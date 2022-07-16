С 6 часов утра враг обстреливает Сумщину. По Эсманьской громаде выпущено 4 ракеты из самолета, есть существенные разрушения, - Живицкий

Враг продолжает обстреливать территорию Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Новослободскую громаду вчера в 22 вечера россияне обстреляли из ствольной артиллерии, зафиксировано 6 прилетов.

"Сегодня с 6 утра по Зноб-Новгородской громаде Белопольская громада. Почти с 8 утра были прилеты из ствольной артиллерии, по меньшей мере - 12. Эсманьская громада: в половине девятого начался минометный обстрел. Также враг выпустил 4 ракеты из самолета. Есть существенные разрушения в громаде", — отметил Живицкий.

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