, где вам будет удобнее, там ведите свою деятельность", — сказал он.
По словам Балицкого, уже есть примеры подобного "выселения".
Также он добавил, что "выселить" могут не только того, кого оккупационные власти сочтут экстремистом, но и его родственников, а также всех, кто знал, что "сосед или родственник, или знакомый занимается экстремистской деятельностью, даже в интернете", и не сообщил об этом "властям".
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