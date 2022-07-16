G20 не договорится по Украине из-за Китая, Индии и Южной Африки, - Reuters
Министры финансов стран G20 16 июля, скорее всего, не смогут согласовать единое коммюнике о войне России против Украины. Препятствие - позиция Китая, Индии и Южной Африки.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам источников агентства, война России против Украины продолжает разделять страны G20, поэтому единой позиции глав финансовых ведомств не ожидается.
Выступивший на встрече виртуально министр финансов Сергей Марченко призвал к более "жестким адресным санкциям" против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.
Западные лидеры также призвали наказать Россию, а некоторые чиновники надеялись, что делегаты смогут преодолеть разногласия по поводу войны в Украине и сосредоточиться на экономических проблемах, однако "это оказалось слишком сложно в нынешних условиях, когда западные страны ввели строгие санкции против России и обвинили ее в военных преступлениях в Украине, которые Москва отрицает".
Отмечается, что Китай, Индия, Южная Африка и другие страны "реагировали более сдержанно".
"Способность G20 действовать и общаться очень ограничена войной в Украине, за которую несет полную ответственность один из членов G20", - сказал источник в Министерстве финансов Франции.
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The New York Times, Стивен Эрлангер
Сейчас идут две войны: одна - на земле Украины, другая - война за поставки оружия, от которой зависит первая война. В войне за оружие существует значительная разница между потоком оружия, поставляемого Великобританией, Польшей и США, и тем, что поставляет остальная Европа, что вызывает все новые вопросы о том, не тормозят ли некоторые страны поставки, чтобы как-нибудь сократить сроки войны и ускорить начало переговоров.
Этот ропот громче всего слышен из стран восточного фланга НАТО, которые находятся ближе всего к войне. Он не прекращается, несмотря на широко освещенный визит в Киев в июне лидеров Франции, Германии и Италии с целью заверить украинцев в своей поддержке. Если не сказать больше: подозрения усилились, поскольку экономическая боль от войны все сильнее ощущается на Западе, конфликт вступает в новую фазу истощения, а опасения, что боевые действия перекинутся в Западную Европу, ослабевают.
В целом, Запад предоставляет Украине "достаточно" оружия, "чтобы выжить, но недостаточно, чтобы отвоевать территорию", - говорит Ульрих Шпек, немецкий аналитик по вопросам внешней политики. Идея, похоже, состоит в том, чтобы Россия не выиграла, но и не проиграла».
"То, что страны посылают и как медленно они это делают, многое говорит нам о военных целях западных стран", - добавил он. "И это становится еще более важным сейчас, потому что Украина больше зависит от западного оружия».
Западноевропейские страны винят в медленных поставках логистику и нежелание истощать национальные запасы. Кроме того, в европейском стратегическом мышлении существуют широкие разногласия по поводу того, следует ли наказать Россию, изолировать ее или, в конце концов, смириться с ней.
Новые данные Кильского института мировой экономики, который регулярно отслеживает двусторонние взносы денег, оружия и помощи Украине от всех стран, показывают, что основной дефицит между обещаниями и поставками оружия приходится на страны Западной Европы, особенно Германию. (Подробно вы можете ознакомиться с этими данными здесь https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ )
Данные приведены по состоянию на 1 июля и даны в евро, но примерно то же самое в долларах, поскольку валюты находятся в паритете. Они не являются идеальными, учитывая, что некоторые страны, например, Франция, которая пообещала и поставила оборудования всего на 160 миллионов евро, предпочитают держать в секрете большинство деталей своих поставок.
Они также показывают, что Соединенные Штаты объявили значительно больше военной помощи - 6,37 миллиарда евро - чем было предоставлено до сих пор. Но даже несмотря на это, сумма, предоставленная Вашингтоном - 2,4 миллиарда евро - больше, чем у любой другой страны. Для сравнения, Германия, которая подвергается резкой критике за медленные поставки, поставила оборудования всего на 290 миллионов евро, хотя обещала 620 миллионов. Она отстает даже от Польши, которая обещала и поставила 1,8 миллиарда евро, и, конечно, от Великобритании, которая поставила 1 миллиард евро из обещанных 1,12 миллиарда. Большая часть оружия, поставленного Польшей и другими странами, бывшими под советской оккупацией, была получена из запасов советских времен.
Западноевропейские чиновники утверждают, что они не хотят истощать свои собственные арсеналы, учитывая требование самообороны. (В Германии, например, сейчас насчитывается всего 250 работающих танков, в то время как во время холодной войны Западная Германия располагала тысячами).
