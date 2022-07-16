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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты собрались выселять патриотически настроенных херсонцев и запорожцев за пределы областей

депортація

Оккупационные власти Херсона и Запорожья заявили, что могут выселять за пределы области жителей, заподозренных в "экстремистской деятельности". Под это определение подпадает все, что не нравится оккупантам.

Соответствующие "указы" подписали коллаборанты, главы так называемых временных администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

"К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 этого указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и выполняется в течение 24 часов", — говорится в "указе" Сальдо.

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"Указы" запрещают какие-либо проявления "экстремистской деятельности". К таким оккупанты относят, в частности, препятствование работе "администрации", социальным структурам и предприятиям; дискредитацию оккупационных "органов власти" и вооруженных сил РФ, распространение "заведомо ложной" информации о них.

Выселять неугодных планируют на подконтрольную Украине территорию, рассказал коллаборант Балицкий.

"Людей, принадлежащих к проукраинской ультраправой структуре, таких как "Правый сектор", чтобы их люди просто не прибили на территории… Мы просто будем таких людей выселять за ленту. Привозим в Васильевку, где у нас осуществляется пропуск с Украиной, выдаем паспорт – и в один конец. Пожалуйста, дальше поезжайте себе в Луцк, в Польшу, где вам будет удобнее, там ведите свою деятельность", — сказал он.

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По словам Балицкого, уже есть примеры подобного "выселения".

Также он добавил, что "выселить" могут не только того, кого оккупационные власти сочтут экстремистом, но и его родственников, а также всех, кто знал, что "сосед или родственник, или знакомый занимается экстремистской деятельностью, даже в интернете", и не сообщил об этом "властям".

депортация (679) оккупация (10131) Сальдо Владимир (69) Запорожская область (3066) Балицкий Евгений (35) Херсонская область (4740)


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Топ комментарии
+12
знаючи орків, можна сміливо допустити, що насправді їх будуть переміщувати у концтабори, а всі ці понти про "виселення за межі" - лише інформаційне прикриття
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16.07.2022 08:10
+7
при чем тут "патриотичных"? Они всех будут выселять если захотят.
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16.07.2022 08:07
+6
І заселять бурятами, нанайцями і алкашами з центральної орди
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16.07.2022 08:40
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Правила форума Совет форумчан
при чем тут "патриотичных"? Они всех будут выселять если захотят.
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16.07.2022 08:07 Ответить
розпочнуть з тих, в кого квартири по-краще, ніби ми русскіх не знаємо.
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17.07.2022 02:38 Ответить
знаючи орків, можна сміливо допустити, що насправді їх будуть переміщувати у концтабори, а всі ці понти про "виселення за межі" - лише інформаційне прикриття
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16.07.2022 08:10 Ответить
Це шо, весь херсон виселять?
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16.07.2022 08:26 Ответить
А, що їм Сибір пустує, от падла і повторють сталінські репресії...
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16.07.2022 08:30 Ответить
І заселять бурятами, нанайцями і алкашами з центральної орди
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16.07.2022 08:40 Ответить
И хорошо, если по дороге где-то не прикопают в чистом поле. Так можно всех неугодных перестрелять и сказать, шо ,,паспорт в один конец мы выдали, а куда дальше делся - х.з."
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16.07.2022 08:40 Ответить
Якщо мене не підводить пам'ять, однак останні місяці, з Херсонщини неможливо безпечно потрапити на "материк". Єдиний і безпечний спосіб - за 600 баксів купити автобусний квиток через крим і парашию в Естонію, однак таких грошей у багатьох просто немає. Тому ці виселення більше на користь нашим громадянам.
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16.07.2022 09:07 Ответить
А хіба були випадки в історії коли вата робила так як написала або заявила???
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16.07.2022 09:08 Ответить
По-перше: те , що людей будуть виселяти на підконтрольну Україні територію - не вірю, а по-друге...Мабуть будуть заселяти їхнє житло з майном орками
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16.07.2022 09:10 Ответить
Химарсы собрались выселить за пределы Украины все ватное говно)
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16.07.2022 09:16 Ответить
Депортация...

Согласно статье 7 Римского статута https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 международного уголовного суда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-14 [14] от https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 17 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года «депортация или насильственное перемещение населения» относятся к числу преступлений против человечества и влекут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международную уголовную ответственность .

В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 уголовном праве РФ депортация гражданского населения - один из случаев применения запрещённых средств и методов ведения войны, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступление , предусмотренное ст. 356 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 УК РФ .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-15 [15]
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16.07.2022 09:23 Ответить
чомусь всі забули як ЗА РІК до голодомора, у Московії було підготовлено 72 потяга та бригад до потягів, а у рік голодомора ці потяги стали завозити РУСНЮ на місця, де були вбиті голодом українці. Чомусь ця мапа у нас не дуже поширена. А між тим, це офіційна мапа з Музею голодомору й на ній позначено скільки потягів з кацапами завозила Московія у ті ци ішні регіони України.
До речі завоз кацапськой руснявої сволоти після голодомору співпадає з місцями концентрації прихильників "русского мира" - "Путін введи нам свои войска".

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16.07.2022 09:53 Ответить
ничего нового. Таким "переселением народов" занимался еще сталин... На западной Украине в Сибирь вывозили целыми деревнями. Или например депортация крымских татар с Крыма... А потом в обратном направлении Украину заселяли жителями урала...
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16.07.2022 11:50 Ответить
 
 