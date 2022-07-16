Рашисты с утра обстреляли Николаев. Под постоянными обстрелами и населенные пункты области, - ОВА
Россияне продолжают наносить удары по областному центру и другим населенным пунктам Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.
"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении.
По информации ОВА, в Николаевском районе 15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00 были обстрелы в поселке Первомайское Первомайской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.
Также, 15 июля, в течение 18:30 – 19:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжения возобновили.
В Баштанском районе 15 июля, с 09:30 по 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждены — три. Двое раненых. Обстрелы получили с. Александровка Владимировской громады. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна", — добавили в ОВА.
В отчете отмечается, что 16 июля, ориентировочно в 04:00, были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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