Но не все убеждены в этом. "Цифры, полученные в Киле, честно говоря, шокируют, - сказал Гунтрам Вольф, экономист и новый директор Германского совета по международным отношениям. По его словам, уровень поддержки в Европе составляет менее 0,2 или 0,3 процента от валового внутреннего продукта. "С одной стороны, это большие деньги, но с другой - они незначительны, учитывая то, что поставлено на карту - попытку России захватить целую страну в Европе».
Цифры подчеркивают, что Германия и Франция, в частности, преследуют иные стратегические цели, чем Вашингтон, считая, что Россия, обладающая ядерным оружием, слишком велика и опасна, чтобы потерпеть сколько-нибудь значительное поражение, и что ее президента, Владимира В. Путина, нельзя загонять в угол.
В скандальном документальном фильме французского телевидения, где показаны некоторые закулисные кадры того, как президент Эммануэль Макрон и его советники воспринимают начало войны, их шок и недоумение становятся очевидными после того, как за четыре дня до вторжения г-н Путин лжет им о том, что он открыт для еще одного раунда дипломатии. Г-н Макрон дважды сказал, что "Россия не должна быть унижена", расстроив украинцев. Но на кадрах видно, как он повторяет эту мысль в поезде, покидающем столицу Украины Киев, даже после того, как он и лидеры Германии, Италии и Румынии посетили президента Владимира Зеленского в середине июня. В конце фильма "Президент, Европа и война" г-н Макрон говорит, что его беспокоит "растущий англосаксонский голос, говорящий, что мы должны уничтожить Россию, ослабить ее навсегда».
Но это не является целью Европы, говорит он. "Мы здесь для того, чтобы помочь Украине победить, защитить ее территорию и независимость. Мы здесь не для того, чтобы воевать с Россией, и тем более не для того, чтобы уничтожить ее». Его слова разъярили украинцев, а также жителей Центральной Европы, которые хотят ослабления России и унижения Путина.
По мнению Пьера Вимона, бывшего посла Франции в Вашингтоне и бывшего высокопоставленного чиновника ЕС, европейские страны разделены на три грубых лагеря. Британия, Польша и страны Балтии, стремятся изолировать Путина и русских также - за соучастие в войне; Бельгия, Чехия и Нидерланды, возвращаются к идее сдерживания холодной войны, говоря об ограничениях; и страны, как Франция, Германия, Венгрия и Италия, "которые надеются в какой-то момент получить возможность начать новый диалог с Россией; не сразу, но быть готовыми».
"Разногласия останутся, - сказал г-н Вимон. - Нет большого желания выработать общую стратегию в отношении россии».
Если она должна быть, то возглавить ее должен Вашингтон, но, похоже, он так же растерян, как и все остальные. "Ни у кого нет реального представления о том, как сейчас действовать в этой ситуации", - сказал г-н Спек. По его словам, в отличие от 2014 года, когда Германия организовала Минский процесс, чтобы остановить войну, "сейчас никто не управляет дипломатическим процессом».
По словам Клаудии Майор, эксперта по вопросам обороны из Немецкого института международных отношений и безопасности, по мере того, как война переходит в затяжное артиллерийское сражение с незначительными победами или поражениями на местности, угроза того, что Россия нападет на страны Западной Европы, уходит. Это приводит к некоторой самоуспокоенности в сочетании с растущим экономическим воздействием санкций в виде повышения инфляции и снижения темпов роста».
Сравнивая оценки роста и инфляции в Европе, сделанные прошлой осенью, с оценками, опубликованными в четверг, можно сказать, что прогнозируемый рост снизился примерно на 4 процента и составит всего 2,7 процента в этом году и 1,5 процента в 2023 году. Прогнозируемая инфляция увеличилась до 8,3 процента в этом году и 4,6 процента в 2023 году. Есть опасения по поводу рецессии.
Когда Россия вторглась в страну, народ был шокирован и напуган, и желание немцев увеличить военные расходы, их "Zeitenwende", было больше направлена на самооборону, чем на помощь Украине, от которой не ожидали такой отважной борьбы, сказала г-жа Майор. "Это были 100 миллиардов евро для нас, а не для Украины", - сказала она. На втором этапе, когда украинские войска отбросили русских от Киева и западные поставки оружия перешли от противотанковых ракет, столь полезных тогда, к танкам и артиллерии, оптимизма было больше. Но сейчас, по ее словам, наступила "фаза истощения, и мы в Западной Европе меньше боимся того, что война придет в Германию, она останется в Украине". По ее словам, те страны, которые находятся ближе всего к битве, опустошили свои запасы, чтобы передать их Украине, "а мы, в Германии и Франции, которые могут сделать больше, не хотим этого делать».
