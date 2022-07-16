Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 140 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1677 танков и 3874 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 июля потери личного состава противника составляют около 38 140 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составляют:
личного состава – около 38140 (+140) человек ликвидировано,
танков - 1677 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3874 (+8) ед,
артиллерийских систем - 846 (+4) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средства ПВО - 109 (+0) ед,
самолетов - 220 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 687 (+6),
крылатые ракеты - 162 (+7),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4) ед,
специальная техника - 68 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", — отметили в Генштабе.
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Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Купила мама «MLRS M270» - кацапи без руки.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Купила мама «F-16» - кацап без голови.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Яка чудова іграшка собакам на обєд!
Навіть по тим же літакам: вчора, повідомлялось, одного приземлили; а другий був пошкоджений, хоча втік на свою сторону