РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4008 посетителей онлайн
Новости Война
9 480 13

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено). ФОТО

чугуїв

В ночь на 16 июля Чугуевская громада Харьковской области подверглась массированному обстрелу российских оккупационных войск.

Об этом сообщила в фейсбуке мэр Чугуева Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро вновь принесло всем нам печальные новости: в результате ночного массированного обстрела со стороны российских агрессоров имеем значительные разрушения. В частности, разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное и болезное — несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна. Сейчас на месте разрушений работают спасатели", — отметила она.

Минаева также напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил личной безопасности.

"Держимся поближе к укрытиям, не находимся на улице без особой необходимости", — обращается она к жителям общества.

По данным ГСЧС, сейчас известно о двух погибших мирных жителях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 69-летняя женщина ранена в результате обстрела Харьковщины российскими оккупантами, - ОВА

"Уже 16 июля в 03:20 г. Чугуев потерпел ракетный удар. В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв.м. Пострадали двое мужчин, из-под завала был спасен 1, которого госпитализировали в местную больницу. Также спасатели из-под завалов изъяли тела двух человек, мужчины и женщины. Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций продолжаются".

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено) 01
Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено) 02
Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено) 03
Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено) 04

Позже глава Харьковщины Олег Синегубов сообщил о трех погибших в Чугуеве.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли — двое мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения. Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов", — информирует он.

По его информации, в течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.

В Харькове за ночь Штаб обороны города ударов не зафиксировал.

армия РФ (19154) обстрел (27043) ракеты (3566) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
А до этого школы и больницы рашисты не бомбили?
показать весь комментарий
16.07.2022 08:57
+6
Також про контрнаступ в кінці року. Вони роздовбають усе до кінця року і отримають зброю як не від Китаю, то від Ірану і Індії. Рашка перевела усе на виготовлення озброєння, а Україна з Америкою і зерном воює
показать весь комментарий
16.07.2022 08:59
+5
Скільки можна терпіти кожен день вбивають наших громадян ,руйнують наші міста і інфраструктуру де відповідь як по рф так і лднр ?чому не зберуть Гёнасамблеї ООН ,адже те що творять рашисти це геноцид.
показать весь комментарий
16.07.2022 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рєзніков вихвалявся що нам надають РСЗВ-300. Ось і результат його вихваляння.
показать весь комментарий
16.07.2022 08:52 Ответить
А до этого школы и больницы рашисты не бомбили?
показать весь комментарий
16.07.2022 08:57 Ответить
Також про контрнаступ в кінці року. Вони роздовбають усе до кінця року і отримають зброю як не від Китаю, то від Ірану і Індії. Рашка перевела усе на виготовлення озброєння, а Україна з Америкою і зерном воює
показать весь комментарий
16.07.2022 08:59 Ответить
ну про індію ви загнули. індія сама в рашистів закуповувала зброю. раніше.
але дійсно, зелені довбойоби не роблять нічого, крім як гавкають.

до речі, на фб на сторінці генштабу написали шось там за Херсон, мовляв, які ви, українці, погані, звинувачуєте владу, і не цінуєте героїв, так там така буча знялася, мільйон гнівних коментів "за кого ви нас маєте".
показать весь комментарий
16.07.2022 09:37 Ответить
У козломордих пунктик на школах...
показать весь комментарий
16.07.2022 09:09 Ответить
Скільки можна терпіти кожен день вбивають наших громадян ,руйнують наші міста і інфраструктуру де відповідь як по рф так і лднр ?чому не зберуть Гёнасамблеї ООН ,адже те що творять рашисти це геноцид.
показать весь комментарий
16.07.2022 09:10 Ответить
РФ входит в СБ ООН и любое решение может заблокировать.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:35 Ответить
Тому що хахли нікому нецікаві. Європа та захід тільки і раді будуть скорішому захвату або повному знищенні України, щоб продовжувати й далі торгувати с московією. Невже, майже як за півроку, не видно, що захід не хоче перемоги України або поразки тупіна в Україні.
показать весь комментарий
16.07.2022 11:19 Ответить
Ніхто не вигадав інших варіантів, окрім як на терор відповідати терором.
Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в росії.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:45 Ответить
Щоб припинити ракетний терор треба розбомбити місце завантаження ракет…включаючи Кримський міст , щ
показать весь комментарий
16.07.2022 13:15 Ответить
Немає таких ракет? Значить треба їх знайти …у партнерів е … чи страх мішае, політичне рішення ?… гірше не буде..
показать весь комментарий
16.07.2022 13:18 Ответить
А есть объяснение тому, почему русские обстреливают только гражданские объекты ?
А точнее, почему категорически не бомбят промышленные и военные объекты ?
показать весь комментарий
16.07.2022 21:23 Ответить
 
 