Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя на Днепропетровщине. Повреждены 12 домов, школа и ПТУ, - Резниченко
Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район Днепропетровщины. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.
"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей", - информирует Резниченко.
Он также добавляет, что в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская громады. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших.
"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", — резюмирует Резниченко.
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Гатити почали вранцi,4-00
Десь 15…20 секунд була канонада.
Стрiляють з того берегу,де АЕС,знають,що iм вiдповiсти не можуть.
Ну я не дивуюся, з огляду на його, рєзнікова, брехню, що до них, "зелених", "Байрактари" "ніхто не закупав" (привіт Петру Порошенку), і що в нас, буцімто, аеродроми "не здатні приймати" американські F-15.