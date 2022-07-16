353 ребенка погибли из-за агрессии РФ, более 662 ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 16 июля 2022 более 1015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 353 ребенка погибли и более 662 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 353, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", — говорится в сообщении.

15 июля в г. Херсоне военнослужащими РФ убита мать и ее малолетняя дочь.

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Стало известно еще о троих детях, получивших 14 июля ранения в результате ракетных обстрелов врагом центра г. Винница.

15 июля под огнем оккупантов в очередной раз был Бахмутский район Донецкой области. В с. Верхнекаменное получило ранение 14-летняя девушка, а в с. Свято-Покровское – 16-летняя.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.