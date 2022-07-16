G20 не договорится по Украине из-за Китая, Индии и Южной Африки, - Reuters

Министры финансов стран G20 16 июля, скорее всего, не смогут согласовать единое коммюнике о войне России против Украины. Препятствие - позиция Китая, Индии и Южной Африки.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников агентства, война России против Украины продолжает разделять страны G20, поэтому единой позиции глав финансовых ведомств не ожидается.

Выступивший на встрече виртуально министр финансов Сергей Марченко призвал к более "жестким адресным санкциям" против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

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Западные лидеры также призвали наказать Россию, а некоторые чиновники надеялись, что делегаты смогут преодолеть разногласия по поводу войны в Украине и сосредоточиться на экономических проблемах, однако "это оказалось слишком сложно в нынешних условиях, когда западные страны ввели строгие санкции против России и обвинили ее в военных преступлениях в Украине, которые Москва отрицает".

Отмечается, что Китай, Индия, Южная Африка и другие страны "реагировали более сдержанно".

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"Способность G20 действовать и общаться очень ограничена войной в Украине, за которую несет полную ответственность один из членов G20", - сказал источник в Министерстве финансов Франции.