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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 140 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1677 танков и 3874 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 июля потери личного состава противника составляют около 38 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38140 (+140) человек ликвидировано,

танков - 1677 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3874 (+8) ед,

артиллерийских систем - 846 (+4) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 220 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 687 (+6),

крылатые ракеты - 162 (+7),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4) ед,

специальная техника - 68 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 140 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1677 танков и 3874 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", — отметили в Генштабе.

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3523) уничтожение (6883) техника (1734) потери (4379)


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Купила мама «Хаймарси» - кацапи без ноги.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….

Купила мама «MLRS M270» - кацапи без руки.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….

Купила мама «F-16» - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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16.07.2022 09:56 Ответить
Кацап без ноги, руки та голови - це дійсно чудова іграшка!
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16.07.2022 13:04 Ответить
Самовар! А якщо те саме але з головою то самовар зі штучним інтелектом початкового рівня!
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16.07.2022 13:10 Ответить
Відкрила мама двері - отримала пакет
Яка чудова іграшка собакам на обєд!
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16.07.2022 13:11 Ответить
фігня якась.
Навіть по тим же літакам: вчора, повідомлялось, одного приземлили; а другий був пошкоджений, хоча втік на свою сторону
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16.07.2022 09:57 Ответить
це буде у наступному звіті
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16.07.2022 10:18 Ответить
Утилізація московської орди триває !!!)))
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16.07.2022 09:58 Ответить
Міністр війни лаптестану https://zn.ua/ukr/UKRAINE/shojhu-dav-vkazivki-armiji-rf-narostiti-diji-na-vsikh-naprjamkakh-v-ukrajini-roszmi.html Сєргєй Шойгу наказав своїй загарбницькій армії наступати на всіх напрямках в Україні, https://t.me/rian_ru/171315 пише російське пропагандистське інформагентство «РИА-новости». Таку вказівку російський міністр виправдовує тим, що нібито хоче «виключити завдання Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів». При цьому зазначається, що Шойгу проінспектував угруповання військ «Південь» та «Центр», які сьогодні воюють в Україні та вбивають мирних мешканців. Чи в Україні сам Шойгу росЗМІ не повідомляють.
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16.07.2022 10:44 Ответить
Ну, це приблизно те саме, що і наказ З деокупувати Україну.
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16.07.2022 10:55 Ответить
 
 