Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя на Днепропетровщине. Повреждены 12 домов, школа и ПТУ, - Резниченко

Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район Днепропетровщины. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей", - информирует Резниченко.

Он также добавляет, что в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская громады. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших.

"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", — резюмирует Резниченко.

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