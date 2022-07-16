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Новости Война
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Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя на Днепропетровщине. Повреждены 12 домов, школа и ПТУ, - Резниченко

нікополь

Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район Днепропетровщины. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей", - информирует Резниченко.

Он также добавляет, что в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская громады. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших.

"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", — резюмирует Резниченко.

Также читайте: Российские оккупанты обстреляли окрестности Никополя на Днепропетровщине, - РВА

армия РФ (19154) Днепр (4408) обстрел (27043) ГРАД (279) Резниченко Валентин (475) Никополь (1012) Днепропетровская область (3928)


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Хіба це терор? Це убивства, розруха,війна.
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16.07.2022 09:10 Ответить

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16.07.2022 09:24 Ответить
Тепер людина без житла.
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16.07.2022 09:32 Ответить
Тепер обстрiли добрались i до мого мiста.

Гатити почали вранцi,4-00
Десь 15…20 секунд була канонада.
Стрiляють з того берегу,де АЕС,знають,що iм вiдповiсти не можуть.
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16.07.2022 09:27 Ответить
Цікаво, де ж ті "50 байрактарів", про котрі так "співав" рєзніков, що вони їх начебто "закупили", якщо наші міста ворог так впевнено й безкарно обстрілює навіть з градів? А за останні тижні його, ворога, щоденні втрати зазвичай - 1-2 танки і три-чотири БТР-и? Це при тому, що "Байрактар" несе 4 керовані високоточні бомби та майже непомітний для ППО (й навіть більше - призначений ті ж самі ППО знищувати)?
Ну я не дивуюся, з огляду на його, рєзнікова, брехню, що до них, "зелених", "Байрактари" "ніхто не закупав" (привіт Петру Порошенку), і що в нас, буцімто, аеродроми "не здатні приймати" американські F-15.
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16.07.2022 09:44 Ответить
 
 