По мнению г-на Спека, Германия и Франция пытаются решить две проблемы. Во-первых, что Россия победит, почувствует себя более смелой и затем нападет на Молдову, Казахстан и, возможно, даже Прибалтику. Таким образом, существует признание того, что Запад должен помочь Украине, но в определенных пределах. Потому что существует "равный страх" перед эскалацией, сказал он, если "Россия почувствует себя прижатой к стене, загнанной в угол и униженной". Вашингтон может разделять этот страх, но он сильнее в Париже и Берлине, потому что они ближе. "Так что это восприятие угрозы и расчет сценариев, которых они боятся».
И все же, какой бы сложной ни была сейчас внутренняя ситуация, Западная Европа отвыкает от зависимости от российского угля, нефти и газа, и она не вернется назад, как по экономическим причинам, так и по соображениям безопасности. Поэтому попытки Путина выждать и разделить НАТО и Европейский союз в конечном итоге потерпят неудачу, считает Натали Точчи, директор итальянского Института международных отношений. "Российское вторжение настолько экстремально и уродливо, что европей
в качестве послесловия
Все изложенное выше, мы можем подтвердить настроениями которые генерируют официальные СМИ в Европе и особенно - во Франции. Мы уже писали о том, что средний класс действительно больше озабочен ведущей ролью США в противостоянии с прутиным, чем сутью самой проблемы. Пока на них не падают ракеты и снаряды, они с большим воодушевлением смотрят 14 июля свой парад в честь взятия Бастилии. Это при том, что вот эти опереточные постановки, которые они наблюдают, происходят в тоже самое время, когда совсем рядом, в Европе, идет настоящая война и в этот самый день, на этой войне погибли десятки людей, в том числе и дети. Их не смущает то, что во второразрядных изданиях публикуются интервью с нашими беженцами, призывающими не паниковать, если над их домами пролетят боевые самолеты, мол это - всего лишь парад.
То есть, даже при том, что поставки оружия оттуда нам таки доходят, надо четко себе понимать настроение политических элит, которые с трудом отлучаются от русской соски, которой они с удовольствием чавкали два десятка лет и между прочим, там не было ни единого разоблачения высокопоставленных деятелей за то, что они были, а возможно и остаются, на подсосе у прутина. Даже вскрытые прессой связи политических деятелей с «экологическими» и другими фондами, созданными и финансируемые москвой, не вылились в громкие судебные процессы. Все это происходит потому, что дамба, держащая эти нечистоты, еще не прорвана и градус нетерпения к таким вещам, пока не достиг точки кипения.
И вот на всем этом фоне, Украина должна показывать образец порядочности и прозрачности, относительно всего, что связано с войной. Это важно потому, что указанным выше настроениям, нельзя дать почвы в виде каких-то сомнительных действий, с нашей стороны, или сомнительных фигур, которые просто своим присутствием, могут создать проблемы. Мы удивляемся тому, как до сих пор фрау Штази не дает показаний следователю и как это же самое не происходит с целым рядом деятелей, которых пресса поймала за руку, на очень странных отношениях с прутиным.
Мы удивляемся тому, как до сих пор макрон может продолжать речи о том, что с фюрером надо договариваться, но у нас имеется ряд деятелей, типа Ермака, которые как минимум, должны быть полностью изгнаны из власти, чтобы видом своим не создать даже малейшей помехи, для поставок оружия и не дать оппонентам даже мизерного повода для сомнений. А в ответ на обвинения о работе на врага, Ермак сам дает ответ (а вы докажите) и продолжает отравлять отношения с партнерами. Получается, что этот фрукт нам дороже поставок оружия? Если Макрон или Шольц могут выделывать странные вещи потому, что по их городам не прилетают крылатые и баллистические ракеты, то мы уж точно не можем себе этого позволить. Но тем не менее, этот персонаж не уволен, не у следователя и не в СИЗО, а играет роли, которые совершенно не соответствуют его должности.
Поэтому, читая тексты, переведенные коллегой, надо делать поправку на эти, и другие факты, например, на невыносимое желание простить Кало-Мойскому очередные миллиарды или еще что-то закатать в асфальт, несмотря на войну. Так что странности Европы надо рассматривать через призму странностей нашего правительства, иначе получится искаженная картина мира.
https://defence-line.org/ defence-line
Це ті, шо лопатами жруть українське зерно ?!
Про це пише https://www.ft.com/content/ba60a1da-ff70-4099-ba47-81c1e5de2050 Financial Times .
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).
Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.
Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.
Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!
І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.
Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?
У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...