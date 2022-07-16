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Рашисты с утра обстреляли Николаев. Под постоянными обстрелами и населенные пункты области, - ОВА

миколаїв,миколаївщина

Россияне продолжают наносить удары по областному центру и другим населенным пунктам Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении.

По информации ОВА, в Николаевском районе 15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00 были обстрелы в поселке Первомайское Первомайской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.

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Также, 15 июля, в течение 18:30 – 19:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжения возобновили.

В Баштанском районе 15 июля, с 09:30 по 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждены — три. Двое раненых. Обстрелы получили с. Александровка Владимировской громады. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна", — добавили в ОВА.

В отчете отмечается, что 16 июля, ориентировочно в 04:00, были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаев (2145) Николаевская область (2116) обстрел (27043) Ким Виталий (243)


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Та щоб їм пусто було, гниди московські
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16.07.2022 09:14 Ответить
Кацапню ковбасить ніпадєцкі.
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16.07.2022 09:18 Ответить
Зовсім не смішно. Бо ковбасить саме цивільне населення
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16.07.2022 09:21 Ответить
Тобі аби паржать.
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16.07.2022 10:08 Ответить
Администрации форума мой комментарий не понравился и его удалили. Ну события развиваются именно так. Поэтому повторю. Николаев может постигнуть судьба Мариуполя и Северодонецка. Орки продолжат интенсивные обстрелы. Потом горожанам, те кто еще остался, предложат срочно эвакуироваться. А потом будет команда ВСУ оставить город и отойти за р. Южный Буг , "на более выгодные позиции", потому что оборонять руины нет никакого смысла
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16.07.2022 09:19 Ответить
Мій двоюрідний братан жив в Донецьку. Коли почалась там війна перебрався до тітки в Миколаїв. І ось на тобі, війна прийшла і туди.
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16.07.2022 09:24 Ответить
 
 