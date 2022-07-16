Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено). ФОТО

В ночь на 16 июля Чугуевская громада Харьковской области подверглась массированному обстрелу российских оккупационных войск.

Об этом сообщила в фейсбуке мэр Чугуева Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро вновь принесло всем нам печальные новости: в результате ночного массированного обстрела со стороны российских агрессоров имеем значительные разрушения. В частности, разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное и болезное — несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна. Сейчас на месте разрушений работают спасатели", — отметила она.

Минаева также напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил личной безопасности.

"Держимся поближе к укрытиям, не находимся на улице без особой необходимости", — обращается она к жителям общества.

По данным ГСЧС, сейчас известно о двух погибших мирных жителях.

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"Уже 16 июля в 03:20 г. Чугуев потерпел ракетный удар. В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв.м. Пострадали двое мужчин, из-под завала был спасен 1, которого госпитализировали в местную больницу. Также спасатели из-под завалов изъяли тела двух человек, мужчины и женщины. Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций продолжаются".









Позже глава Харьковщины Олег Синегубов сообщил о трех погибших в Чугуеве.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли — двое мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения. Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов", — информирует он.

По его информации, в течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.

В Харькове за ночь Штаб обороны города ударов не зафиксировал.